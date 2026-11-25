L'indice britannique FTSE 100 a terminé en baisse mercredi, les valeurs minières et bancaires ayant subi des pressions dans un contexte de forte correction à Wall Street, même si les gains enregistrés dans les secteurs dits « défensifs » ont limité les pertes.
L'indice des valeurs vedettes .FTSE a reculé de 0,4 % à 10.426,94 points, tandis que l'indice des valeurs moyennes FTSE 250 .FTMC a perdu 0,93 % , atteignant son plus bas niveau depuis quatre mois .
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Les banques ont été parmi les principaux freins du FTSE 100, Lion Finance Group BGEO.L et Standard Chartered STAN.L reculant chacune d’environ 4,5 %
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Les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux .FTNMX551030 ont chuté de 2,9 %, atteignant leur plus bas niveau depuis un an, dans le sillage d’une baisse de 2 % du cours de l’or. GOL/
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Les valeurs de l’aérospatiale et de la défense .FTNMX502010 ont reculé de 2,8 %, entraînées à la baisse par le motoriste Rolls-Royce RR.L
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Les secteurs défensifs ont contribué à amortir la baisse générale. Le secteur des soins personnels, des produits pharmaceutiques et de l'alimentation .FTNMX452010 a progressé de 1,2 %, porté par les hausses enregistrées par Unilever ULVR.L et Reckitt RKT.L
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Unilever a progressé de 2,2 % après que l’autorité britannique de la concurrence a déclaré que la vente proposée par McCormick MKC.N de la marque Colman’s pourrait répondre aux préoccupations en matière de concurrence liées à une opération prévue de 65 milliards de dollars dans le secteur alimentaire
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“Les investisseurs se tournent vers les valeurs de consommation et les secteurs défensifs, considérés comme mieux placés pour résister dans un contexte de ralentissement économique et d’inflation élevée”, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank
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Aux États-Unis , l’indice Nasdaq .IXIC a reculé de 4 %, les investisseurs évaluant les nouvelles propositions de droits de douane de grande envergure visant les principaux partenaires commerciaux américains , les chiffres du PIB du troisième trimestre supérieurs aux attentes et l’aggravation de la vague de ventes sur les titres liés à l’intelligence artificielle
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Parmi les valeurs individuelles, Imperial Brands IMB.L a progressé d’environ 6 % après que Morgan Stanley a relevé son objectif de cours pour le fabricant de tabac
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En tête du FTSE 250, Pets at Home PETSP.L a bondi de 9,5 % pour atteindre son plus haut niveau depuis novembre 2024, après que le distributeur spécialisé dans les produits pour animaux de compagnie a prévu son bénéfice sous-jacent avant impôts pour l'ensemble de l'année se situant dans la fourchette haute des prévisions des analystes
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