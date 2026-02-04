Les actions chinoises dans le secteur de l'énergie solaire bondissent à la suite d'informations faisant état de visites liées à Musk, mais certaines entreprises ont nié toute coopération

par Lewis Jackson et Nichola Groom

Les actions solaires chinoises ont bondi mercredi après que les médias locaux ont rapporté que des délégations envoyées par Elon Musk avaient visité diverses entreprises du secteur, quelques jours après qu'il a annoncé des plans pour construire une capacité de cellules solaires à grande échelle aux États-Unis, bien que certaines entreprises aient ensuite nié avoir une coopération ou un accord en place.

L'indice CSI All Share Solar Power Equipment Sub-Industry a augmenté de 3,61% mercredi, tandis que l'indice CSI SH-HK-SZ Solar Power 50 a progressé de 3,22%.

Une équipe envoyée par Musk a récemment visité plusieurs entreprises photovoltaïques en Chine, y compris des entreprises impliquées dans l'équipement, les plaquettes de silicium, les modules de batterie et la technologie pérovskite, selon un article publié mardi par le média privé Sina Finance qui a cité des sources dans l'industrie solaire chinoise. Le rapport n'identifie pas les entreprises visitées.

Plus tard dans la journée de mercredi, le média d'État Securities Times a rapporté que le fabricant chinois de panneaux solaires GCL Group avait confirmé la visite d'une équipe envoyée par Musk.

Dans un rapport séparé, le géant de l'énergie solaire JinkoSolar 688223.SS a également déclaré à Securities Times qu'il avait récemment été en contact avec une équipe de visiteurs associée à Musk.

Les actions de JinkoSolar ont grimpé de 20 % mercredi pour atteindre leur limite quotidienne. Les actions de Trina Solar

688599.SS ont augmenté de 9 % dans les échanges de l'après-midi.

Dans une déclaration à la Bourse de Shanghai mercredi soir, JinkoSolar a déclaré qu'elle ne s'était pas engagée dans une coopération avec l'équipe de Musk, qu'elle n'avait pas signé d'accord-cadre ou formel et qu'elle n'avait pas de commandes en cours.

Le fournisseur chinois d'équipements solaires Gaoce Technology a publié une déclaration similaire mercredi, niant toute coopération ou tout accord avec l'équipe de Musk.

Tesla TSLA.O , la société de Musk, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La semaine dernière, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de Tesla, Musk a annoncé son intention de construire une capacité de 100 gigawatts de cellules solaires aux États-Unis. Quelques jours plus tôt, il avait déclaré que les États-Unis pourraient satisfaire tous leurs besoins en électricité grâce à l'énergie solaire.

"Le potentiel de l'énergie solaire est sous-estimé", a-t-il déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

"Nous allons nous efforcer de produire 100 gigawatts de cellules solaires par an, en intégrant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des matières premières aux panneaux solaires déjà finis"

Le marché américain de l'énergie solaire est fortement protégé par des droits de douane visant à réduire les importations de panneaux et de cellules moins chers en provenance de Chine et d'Asie du Sud-Est, où de nombreux producteurs chinois possèdent des filiales. Toutefois, de nombreux producteurs nationaux américains entretiennent encore des liens avec des fabricants chinois.

Les États-Unis ont installé 11,7 GW de capacité solaire au troisième trimestre de l'année dernière, et plus de 30 GW ont été installés sur l'ensemble des trois premiers trimestres.