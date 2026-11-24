Les actions australiennes ont mis fin mardi à une série de huit séances de baisse, après que le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia a déclenché un rebond mondial lié au soulagement et ravivé l'intérêt pour les titres liés à l'IA, qui avaient été malmenés.

L'indice S&P/ASX 200 .AXJO a clôturé en hausse de 1,8 % à 8 726,40 points, enregistrant sa première progression quotidienne en près de deux semaines après une vague de ventes massives dans le secteur minier, provoquée par une forte baisse des cours du cuivre et une perte de confiance dans le secteur de l'IA.

Nvidia NVDA.O a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général lundi, entraînant une hausse des valeurs technologiques dans toute l’Asie, après que le départ antérieur de M. Huang du fabricant de puces avait amplifié les inquiétudes concernant le secteur de l’IA.

Les actions australiennes du gestionnaire de fonds GQG Partners GQG.AX ont bondi de 12 , 6 % par rapport à leur plus bas historique atteint lors de la séance précédente, ses participations dans des valeurs technologiques américaines, notamment Nvidia, ayant contribué à redonner confiance aux investisseurs. Les actions de GQG affichent toutefois une baisse de près de 40 % pour le seul mois de novembre.

Les valeurs minières .AXMM , parmi les plus durement touchées ce mois-ci, ont progressé de 1,7 %. Les géants du cuivre BHP BHP.AX et Rio Tinto RIO.AX ont gagné respectivement 1,4 % et 0,7 %, tandis que les valeurs aurifères .AXGD ont progressé de 2,5 % grâce à la hausse des cours de l’or. GOL/

Les sociétés minières, en particulier les producteurs de cuivre, sont de plus en plus exposées à la tendance liée à l’IA, compte tenu de l’utilisation de ce métal dans la construction de centres de données.

"L’IA constitue un puissant facteur de soutien à long terme pour le cuivre, mais la demande industrielle chinoise et mondiale restera bien plus déterminante pour les cours à court terme que le cours de l’action Nvidia", a déclaré Dilin Wu, stratège de recherche chez Pepperstone.

Le secteur financier .AXFJ a rebondi de 1, 8 %, mettant fin à une série de cinq séances consécutives de baisse. La National Australia Bank NAB.AX , principale banque de crédit aux entreprises , a bondi de 1, 7 %, tandis que l’ANZ ANZ.AX a progressé de 1,9 %.

Par ailleurs, les valeurs technologiques .AXIJ ont progressé de 3 %, tandis que les valeurs de consommation discrétionnaire .AXDJ ont bondi de 2,4 %. Les valeurs énergétiques .AXEJ ont reculé de 0,2 % suite à la baisse des cours du pétrole. O/R

L'action de Reliance Worldwide RWC.AX a bondi de près de 12 % pour atteindre son plus haut niveau depuis 20 mois après que le principal actionnaire et fonds de pension AustralianSuper a annoncé qu'il soutiendrait l'acquisition par Brookfield BN.TO de cette entreprise de matériel de plomberie.

L’indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 .NZ50 a gagné 1,7 % à 13 970,38 points, mettant fin à une série de quatre séances consécutives de baisse.