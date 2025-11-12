 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 063,31
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions augmentent tandis que les rendements obligataires américains baissent avec la réouverture américaine et les taux d'intérêt en ligne de mire
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 22:25

L'indice mondial
des actions MSCI a légèrement augmenté mercredi, tandis que les
rendements du Trésor américain ont chuté et que les indices de
Wall Street ont été mitigés, les investisseurs attendant que le
Congrès américain mette fin à la fermeture du gouvernement
fédéral  et fournisse plus de clarté sur la santé de
l'économie américaine. 
En ce qui concerne les devises, le yen était sous les feux de la
rampe, sa chute à son plus bas niveau depuis neuf mois par
rapport au dollar ayant suscité de nouveaux commentaires de la
part des responsables  au Japon. Quant aux bons du Trésor
américain, les rendements ont baissé, les investisseurs se
préparant à de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale
en raison de la faiblesse des données et des commentaires des
banquiers centraux. 
Entre-temps, la Chambre des représentants, contrôlée par les
Républicains, doit voter mercredi sur un compromis  que le
Sénat a approuvé lundi, afin de rétablir le financement des
agences gouvernementales et de mettre fin à la fermeture qui a
commencé le 1er octobre. La plus longue fermeture de l'histoire
du gouvernement américain a perturbé les prestations
alimentaires de millions de personnes, laissé des centaines de
milliers d'employés fédéraux sans salaire, entravé le trafic
aérien et interrompu la publication de données économiques
cruciales. 
    Alors que les investisseurs espéraient qu'une réouverture
permettrait de reprendre la publication des données, la Maison
Blanche a déclaré que les rapports sur l'emploi et l'inflation
du mois d'octobre pourraient ne jamais être publiés en raison de
la fermeture du gouvernement.
    Le Dow Jones a progressé, le Nasdaq a reculé et le S&P 500 a
oscillé entre le rouge et le vert au cours de la séance, les
investisseurs ayant vendu les valeurs technologiques les plus
lourdes au profit des valeurs de rendement. 
    "Les gens se sentent plus à l'aise pour prendre un peu plus
de risques. L'argent afflue vers certaines parties du marché qui
ont été moins performantes", a déclaré Irene Tunkel, stratège en
chef pour les actions américaines chez BCA Research.
     En particulier, les actions des compagnies aériennes ont
contribué à faire grimper le Dow Jones Transportation average
 .DJT  de plus de 1%, dans l'espoir que le transport aérien
revienne à la normale une fois que le gouvernement aura rouvert
ses portes et que les employés des aéroports, tels que les
contrôleurs aériens, commenceront à être payés à nouveau. 
    
    BOSTIC ANNONCE SA RETRAITE
Sur Wall Street , à 15h04, le Dow Jones Industrial Average
 .DJI  a augmenté de 344,16 points, soit 0,72%, à 48 272,12, le
S&P 500  .SPX  a baissé de 1,22 points, soit 0,02%, à 6 845,39
et le Nasdaq Composite  .IXIC  a baissé de 105,13 points, soit
0,45%, à 23 363,18. 
    L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a
progressé de 1,95 point, soit 0,19%, à 1 011,14.
     Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a clôturé
en hausse de 0,7%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300
 .FTEU3  a terminé en hausse de 0,77%, les deux indices
atteignant des records,  menés par les banques.  
    Les banques américaines ont également été parmi les plus
performantes à Wall Street, les investisseurs se concentrant sur
la perspective d'une baisse des taux et d'une réouverture du
gouvernement. 
     "La Fed réduit ses taux, ce qui est probablement positif
pour les banques, et comme le shutdown est probablement terminé,
cela signifie que l'activité économique va revenir à la
normale", a déclaré John Praveen, directeur général de Paleo
Leon à Princeton, dans le New Jersey.
  
