Les actions chinoises du secteur de l'IA s'effondrent après la démission de Huang, directeur général de Nvidia

Vendredi, les investisseurs se sont débarrassés des actions des fournisseurs chinois de modèles d’IA et de matériel informatique destinés au marché américain, craignant que la démission de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia n’entraîne un fossé technologique encore plus profond entre les deux plus grandes économies mondiales.

Les titres des sociétés spécialisées dans les modèles d’IA, Z.AI Co 2513.HK et MiniMax Group 0100.HK , ont fortement chuté en raison des craintes d’un accès réduit aux puces d’IA de pointe, tandis que les fournisseurs de centres de données Zhongji Innolight 300308.SZ et Eoptolink Technology 300502.SZ , dont les activités dépendent fortement des marchés américains, ont vu leurs cours s’effondrer.

Les valeurs locales du secteur des puces électroniques ont progressé, les investisseurs misant sur l’autonomie technologique, ce qui a laissé l’indice de référence Shanghai Composite .SSEC et l’indice des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 pratiquement inchangés à l’heure du déjeuner.

« Le marché craint qu’après la démission de Huang, Nvidia ne réduise ses achats auprès des fournisseurs chinois », a déclaré Wu Zhou, gestionnaire de fonds chez Shenzhen Deyuan Investment Co.

« Les États-Unis vont probablement aussi renforcer les restrictions sur l’accès de la Chine aux puces de pointe, y compris la location de puissance de calcul dans le cloud à l’étranger. »

M. Wu a ajouté qu’une telle perspective était de mauvais augure pour les entreprises d’IA qui ont désespérément besoin de puissance de calcul, mais qu’elle profitait aux fabricants nationaux de puces d’IA.

Cambricon Technology 688256.SS , fabricant de puces d’IA coté à Shanghai, a progressé de 1,2 % et s’apprêtait à enregistrer une hausse de 22 % cette semaine, sa meilleure performance depuis six mois.

Le fabricant national de puces Hygon Information Technology 688041.SS s’apprêtait à gagner 7 % cette semaine.

DES RESTRICTIONS PLUS STRICTES

Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a démissionné jeudi après que des révélations concernant des relations extraconjugales, dont l’une impliquait une espionne chinoise présumée, ont plongé le fabricant de puces dans une crise et provoqué une onde de choc dans l’ensemble du secteur de l’IA.

Le président de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson, a déclaré jeudi qu’un consensus se dessinait au Congrès en faveur d’une limitation des exportations de puces vers la Chine à la suite de ce scandale.

Dans le même temps, les entreprises chinoises spécialisées dans l’IA tentent de louer de la puissance de calcul fournie par Nvidia en dehors de la Chine, craignant que les événements liés à Jensen Huang, directeur général de Nvidia, n’incitent Washington à renforcer les restrictions sur leur utilisation à distance de processeurs de pointe.

« Le plus grand risque pour le secteur chinois de l’IA est que ce scandale conduise à un durcissement des contrôles américains à l’exportation sur les puces de pointe et les équipements de fabrication de puces, peut-être d’ici la fin de l’année », a indiqué Gavekal Dragonomics dans un rapport.

M. Huang était l’opposant le plus influent aux contrôles stricts des exportations de puces vers la Chine; son scandale, « combiné à l’arrivée d’un Congrès plus sceptique vis-à-vis de l’IA, rendra encore plus difficile pour les entreprises chinoises du secteur de l’IA l’accès aux capacités de calcul avancées dont elles ont désespérément besoin », a déclaré ce groupe de réflexion.

« Si le gouvernement américain restreint l’accès de la Chine aux puces américaines, nous nous attendons à ce que toutes les entreprises actives dans le domaine des LLM (modèles de langage à grande échelle) en subissent les conséquences négatives », a déclaré Chelsey Tam, analyste actions senior chez Morningstar, en référence aux entreprises chinoises spécialisées dans les modèles d’IA.

Le gouvernement américain travaille également sur une mesure, invoquant des raisons de sécurité nationale, visant à interdire les importations de nouveaux émetteurs-récepteurs optiques chinois, ce qui pourrait porter un coup dur aux fournisseurs chinois Innolight et Eoptolink, qui tirent l’essentiel de leur chiffre d’affaires des États-Unis.