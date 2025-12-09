Les actions asiatiques reculent, les marchés nerveux attendant la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les investisseurs se montrent prudents avant les réunions des banques centrales

La baisse des taux de la Fed est presque certaine, l'attention se porte sur les perspectives de taux

Le yen reste stable après le tremblement de terre au Japon, l'impact est limité

par Ankur Banerjee

Les actions asiatiques ont chuté et le dollar est resté stable mardi, les investisseurs se préparant à une réduction des taux d'intérêt américains plus tard cette semaine, tandis que le yen est resté calme après un puissant tremblement de terre qui a secoué la région nord-est du Japon, bien que l'impact ait été limité.

Le sentiment des investisseurs est resté prudent avant une série de réunions des banques centrales, y compris une décision imminente de la Banque de réserve d'Australie dans la journée, alors que les marchés cherchent une image plus claire des perspectives pour les taux d'intérêt mondiaux.

La RBA, la BNS et la Banque du Canada devraient toutes maintenir leurs taux cette semaine, tandis que la Réserve fédérale devrait abaisser les coûts d'emprunt mercredi.

Les projecteurs sont toutefois braqués sur ce qui se passera après la baisse des taux de la Fed en décembre, les investisseurs obligataires se positionnant en faveur d'un cycle d'assouplissement peu profond aux États-Unis. De nombreuses banques de Wall Street prévoient moins de réductions des taux d'intérêt de la Fed en 2026 en raison des inquiétudes persistantes concernant l'inflation et des attentes d'une économie américaine plus résistante.

Les actions ont donc évolué de manière latérale. L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS était en baisse de 0,28% après une séance nocturne faible à Wall Street. Le Nikkei .N225 japonais a baissé de 0,08%, tandis que le Kospi .KS11 sud-coréen a chuté de 0,58%.

"Les réductions de la gestion des risques sont probablement terminées et la conférence de presse du président (Jerome) Powell devrait faire état d'une approche plus prudente en ce qui concerne le recalibrage de la politique monétaire", a déclaré Prashant Newnaha, stratège principal en matière de taux pour l'Asie-Pacifique chez TD Securities.

"Le graphique en pointillés devrait indiquer une réduction en 2026. Dans le cas où le graphique en pointillé montrerait deux réductions pour l'année prochaine, ce serait dovish"

Bien qu'une réduction des taux soit attendue, certains stratèges pensent que le comité politique de la Fed pourrait être fortement divisé.

La réunion se tiendra également dans un contexte d'intérêt accru des marchés pour savoir qui succédera à Jerome Powell à la présidence de la Fed à la fin de son mandat en mai de l'année prochaine. Le conseiller économique de la Maison Blanche et principal candidat à la présidence de la Fed, Kevin Hassett, a déclaré dans une interview que la Fed devrait continuer à abaisser les taux d'intérêt.

Selon les données de LSEG, les opérateurs tablent sur un assouplissement de 77 points de base d'ici à la fin de l'année prochaine.

David Mericle, économiste américain en chef chez Goldman Sachs, s'attend à ce que la Fed place la barre plus haut pour de nouvelles réductions de taux, notant qu'il y aura des dissidents au sein du comité pour un nouvel assouplissement et que Jerome Powell sera prudent.

"Mais le FOMC ne peut pas trop s'enfermer, surtout à un moment où nous avons deux rapports sur l'emploi en retard, parce qu'une réduction en janvier pourrait s'avérer appropriée."

Les stocks de puces asiatiques ont vacillé après que le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis autoriseraient les processeurs NVDA.O H200 de Nvidia, ses deuxièmes meilleures puces d'intelligence artificielle, à être exportés vers la Chine et percevront une redevance de 25 % sur ces ventes. L'indice chinois CSI Semiconductor Industry Index CSI931865 était en baisse d'environ 1% dans les premiers échanges.

En ce qui concerne les devises, le dollar est resté stable mardi. L'euro EUR= s'échangeait pour la dernière fois à 1,1640 dollar tandis que la livre sterling GBP= est restée stable à 1,33225 dollar. L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était à 99,09. L'indice est en baisse de près de 9% cette année, en passe de connaître sa plus forte baisse annuelle depuis 2017.

Le dollar australien AUD= était stable à 0,6625 $ avant la décision politique de la RBA plus tard dans la journée, où la banque centrale devrait rester inchangée sur les taux, bien que les marchés se soient inquiétés de possibles indices hawkish dans son commentaire.

Le yen JPY= a peu changé à 155,87 pour un dollar au début des heures asiatiques après s'être affaibli immédiatement après le tremblement de terre. Les autorités japonaises ont levé les alertes au tsunami mardi, quelques heures après qu'un tremblement de terre de magnitude 7,5 ait secoué les régions du nord-est, blessant au moins 30 personnes et forçant environ 90.000 résidents à évacuer leurs maisons.

Dans les matières premières, l'or XAU= était en hausse de 0,13% à 4194,11 dollars l'once avant la réunion de la Fed. Les prix du pétrole se sont stabilisés après avoir chuté de 2% lors de la session précédente, les participants au marché gardant un œil attentif sur les négociations de paix visant à mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 sont restés stables à 62,48 dollars le baril. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 était à 58,84 dollars, en baisse de 0,07%.