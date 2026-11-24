Les actions chinoises restent à la traîne par rapport au rebond mondial alors que Huang, le directeur général de Nvidia, fait son retour

Les actions chinoises ont pris du retard par rapport au puissant rebond mondial observé mardi, après que la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia NVDA.O a dynamisé les titres liés à l’IA, les investisseurs pariant que le rôle de médiateur qu’il jouait entre la Chine et les États-Unis s’était affaibli.

Si cette décision a contribué à inverser en partie la chute des marchés boursiers mondiaux de la semaine dernière, la hausse des actions chinoises et hongkongaises a été bien plus modérée que celle observée en Corée du Sud, au Japon et aux États-Unis.

L’indice chinois des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 et l’indice composite de Shanghai .SSEC ont clôturé respectivement en hausse de 0,1 % et 0,3 %, oscillant près de leurs plus bas niveaux depuis 16 mois. En revanche, le KOSPI sud-coréen .KS11 a progressé de plus de 6 % et le Nikkei japonais .N225 a gagné près de 4 %.

Même certains des titres gagnants liés à l’IA ont eu du mal à conserver leurs gains. L’indice des communications 5G .CSI931079 a progressé jusqu’à 7 % en début de séance avant de voir son avance ramenée à 1,2 % à la clôture, tandis que Zhongji Innolight 300308.SZ , un fournisseur de transcepteurs optiques de Nvidia, a bondi jusqu’à 12 % avant de perdre la totalité de ses gains.

« C’est sans aucun doute un coup de pouce, comme le montrent les échanges de ce matin », a déclaré Zeng Wenkai, directeur des investissements chez Shengqi Capital, basé à Hong Kong.

« Mais les actions de catégorie A et les titres de Hong Kong suivent leurs propres tendances, indépendamment des marchés mondiaux; tout dépendra donc de la vigueur avec laquelle l’“équipe nationale” interviendra cette fois-ci pour soutenir le marché », a-t-il ajouté, faisant référence aux investisseurs soutenus par l’État chinois qui achètent des actions pour stabiliser les marchés.

L’indice composite de Shanghai a chuté lundi à son plus bas niveau depuis juillet 2025 avant de réduire ses pertes, les opérateurs indiquant que les investisseurs d’État achetaient certains ETF liés à des indices clés pour soutenir le marché.

Les actions chinoises ont chuté de plus de 10 % cette année, mettant fin à une reprise de deux ans qui avait débuté lorsque les promesses de mesures de relance avaient fait monter les cours en flèche, et freinant les efforts de Pékin visant à briser un cycle de longue date d’expansion et de récession au profit d’un marché « haussier modéré » offrant des rendements stables.

Les régulateurs sont également intervenus pour redonner confiance aux investisseurs: dimanche, les trois principales places boursières chinoises ont annoncé un ensemble de mesures de soutien au marché, notamment un assouplissement des règles relatives au financement sur marge.

PAS DE PLAN DE SAUVETAGE POUR LA CHINE

Zeng Wanping, gestionnaire de fonds chez Beijing Monolith Fund Management, a déclaré que le retour de Huang profiterait aux entreprises chinoises de la chaîne d’approvisionnement de Nvidia, mais que les États-Unis n’assoupliraient pas leurs contrôles sur les puces à l’encontre de la Chine.

« Le retour de Huang s’explique en partie par la chute de Wall Street. Il n’avait pas pour but de sauver le marché boursier chinois », a-t-il déclaré.

L’indice STAR50 .STAR50 , axé sur les technologies, n’a progressé que de 1,6 %, tandis que le géant des puces mémoire CXMT 688825.SS n’a gagné que 1 %.

L’indice de référence de Hong Kong, le Hang Seng .HSI , a prolongé sa baisse pour atteindre son plus bas niveau depuis mai 2025, en recul de 0,7 %. L’indice Hang Seng de l’intelligence artificielle .HSAIT a ouvert en hausse de 6 %, mais a perdu tous ses gains pour clôturer en baisse de 0,7 %.

« Le retour de Huang pourrait raviver l’espoir d’une approche plus pragmatique des relations technologiques entre les États-Unis et la Chine, notamment compte tenu de son engagement passé en faveur de l’accès au marché chinois », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo à Singapour.

« Toutefois, la controverse politique entourant sa réintégration pourrait en réalité renforcer la surveillance de l’exposition de Nvidia à la Chine. Les restrictions à l’exportation restent une contrainte structurelle, quelle que soit la personne à la tête de Nvidia. »

Le président Donald Trump a déclaré la semaine dernière que les États-Unis sanctionneraient ment les entreprises américaines qui construisent des centres de données à l’étranger, dans le cadre de la dernière mesure prise par Washington pour restreindre l’accès de la Chine aux puces américaines de pointe.