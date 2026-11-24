Les actions chinoises rebondissent après avoir atteint leur plus bas niveau depuis 16 mois, grâce au retour en force de Nvidia qui stimule le secteur de l'IA

Les actions chinoises ont rebondi mardi après avoir atteint leur plus bas niveau depuis 16 mois, la décision de Nvidia de réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général ayant déclenché une remontée des titres liés à l’IA, contribuant ainsi à inverser en partie la tendance baissière observée la semaine dernière sur les marchés boursiers mondiaux.

Cette décision marque un revirement brutal du sentiment des investisseurs, après que les remous à la tête du premier fabricant mondial de puces électroniques et les inquiétudes renouvelées concernant les dépenses en matière d’IA ont secoué les marchés ces derniers jours. La remontée des actions chinoises et hongkongaises s’est toutefois avérée plus modérée qu’en Corée du Sud, au Japon et aux États-Unis.

L'indice chinois des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 a gagné 0,5 %, tandis que l'indice composite de Shanghai .SSEC a progressé de 0,4 %.

L’indice des communications 5G .CSI931079 a progressé jusqu’à 7 %. Zhongji Innolight 300308.SZ , un fournisseur de transcepteurs optiques de Nvidia, a grimpé jusqu’à 12 % avant de réduire quelque peu ses gains en milieu de journée.

«C’est sans aucun doute un coup de pouce, comme le montrent les échanges de ce matin», a déclaré Zeng Wenkai, directeur des investissements chez Shengqi Capital, basé à Hong Kong.

« Mais les actions de catégorie A et les titres de Hong Kong suivent leurs propres tendances, indépendamment des marchés mondiaux; tout dépendra donc de la vigueur avec laquelle l’“équipe nationale” interviendra cette fois-ci pour soutenir le marché », a-t-il ajouté, faisant référence aux investisseurs soutenus par l’État chinois qui achètent des actions pour stabiliser les marchés.

L’indice composite de Shanghai a chuté lundi à son plus bas niveau depuis juillet 2025 avant de réduire ses pertes, les opérateurs indiquant que les investisseurs d’État achetaient certains ETF liés à des indices clés pour soutenir le marché.

Mardi, l’indice STAR50 .STAR50 , axé sur les technologies, a progressé de 2,5 %. L’indice CSI All Share Semiconductor .CSIH30184 a gagné 2,8 %. Le géant des puces mémoire CXMT 688825.SS a progressé de 2 %.

Les actions chinoises ont chuté de plus de 10 % cette année, mettant fin à une remontée de deux ans qui avait débuté lorsque les promesses de mesures de relance avaient fait monter les cours en flèche, et freinant les efforts de Pékin pour briser un cycle de longue date d’expansion et de récession au profit d’un marché « haussier modéré » offrant des rendements stables.

Les régulateurs ont également pris des mesures pour redonner confiance aux investisseurs: dimanche, les trois principales places boursières chinoises ont annoncé un ensemble de mesures de soutien au marché, notamment un assouplissement des règles relatives au financement sur marge.

Zeng Wanping, gestionnaire de fonds chez Beijing Monolith Fund Management, a déclaré que le retour de Huang profiterait aux entreprises chinoises de la chaîne d’approvisionnement de Nvidia, mais que les États-Unis n’assoupliraient pas leurs contrôles sur les puces à l’encontre de la Chine.

« Le retour de Huang s’explique en partie par la chute de Wall Street. Il n’avait pas pour but de sauver le marché boursier chinois », a-t-il déclaré.

L'indice de référence de Hong Kong, le Hang Seng .HSI , a prolongé sa baisse pour atteindre son plus bas niveau depuis avril 2025, en recul de 0,3 %. L'indice Hang Seng de l'intelligence artificielle .HSAIT a ouvert en hausse de 6 %, mais a perdu ses gains en milieu de journée.

« Le retour de Huang pourrait raviver l’espoir d’une approche plus pragmatique des relations technologiques entre les États-Unis et la Chine, compte tenu notamment de son engagement passé en faveur de l’accès au marché chinois », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo à Singapour.

« Toutefois, la controverse politique entourant sa réintégration pourrait en réalité renforcer la surveillance de l’exposition de Nvidia à la Chine. Les restrictions à l’exportation restent une contrainte structurelle, quelle que soit la personne à la tête de Nvidia. »

Le président Donald Trump a déclaré la semaine dernière que les États-Unis sanctionneraient les entreprises américaines qui construisent des centres de données à l’étranger, dans le cadre de la dernière mesure prise par Washington pour restreindre l’accès de la Chine aux puces américaines de pointe.

En tête des hausses en Asie, l’indice sud-coréen KOSPI .KS11 a progressé de plus de 6 %, tandis que le Nikkei japonais .N225 gagnait près de 4 % à la mi-journée.