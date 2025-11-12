Les actions augmentent tandis que les rendements obligataires américains baissent avec la réouverture américaine et les taux d'intérêt en ligne de mire

L'indice mondial des actions MSCI a légèrement augmenté mercredi, tandis que les rendements du Trésor américain ont chuté et que les indices de Wall Street ont été mitigés, les investisseurs attendant que le Congrès américain mette fin à la fermeture du gouvernement fédéral et fournisse plus de clarté sur la santé de l'économie américaine. En ce qui concerne les devises, le yen était sous les feux de la rampe, sa chute à son plus bas niveau depuis neuf mois par rapport au dollar ayant suscité de nouveaux commentaires de la part des responsables au Japon. Quant aux bons du Trésor américain, les rendements ont baissé, les investisseurs se préparant à de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale en raison de la faiblesse des données et des commentaires des banquiers centraux. Entre-temps, la Chambre des représentants, contrôlée par les Républicains, doit voter mercredi sur un compromis que le Sénat a approuvé lundi, afin de rétablir le financement des agences gouvernementales et de mettre fin à la fermeture qui a commencé le 1er octobre. La plus longue fermeture de l'histoire du gouvernement américain a perturbé les prestations alimentaires de millions de personnes, laissé des centaines de milliers d'employés fédéraux sans salaire, entravé le trafic aérien et interrompu la publication de données économiques cruciales. Alors que les investisseurs espéraient qu'une réouverture permettrait de reprendre la publication des données, la Maison Blanche a déclaré que les rapports sur l'emploi et l'inflation du mois d'octobre pourraient ne jamais être publiés en raison de la fermeture du gouvernement. Le Dow Jones a progressé, le Nasdaq a reculé et le S&P 500 a oscillé entre le rouge et le vert au cours de la séance, les investisseurs ayant vendu les valeurs technologiques les plus lourdes au profit des valeurs de rendement. "Les gens se sentent plus à l'aise pour prendre un peu plus de risques. L'argent afflue vers certaines parties du marché qui ont été moins performantes", a déclaré Irene Tunkel, stratège en chef pour les actions américaines chez BCA Research. En particulier, les actions des compagnies aériennes ont contribué à faire grimper le Dow Jones Transportation average .DJT de plus de 1%, dans l'espoir que le transport aérien revienne à la normale une fois que le gouvernement aura rouvert ses portes et que les employés des aéroports, tels que les contrôleurs aériens, commenceront à être payés à nouveau. BOSTIC ANNONCE SA RETRAITE Sur Wall Street , à 15h04, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 344,16 points, soit 0,72%, à 48 272,12, le S&P 500 .SPX a baissé de 1,22 points, soit 0,02%, à 6 845,39 et le Nasdaq Composite .IXIC a baissé de 105,13 points, soit 0,45%, à 23 363,18. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 1,95 point, soit 0,19%, à 1 011,14. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,7%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a terminé en hausse de 0,77%, les deux indices atteignant des records, menés par les banques. Les banques américaines ont également été parmi les plus performantes à Wall Street, les investisseurs se concentrant sur la perspective d'une baisse des taux et d'une réouverture du gouvernement. "La Fed réduit ses taux, ce qui est probablement positif pour les banques, et comme le shutdown est probablement terminé, cela signifie que l'activité économique va revenir à la normale", a déclaré John Praveen, directeur général de Paleo Leon à Princeton, dans le New Jersey. Après la fermeture du marché obligataire mardi pour le Veterans Day, les prix des bons du Trésor américain se sont redressés mercredi, entraînant une baisse des rendements, les investisseurs pariant sur de nouvelles réductions des taux de la Fed après les données hebdomadaires sur l'emploi publiées mardi par ADP , qui ont montré que les employeurs privés américains ont supprimé des emplois au cours des quatre semaines qui se sont terminées le 25 octobre. Par ailleurs, le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic , a déclaré qu'il prendrait sa retraite fin février. Étant donné que M. Bostic a exprimé des inquiétudes concernant l'inflation élevée et s'est montré prudent quant aux réductions de taux dans ses récents commentaires publics, Mme Tunkel de BCAa déclaré que les investisseurs s'attendaient probablement à un remplaçant plus dovish, étant donné que la Maison Blanche est favorable à des taux plus bas. Elle a également souligné que le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams , a réitéré mercredi que le moment se rapprochait pour la banque centrale américaine de relancer ses achats d'obligations dans le cadre de ses efforts pour maintenir le contrôle sur les taux à court terme. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 4,3 points de base à 4,067%, contre 4,11% lundi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 3,9 points de base à 4,6627%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a perdu 2,5 points de base à 3,566%, contre 3,591% lundi en fin de journée. Dans les devises , le dollar américain a gagné sur l'euro et le yen alors que les traders évaluent ce qu'un flux de publications économiques signifiera pour la politique de taux de la Fed si le gouvernement vote pour la réouverture, comme cela est prévu. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,05% à 99,49, avec l'euro EUR= en hausse de 0,05% à 1,1586 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,35% à 154,69. La baisse du yen à son plus bas niveau depuis neuf mois a provoqué de nouveaux signes d'angoisse à Tokyo, la ministre des finances Satsuki Katayama ayant déclaré qu'elle ne nierait pas que les aspects négatifs de la faiblesse du yen sur l'économie sont devenus plus prononcés que les aspects positifs. Les prix du pétrole ont chuté de plus de 2 dollars le baril en raison des inquiétudes concernant la surabondance de l'offre, l'OPEP ayant déclaré que l'offre mondiale de pétrole correspondrait à la demande en 2026, marquant ainsi un nouveau changement par rapport à ses projections antérieures d'un déficit de l'offre. Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en baisse de 4,2 %, soit 2,55 $, à 58,49 $ le baril et le Brent LCOc1 s'est établi à 62,71 $ le baril, en baisse de 3,8 %, soit 2,45 $, sur la journée. Les prix de l'or ont augmenté avant le vote de la Chambre des représentants sur la réouverture du gouvernement, dans l'attente de données économiques qui pourraient ouvrir la voie à une réduction des taux d'intérêt en décembre. L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,7% à 4 196,59 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 2,19% à 4 196,70 dollars l'once.