Les actions australiennes alimentées par le lithium et les banques ce mercredi

Le S&P/ASX 200, l'indice boursier de référence de l'Australie, a fortement augmenté ce mercredi, soutenu par les actions bancaires et minières australiennes.

Le S&P/ASX 200, l’indice boursier de référence de l’Australie, a fortement augmenté de 0,93% pour clôturer à 7 393 ce mercredi, soutenu par les actions bancaires et minières australiennes, les sous-indices S&P/ASX 200 Banks et S&P/ASX 200 Materials gagnant respectivement 1,19% et 1,44%.

La tendance des mineurs de lithium s’inscrit dans le contexte d’une évolution mondiale vers les énergies propres, avec la COP26 en cours et la hausse des prix du lithium. Les gains ont été menés par Orocobre Limited (+6,71%), Pilbara Minerals (+5,43%) et Mineral Resources (+3,91%). Les mineurs de minerai de fer et de charbon ont également progressé, malgré une baisse des matières premières sous-jacentes, notamment Whitehaven Coal (+3,8%), Fortescue (+3,08%), Rio Tinto (+1,17%) et BHP Group (+1,07%). Les sociétés financières AMP (+9,30%), ANZ Bank (+2,26%), Macquarie (+1,86%), Commonwealth Bank (+1,17%) et National Australia (+1,35%) ont également donné un coup de pouce.

Au niveau des ETF australiens, le et iShares Core S&P/ASX 200 ETF (IOZ) ont gagné respectivement +0,97% et +0,87% mercredi, et avec un accent sur l’exploitation minière, le SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF (OZR) a également progressé de +1,18%. Le SPDR S&P/ASX 200 Financials ex AREITS ETF (OZF) a suivi avec des gains de +0,91%.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :

Vous souhaitez savoir quels ETF sont les plus performants ? Consultez nos guides d’investissement :