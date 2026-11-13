Les actions chinoises du secteur de l'IA s'effondrent après la démission de Huang, directeur général de Nvidia

Vendredi, les investisseurs ont vendu leurs titres dans des entreprises chinoises liées à l’IA, craignant que la démission de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , n’entraîne un fossé technologique encore plus profond entre la Chine et les États-Unis.

Les liens entre M. Huang et un espion chinois présumé menacent de détériorer les relations déjà tendues entre les deux plus grandes économies mondiales , dont les présidents doivent se rencontrer la semaine prochaine à Shenzhen lors du sommet des dirigeants de l’APEC.

Ce scandale menace également l’accès des entreprises chinoises aux puces américaines de pointe ainsi que l’utilisation de matériel chinois dans les centres de données américains.

Vendredi, Z.AI 2513.HK , l’un des principaux développeurs chinois de modèles d’IA, a chuté de plus de 10 % à Hong Kong, tandis que son concurrent MiniMax 0100.HK a atteint des plus bas historiques.

Les fournisseurs de matériel Zhongji Innolight 300308.SZ et Eoptolink Technology 300502.SZ ont également chuté.

“Le marché craint qu’après la démission de Huang, les États-Unis ne réduisent leurs achats auprès des fournisseurs chinois”, a déclaré Wu Zhou, gestionnaire de fonds chez Shenzhen Deyuan Investment Co.

Les États-Unis travaillent déjà sur une mesure visant à interdire les importations de nouveaux émetteurs-récepteurs optiques chinois pour des raisons de sécurité nationale, ce qui pourrait affecter l'activité de fournisseurs chinois tels qu'Innolight et Eoptolink.

L’indice Hang Seng Tech de Hong Kong .HSTECH a chuté de 3 % vendredi, portant la perte hebdomadaire à près de 6,5 %.

Les poids lourds de l’indice, Alibaba 9988.HK et Tencent 0700.HK , qui ont tous deux investi massivement dans des activités liées à l’IA, ont reculé d’environ 3 % chacun.

“Les États-Unis vont probablement aussi renforcer les restrictions sur l’accès des Chinois aux puces de pointe, y compris la location de puissance de calcul cloud à l’étranger”, a déclaré M. Wu, ajoutant qu’une telle perspective profiterait aux champions nationaux.

Les valeurs locales du secteur des puces d’IA se sont montrées résistantes vendredi, limitant la baisse de l’indice de référence Shanghai Composite .SSEC à 0,6 % pour la séance.

Le fabricant de puces d’IA Shenzhen Intellifusion Technologies 688343.SS a bondi de 6 %, tandis que Cambricon Technologies 688256.SS a progressé de 0,6 %, portant son gain hebdomadaire à 22 %.

DES RESTRICTIONS PLUS STRICTES

M. Huang a démissionné jeudi après que des révélations concernant des relations extraconjugales ont plongé le fabricant de puces dans une crise et provoqué une onde de choc dans le secteur de l’IA.

Le président de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson, a déclaré jeudi qu’un consensus se dessinait au Congrès en faveur d’une limitation des exportations de puces vers la Chine à la suite de ce scandale.

“Le scandale impliquant M. Huang et l’arrivée d’un Congrès américain plus sceptique vis-à-vis de l’IA rendront encore plus difficile pour les entreprises chinoises du secteur de l’IA l’accès aux capacités de calcul avancées dont elles ont désespérément besoin”, a indiqué Gavekal Dragonomics dans un rapport, anticipant un durcissement des contrôles à l’exportation d’ici la fin de l’année.

“Si le gouvernement américain restreint l’accès de la Chine aux puces américaines, nous nous attendons à ce que toutes les entreprises actives dans le domaine des modèles de langage à grande échelle (LLM) en subissent les conséquences négatives”, a déclaré Chelsey Tam, analyste actions senior chez Morningstar, en référence aux développeurs chinois de modèles d’IA.

“Je pense que, d’une manière générale, la plupart des laboratoires d’IA chinois … s’appuient encore sur la solution de Nvidia”, a déclaré Alex Yao, co-responsable du secteur TMT Asie chez JPMorgan. “À court terme, oui, cela complique les choses.”

“Mais dans une perspective à plus long terme, disons trois à cinq ans… cela ne constituera pas un obstacle majeur”, a ajouté M. Yao, évoquant les efforts déployés par la Chine pour rattraper son retard et développer son propre écosystème d’IA.