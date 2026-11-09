Les actions bondissent alors que le pétrole s'effondre ; Nvidia recule dans le cadre d'une enquête interne

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(Mises à jour avec les cours de clôture aux États-Unis)

* Les principaux indices boursiers américains progressent chacun de plus de 2 %

* Le pétrole recule alors que Trump minimise le risque de nouvelles frappes contre l'Iran

* L'action Nvidia s'effondre dans le cadre d'une enquête interne

par Caroline Valetkevitch et Dhara Ranasinghe

Les principaux indices boursiers ont rebondi lundi, le Brent ayant chuté de plus de 5 % après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il était peu probable qu'il ordonne de nouvelles frappes contre l'Iran, tandis que l'action Nvidia NVDA.O a chuté.

La baisse des cours du pétrole a contribué à apaiser les craintes inflationnistes qui ont pesé sur les économies du monde entier cette année.

Dimanche, Donald Trump a déclaré qu’il était très peu probable qu’il ordonne de nouvelles attaques contre l’Iran tant que les négociations visant à mettre fin à la guerre progressaient, même si les deux pays ont signalé que des navires avaient été touchés dans le détroit d’Ormuz ou à proximité. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 5,75 dollars, soit 5,85 %, pour clôturer à 92,57 dollars le baril, et les cours ont continué de baisser après la clôture, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain

CLc1 ont reculé de 3,98 dollars, soit 4,38 %, à 86,85 dollars.

Les efforts visant à mettre fin à la guerre en Iran se sont intensifiés à la suite des élections de mi-mandat américaines de la semaine dernière, lors desquelles les démocrates ont pris le contrôle du Congrès.

L'action de Nvidia , la deuxième entreprise la plus valorisée au monde, a chuté de 4,2 % et a clôturé à son plus bas niveau depuis le 7 avril, les investisseurs s'interrogeant sur l'avenir du directeur général Jensen Huang au sein du fabricant de puces d'IA après une enquête interne visant à déterminer si un service de renseignement étranger l'avait pris pour cible.

Cependant, les trois principaux indices boursiers américains ont terminé en hausse de plus de 2 %, le S&P 500 .SPX se remettant de sa plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2025.La vague de ventes de la semaine dernière était liée aux élections de mi-mandat aux États-Unis et aux craintes d’un renforcement de la réglementation en matière d’IA et de centres de données.

“Nous avons assisté à une vague de ventes très brutale et exagérée sur le marché”, a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York. “Chaque fois que le marché est aussi tendu à la baisse, l’histoire nous a montré que cela représente généralement une bonne opportunité d’achat à court terme.”

Ces achats proviennent de positions “courtes qui doivent être couvertes”, d’investisseurs axés sur la valeur à la recherche de bonnes affaires et de traders spéculatifs, a expliqué M. Sarhan.

L’indice des semi-conducteurs .SOX a bondi de 6,9 % après avoir plongé de plus de 12 % la semaine dernière. Nvidia était la seule valeur en baisse de l’indice lundi.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 1.104,02 points, soit 2,15 %, à 52.389,75, le S&P 500 .SPX a gagné 173,08 points, soit 2,35 %, à 7.549,94 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 673,71 points, soit 2,74 %, à 25.253,14.

Les résultats financiers attendus cette semaine de la part d’entreprises technologiques telles que CoreWeave CRWV.O , Applied Materials AMAT.O et Cisco Systems CSCO.O devraient mettre à l’épreuve la rentabilité des ambitions en matière d’IA, dans un contexte de coûts de développement colossaux.

CoreWeave est devenu un baromètre de l’inquiétude des investisseurs concernant l’IA , et le coût de l’assurance de sa dette a récemment atteint des niveaux alarmants.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a progressé de 23,48 points, soit 2,16 %, pour atteindre 1.108,96.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a gagné 1,26 %, les banques étant en haussegrâce aux opérations impliquant le Crédit Agricole et Banco BPM, ainsi qu'aux solides résultats de l'italien UniCredit, qui ont dynamisé le secteur.

LES TAUX AMÉRICAINS PROGRESSENT À L'APPROCHE DE LA PUBLICATION DE L'IPC

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté à l'approche de la publication mardi du rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'octobre, qui pourrait influencer la décision de la Réserve fédérale de relever ou non ses taux d'intérêt lors de sa réunion de décembre.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation globale ait augmenté de 0,3 % le mois dernier, tandis que l'inflation sous-jacente devrait afficher une hausse de 0,2 %.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a progressé de 1,48 point de base, à 4,874 %.

Les anticipations d’une hausse des taux de la Fed en décembre se sont renforcées après la publication vendredi d’un rapport sur l’emploi particulièrement positif, indiquant que les employeurs américains avaient créé 165.000 emplois le mois dernier. Les opérateurs sur les contrats à terme sur les fonds fédéraux estiment désormais à 84 % la probabilité d’une hausse le mois prochain.

Le dollar s'est affaibli, l'euro EUR= progressant de 0,72 % à 1,1223 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar a reculé de 0,34 % à 157,91.