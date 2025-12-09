Les actions baissent, les marchés nerveux attendant le verdict de la Fed et les perspectives de taux d'intérêt

Les investisseurs se montrent prudents avant les réunions des banques centrales

La baisse des taux de la Fed est presque certaine, l'attention se porte sur les perspectives de taux

Le yen reste stable après le tremblement de terre au Japon, l'impact est limité

Les actions asiatiques ont chuté tandis que le dollar est resté stable mardi avant une baisse des taux attendue de la Réserve fédérale cette semaine, alors que les investisseurs s'inquiètent de la direction que pourraient prendre les taux américains l'année prochaine sur fond d'inquiétudes concernant une banque centrale divisée.

Le sentiment des investisseurs est resté prudent en ce début de semaine hésitant à l'approche des réunions des principales banques centrales, les marchés cherchant à se faire une idée plus claire des perspectives des taux d'intérêt mondiaux.

La Banque de réserve d'Australie a maintenu les taux comme prévu mardi, excluant un assouplissement supplémentaire de la politique et avertissant que le prochain mouvement pourrait être à la hausse si les pressions inflationnistes s'avèrent être tenaces. Cela a poussé le dollar australien AUD= à s'échanger frôlant un plus haut de près de trois mois.

La Banque nationale suisse et la Banque du Canada devraient toutes deux maintenir leurs taux cette semaine, tandis que la Réserve fédérale devrait abaisser les coûts d'emprunt mercredi.

Cependant, l'attention se porte sur ce qui viendra après la réduction de taux de la Fed en décembre, les investisseurs obligataires se positionnant pour un cycle d'assouplissement américain peu profond et de nombreuses banques de Wall Street prévoyant moins de réductions des taux d'intérêt de la Fed en 2026 en raison des inquiétudes persistantes concernant l'inflation et des attentes d'une économie américaine plus résiliente.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS était en baisse de 0,65% après une faible séance de la nuit à Wall Street. Les contrats à terme européens

STXEc1 ont indiqué une ouverture en demi-teinte alors qu'un air de prudence s'est emparé des marchés.

« Les baisses de taux les plus évidentes pour la gestion des risques sont probablement terminées et le président (Jerome) Powell, lors de sa conférence de presse, devrait exprimer une approche plus prudente en ce qui concerne le recalibrage de la politique monétaire », a déclaré Prashant Newnaha, stratège principal des taux pour l'Asie-Pacifique chez TD Securities.

"Le graphique en pointillés devrait indiquer une réduction en 2026. Dans le cas où le graphique en pointillés montrerait deux réductions pour l'année prochaine, ce serait dovish."

Selon les données de LSEG, les opérateurs tablent sur un assouplissement de 77 points de base d'ici la fin de l'année prochaine.

Bien qu'une baisse des taux soit largement attendue, certains stratèges pensent que le comité politique de la Fed pourrait être fortement divisé.

La réunion se tiendra également dans un contexte d'intérêt accru du marché pour savoir qui succédera à Powell à la présidence de la Fed à la fin de son mandat en mai de l'année prochaine. Le conseiller économique de la Maison Blanche et principal candidat à la présidence de la Fed, Kevin Hassett, a déclaré dans une interview que la Fed devrait continuer à abaisser les taux d'intérêt.

Xiao Cui, économiste principal pour les États-Unis chez Pictet Wealth Management, s'attend à ce qu'une croissance solide, une inflation supérieure à l'objectif fixé et un ralentissement du marché de l'emploi accentuent les divisions internes au sein du FOMC et fassent de 2026 une année particulièrement difficile pour les décideurs politiques.

« Nous voyons des risques que les réductions de la Fed soient reportées au second semestre 2026. »

Les stocks de puces asiatiques ont vacillé après que le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis autorisera les processeurs NVDA.O H200 de Nvidia, ses deuxièmes meilleures puces d'intelligence artificielle, à être exportés vers la Chine et percevra une redevance de 25 % sur ces ventes. L'indice chinois CSI Semiconductor Industry Index .CSI931865 était en baisse de 0,5%, tandis que l'indice plus large CSI300 .CSI300 était en baisse de 0,47%.

Sur le plan des devises, le dollar est resté stable mardi. L'euro EUR= valait pour la dernière fois 1,1649 dollar tandis que la livre sterling GBP= était en hausse de 0,11% à 1,3336 dollar. L'Aussie était en hausse de 0,33% à 0,6646 $, oscillant près de son plus haut niveau depuis la mi-septembre après que la gouverneure de la RBA, Michele Bullock, a signalé les risques d'une hausse des taux en raison des pressions inflationnistes.

Le yen JPY= a peu changé à 155,91 pour un dollar après s'être affaibli immédiatement à la suite d'un puissant tremblement de terre qui a secoué le Japon. Les autorités japonaises ont levé les alertes au tsunami mardi, quelques heures après qu'un tremblement de terre de magnitude 7,5 a secoué les régions du nord-est, blessant au moins 30 personnes et forçant environ 90 000 résidents à évacuer leurs maisons.

Dans les matières premières, les prix du pétrole ont prolongé leurs pertes après avoir chuté de 2 % lors de la session précédente, les participants au marché gardant un œil attentif sur les pourparlers de paix pour mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en baisse de 0,3% à 62,32 dollars le baril. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 était à 58,64 dollars, en baisse de 0,41%.