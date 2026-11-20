Les actions chutent alors que la vague de ventes liée à l'IA s'intensifie ; l'Asie s'apprête à connaître sa pire semaine depuis 2020

Les marchés boursiers ont chuté vendredi dans le monde entier après que l'introduction en bourse d'Anthropic n'a pas réussi à restaurer la confiance des investisseurs dans le secteur de l'IA. Les actions asiatiques s'orientent vers leur pire semaine depuis 2020, les contrats à terme américains reculent et un indice de référence des actions mondiales s'apprête à enregistrer sa septième baisse quotidienne consécutive.

Les obligations d'État ont rebondi, les investisseurs se tournant vers des valeurs refuges.

Les actions d’Anthropic ANT.O , la première entreprise de pointe dans le domaine de l’IA cotée en bourse au monde, ont bondi jeudi lors du lancement de la plus grande introduction en bourse de l’histoire, même si elles ont ensuite réduit leurs gains en fin de séance.

Cette entrée en bourse n’a toutefois guère suffi à raviver l’enthousiasme pour le thème plus large de l’IA, les investisseurs continuant à se demander si ces dépenses colossales pourraient générer des rendements.

« On était loin de l’euphorie nécessaire pour insuffler une nouvelle énergie au secteur de l’IA », a déclaré Johan Javeus, économiste senior à la banque suédoise SEB.

L'indice STOXX 600, qui regroupe les actions européennes, a reculé de 1,5% en début de séance .STOXX , soit une baisse de 5% par rapport à son plus haut historique atteint le 12 novembre.

L'indice mondial MSCI a reculé pour la septième séance consécutive .MIWD00000PUS , sa plus longue série de baisses depuis 2023.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS s'est effondré et a chuté de 8% cette semaine, sa pire performance depuis la pandémie de COVID en mars 2020.

Les résultats exceptionnels de Nvidia NVDA.O en début de semaine et l’introduction en bourse d’Anthropic n’ont pas suffi à rétablir la confiance, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo, une banque et société d’investissement.

“Le marché ne se contente plus de rechercher des preuves de la demande en matière d’IA”, a-t-elle déclaré. “Il veut des preuves que les dépenses extraordinaires engagées dans l’ensemble de l’écosystème peuvent générer des rendements durables . ”

Aux États-Unis, les contrats à terme sur l’indice Nasdaq 100, axé sur les technologies NQcv1 , ont reculé de 1,5% après que l’indice a chuté de plus de 2% jeudi. Le Nasdaq affiche désormais une baisse d’environ 15% depuis qu’il a atteint un niveau record début octobre .NDX .

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 étaient dans le rouge après que l’indice a reculé pour la sixième séance consécutive jeudi .SPX . Une série de sept jours de baisse constituerait la pire série de pertes depuis le début de la pandémie.

L’indice VIX, qui mesure la volatilité attendue des actions de Wall Street, a bondi vendredi pour atteindre son plus haut niveau depuis mars .VIX .

Ajoutant à l’inquiétude, un article sur AMD AMD.O publié par un média associé au fonds spéculatif Hunterbrook Capital a fait craindre que les liens du fabricant de puces avec des entités chinoises, dont certaines sont liées à des entreprises figurant sur liste noire, n’attirent une surveillance réglementaire américaine accrue sur le secteur.

“Aucun titre en particulier n’a été à l’origine de ce mouvement, même si certains ont évoqué un rapport à la baisse sur AMD qui a pesé sur le sentiment général ” , ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note de marché.

“Dans l’ensemble, on avait simplement l’impression qu’il y avait aujourd’hui plus de questions que de réponses, la plupart des acteurs se demandant ce qui pourrait redonner confiance au marché.”

Tout cela a exercé une pression supplémentaire sur le secteur de l’IA, déjà malmené ces dernières semaines par le départ de Jensen Huang de Nvidia et par un sentiment anti-centres de données de plus en plus marqué, illustré par la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

L’indice japonais Nikkei .N225 a chuté de 5%. Les actions taïwanaises .TWII ont perdu 17% sur la semaine, leur plus forte baisse hebdomadaire depuis 1990.

Malgré cette forte baisse des actions, les marchés boursiers restent toutefois en hausse sur l’année, après un rebond fulgurant au premier semestre porté par l’optimisme lié à l’IA.

REBOND DES TITRES DU TRÉSOR AMÉRICAIN TANDIS QUE LES INVESTISSEURS SE TOURNENT VERS DES ACTIFS CONSIDÉRÉS COMME DES VALEURS REFUGES

Les bons du Trésor américain ont rebondi alors que les actions subissaient une forte correction, poussant les investisseurs vers des actifs considérés comme des valeurs refuges.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence US10YT=RR a baissé pour la cinquième séance consécutive, passant sous la barre des 5%, tandis que les rendements des obligations allemandes à 10 ans ont reculé de 7 points de base, leur plus forte baisse depuis la mi-octobre DE10YT=RR . Les rendements obligataires évoluent à l’inverse des cours.

Dans le même temps, le dollar américain s’est maintenu à un niveau proche de son plus haut niveau depuis 20 mois, bénéficiant également des anticipations croissantes d’une attitude plus restrictive de la part de la Réserve fédérale .

Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux laissent entendre qu’une hausse des taux d’un quart de point le mois prochain est pratiquement acquise, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Les cours du pétrole sont restés stables, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'échangeant à 90 dollars le baril et s' s'orientant vers une troisième semaine de baisse.