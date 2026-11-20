Les actions chutent alors que la vague de ventes liée à l'IA s'intensifie ; l'Asie connaît sa pire semaine depuis 2020

Les marchés boursiers ont trébuché vendredi à travers le monde après que l'introduction en bourse d'Anthropic n'ait pas réussi à restaurer la confiance des investisseurs dans le secteur de l'IA, les contrats à terme américains reculant et les actions asiatiques s'acheminant vers leur pire semaine depuis 2020.

Les obligations d'État ont rebondi, les investisseurs se tournant vers des valeurs refuges.

Les actions d’Anthropic ANT.O , la première entreprise de pointe en IA cotée en bourse au monde, ont bondi lors du lancement, jeudi, de la plus grande introduction en bourse de l’histoire, bien qu’elles aient réduit leurs gains en fin de séance et aient reculé de 10% lors des échanges avant l’ouverture vendredi.

Cette entrée en bourse n’a toutefois guère suffi à raviver l’enthousiasme pour le thème plus large de l’IA, les investisseurs continuant à se demander si ces dépenses colossales généreraient des rendements.

“L'introduction en bourse d'Anthropic nous a offert un bref répit face à ce climat de morosité”, a déclaré Michael Field, stratège en chef des actions chez Morningstar. “Malheureusement, cette accalmie est bel et bien terminée.”

Les contrats à terme sur l’indice Nasdaq 100 NQcv1 , axé sur les technologies, ont chuté de 2% après que l’indice eut enregistré une baisse équivalente jeudi. Le Nasdaq affiche désormais une baisse d’environ 15% depuis qu’il a atteint un niveau record début octobre .NDX .

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 étaient dans le rouge après que l’indice a reculé pour la sixième séance consécutive jeudi .SPX . Une série de sept jours de baisse constituerait la pire série depuis le début de la pandémie.

L'indice STOXX 600, qui regroupe les actions européennes, a chuté de près de 2%, tandis que l'indice mondial MSCI a reculé pour la septième séance consécutive .MIWD00000PUS , sa plus longue série de baisses depuis 2023.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS s'est effondré et a chuté de 8% cette semaine, sa pire performance depuis la pandémie de COVID en mars 2020.

Les résultats exceptionnels de Nvidia NVDA.O publiés en début de semaine et l’introduction en bourse d’Anthropic n’ont pas suffi à rétablir la confiance, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo, une banque et société d’investissement.

“Le marché ne se contente plus de rechercher des preuves de la demande en matière d’IA”, a-t-elle déclaré. “Il veut des preuves que les dépenses extraordinaires engagées dans l’ensemble de l’écosystème peuvent générer des rendements durables.”

L’indice VIX, qui mesure la volatilité attendue des actions de Wall Street, a bondi vendredi et s’est négocié à son plus haut niveau depuis mars .VIX .

Ajoutant à l’inquiétude, un article sur AMD AMD.O publié par un média associé au fonds de vente à découvert Hunterbrook Capital a fait craindre que les liens du fabricant de puces avec des entités chinoises, dont certaines sont liées à des entreprises figurant sur liste noire, ne conduisent à un renforcement de la surveillance réglementaire américaine sur le secteur.

“Aucun titre en particulier n’a été à l’origine de ce mouvement, même si certains ont mis en avant un rapport sur la vente à découvert d’AMD qui a pesé sur le sentiment général”, ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note de marché.

Tout cela a exercé une pression supplémentaire sur le secteur de l’IA, déjà malmené ces dernières semaines par le départ de Jensen Huang de Nvidia et par un sentiment anti-centres de données croissant, illustré par la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat américaines.

L'indice japonais Nikkei .N225 a chuté de 5%. Les actions taïwanaises .TWII ont reculé de 17% sur la semaine, leur plus forte baisse hebdomadaire depuis 1990.

Malgré cette forte baisse des actions, les marchés boursiers restent toutefois en hausse sur l’année, après un rebond fulgurant au premier semestre porté par l’optimisme lié à l’IA.

REBOND DES TITRES DU TRÉSOR AMÉRICAIN TANDIS QUE LES INVESTISSEURS SE TOURNENT VERS DES VALEURS REFUGES

Les bons du Trésor américain ont rebondi alors que les actions subissaient une forte correction, poussant les investisseurs vers des actifs considérés comme des valeurs refuges.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence US10YT=RR a baissé pour la cinquième séance consécutive, passant sous la barre des 5%, tandis que les rendements des obligations allemandes à 10 ans ont reculé de 10 points de base, leur plus forte baisse depuis avril DE10YT=RR . Les rendements obligataires évoluent à l’inverse des cours.

Dans le même temps, le dollar américain s’est maintenu à un niveau proche de son plus haut niveau depuis 20 mois, bénéficiant également des anticipations croissantes d’une Réserve fédérale américaine adoptant une position plus restrictive .

Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux laissent entendre qu’une hausse des taux d’un quart de point le mois prochain est pratiquement acquise.

Les cours du pétrole sont restés stables, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'échangeant à 90 dollars le baril et s'apprêtant à enregistrer une troisième semaine de baisse.