     Après la fermeture du marché obligataire mardi pour le
Veterans Day, les prix des bons du Trésor américain se sont
redressés mercredi, entraînant une baisse des rendements, les
investisseurs pariant sur de nouvelles réductions des taux de la
Fed après les données hebdomadaires sur l'emploi publiées mardi
par ADP , qui ont montré que les employeurs privés
américains ont supprimé des emplois au cours des quatre semaines
qui se sont terminées le 25 octobre. 
Par ailleurs, le président de la Réserve fédérale d'Atlanta,
Raphael Bostic , a déclaré qu'il prendrait sa retraite fin
février. Étant donné que M. Bostic a exprimé des inquiétudes
concernant l'inflation élevée et s'est montré prudent quant aux
réductions de taux dans ses récents commentaires publics, Mme
Tunkel de BCAa déclaré que les investisseurs s'attendaient
probablement à un remplaçant plus dovish, étant donné que la
Maison Blanche est favorable à des taux plus bas. 
Elle a également souligné que le président de la Réserve
fédérale de New York, John Williams , a réitéré mercredi
que le moment se rapprochait pour la banque centrale américaine
de relancer ses achats d'obligations dans le cadre de ses
efforts pour maintenir le contrôle sur les taux à court terme. 
     Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a baissé de 4,3 points de base à 4,067%, contre
4,11% lundi soir, tandis que le rendement des obligations à 30
ans  US30YT=RR  a baissé de 3,9 points de base à 4,6627%.
    Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui
évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt
de la Réserve fédérale, a perdu 2,5 points de base à 3,566%,
contre 3,591% lundi en fin de journée.
Dans les devises , le dollar américain a gagné sur l'euro
et le yen alors que les traders évaluent ce qu'un flux de
publications économiques signifiera pour la politique de taux de
la Fed si le gouvernement vote pour la réouverture, comme cela
est prévu.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a
augmenté de 0,05% à 99,49, avec l'euro  EUR=  en hausse de 0,05%
à 1,1586 $.
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de
0,35% à 154,69.
La baisse du yen à son plus bas niveau depuis neuf mois a
provoqué de nouveaux signes d'angoisse à Tokyo, la ministre des
finances Satsuki Katayama ayant déclaré  qu'elle ne
nierait pas que les aspects négatifs de la faiblesse du yen sur
l'économie sont devenus plus prononcés que les aspects positifs.
    Les prix du pétrole  ont chuté de plus de 2 dollars le
baril en raison des inquiétudes concernant la surabondance de
l'offre, l'OPEP ayant déclaré que l'offre mondiale de pétrole
correspondrait à la demande en 2026, marquant ainsi un nouveau
changement par rapport à ses projections antérieures d'un
déficit de l'offre.
     Le pétrole brut américain  CLc1  s'est établi en baisse de
4,2 %, soit 2,55 $, à 58,49 $ le baril et le Brent  LCOc1  s'est
établi à 62,71 $ le baril, en baisse de 3,8 %, soit 2,45 $, sur
la journée.
    Les prix de l'or  ont augmenté avant le vote de la
Chambre des représentants sur la réouverture du gouvernement,
dans l'attente de données économiques qui pourraient ouvrir la
voie à une réduction des taux d'intérêt en décembre.
    L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 1,7% à 4 196,59
dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain  GCc1 
ont augmenté de 2,19% à 4 196,70 dollars l'once.

Valeurs associées

DJ TRANSPORT
16 390,69 Pts Index Ex +0,77%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 254,82 Pts Index Ex +0,68%
EUR/USD SPOT
1,1593 USD Six - Forex 1 +0,04%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 406,46 Pts Index Ex -0,26%
NVIDIA
193,8000 USD NASDAQ +0,33%
Nikkei 225
51 063,31 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
4 195,29 USD Six - Forex 1 +1,66%
Pétrole Brent
62,72 USD Ice Europ -3,64%
Pétrole WTI
58,54 USD Ice Europ -4,06%
S&P 500 INDEX
6 850,92 Pts CBOE +0,06%
SOFTBANK GROUP
123,000 EUR Tradegate -5,18%
STOXX Europe 600
584,23 Pts DJ STOXX +0,71%
USA BENCHMARK 10A
4,116 Rates -0,56%
USA BENCHMARK 2A
3,594 Rates +0,26%
USD/JPY SPOT
154,7950 Six - Forex 1 +0,47%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo d'archive de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal qui pose à Paris le 4 septembre 2015 ( AFP / Joël SAGET )
    L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal gracié et transféré en Allemagne
    information fournie par AFP 12.11.2025 22:44 

    L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis un an en Algérie et au cœur d'une crise diplomatique entre Alger et Paris, a été gracié mercredi, et est arrivé dans la soirée à Berlin où il doit recevoir des soins médicaux. Le président algérien Abdelmadjid ... Lire la suite

  • Un écran à la Bourse de New York, le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en ordre dispersé, record du Dow Jones
    information fournie par AFP 12.11.2025 22:39 

    La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, les investisseurs se désengageant des valeurs de la tech au profit de titres plus traditionnels, sur fond de déblocage budgétaire imminent aux Etats-Unis. Le Dow Jones a pris 0,68%, atteignant un nouveau ... Lire la suite

  • Football: Le match d'ouverture de l'Euro 2028 disputé à Cardiff, la finale à Wembley
    Football: Le match d'ouverture de l'Euro 2028 disputé à Cardiff, la finale à Wembley
    information fournie par Reuters 12.11.2025 22:31 

    Le Millennium Stadium de Cardiff accueillera le match d'ouverture de l'Euro 2028 de football tandis que le stade de Wembley, à Londres, sera le théâtre des demi-finales et de la finale, ont annoncé mercredi les organisateurs. L'Euro 2028 sera organisé au Royaume-Uni ... Lire la suite

  • Wall Street termine en ordre dispersé
    Wall Street termine en ordre dispersé
    information fournie par Reuters 12.11.2025 22:29 

    par Noel Randewich et Twesha Dikshit La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi alors que les investisseurs attendaient la fin possible du "shutdown" le plus long de l'histoire des Etats-Unis. L'indice Dow Jones a gagné 0,68%, ou 326,86 points, à 48.254,82 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank