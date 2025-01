Les actions asiatiques reculent, le dollar est dopé par les perspectives de taux d'intérêt aux États-Unis

Les actions asiatiques ont chuté mercredi, avec un dollar robuste qui maintient le yen, le yuan et l'euro près de leurs plus bas niveaux plurimensuels, alors que les traders parient sur le fait que la Fed sera probablement lente à réduire ses taux après que les données aient montré que l'économie américaine est restée stable. L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a baissé de 0,5%, avec le Nikkei japonais .N225 en baisse de 0,1%. A Wall Street, les trois principaux indices ont terminé en baisse, les données alimentant les craintes d'un rebond de l'inflation. .N L'humeur baissière devrait se poursuivre en Europe, avec les contrats à terme de l'Eurostoxx 50 STXEc1 en baisse de 0,3 % et les contrats à terme du DAX allemand FDXc1 en baisse de 0,18 %. La hausse des rendements obligataires devrait également peser sur les valeurs technologiques en Europe .SX8P après qu'elles aient atteint un plus haut de plus de cinq mois mardi. En 2025, les investisseurs se sont concentrés sur l'évolution des attentes en matière de taux d'intérêt aux États-Unis, sur la divergence croissante des politiques entre les États-Unis et les autres économies et sur la menace de tarifs douaniers une fois que le président élu Donald Trump entrera à la Maison Blanche le 20 janvier. En décembre, la Fed n'a prévu que deux baisses de taux pour 2025, soit moins que les quatre qu'elle avait prédites auparavant. Les marchés tablent actuellement sur un taux encore plus bas, à savoir 38 points de base, la première baisse étant entièrement prévue pour juillet. La Banque centrale européenne, quant à elle, devrait procéder à des baisses de taux importantes, les traders tablant sur un assouplissement de 99 points de base cette année, même si l'inflation dans la zone euro s'est accélérée en décembre, comme l'ont montré les données de mardi. L'euro EUR=EBS s'est ainsi rapproché de son plus bas niveau en deux ans, à 1,022475 $, atteint la semaine dernière. Il a acheté pour la dernière fois 1,035375 $, les investisseurs craignant que la monnaie unique ne tombe à la marque clé de 1 $ cette année en raison des incertitudes tarifaires. FRX/ Le yen JPY=EBS s'est maintenu à 158,12 pour un dollar après avoir touché 158,425 mardi, un niveau atteint pour la dernière fois en juillet lorsque Tokyo est intervenu pour soutenir le yen. Le yen a perdu plus de 10% l'année dernière par rapport au dollar et a connu un début difficile en 2025. L'indice chinois CSI300 .CSI300 a chuté de plus de 1% pour toucher un plus bas de plus de trois mois mercredi dans un début d'année chancelant qui a vu les régulateurs et les autorités se précipiter pour apaiser les nerfs des investisseurs en vain jusqu'à présent. .SS L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a glissé de plus de 1% pour toucher son plus bas niveau depuis la fin du mois de novembre, tandis que le yuan chinois est tombé à un nouveau plus bas de 16 mois. CNY/ LES DONNEES AMERICAINES SOUTIENNENT LE DOLLAR Les données de mardi ont montré que les offres d'emploi américaines ont augmenté de façon inattendue en novembre, tandis que les embauches ont diminué, suggérant que le marché du travail a ralenti à un rythme qui ne nécessite probablement pas que la Fed soit pressée de réduire les taux d'intérêt. "Il est certainement trop tôt pour parler d'une ré-accélération de l'inflation à partir de cette série de données, et les marchés prendront les indices les plus importants à partir des données non agricoles de vendredi", a déclaré Kyle Chapman, analyste des marchés des changes chez Ballinger Group. "Le marché étant désormais fermement convaincu qu'il n'y aura qu'une seule baisse des taux cette année, je pense qu'il y a de plus en plus de place pour un recul de la réévaluation hawkish de la trajectoire de la Fed, qui a été surévaluée Les rendements du Trésor à 10 ans ont atteint 4,699% après les données, le plus haut niveau depuis avril, etétaient à 4,681% en dernier lieu. US/ L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres unités majeures, s'est maintenu à 108,65, non loin du sommet de deux ans atteint la semaine dernière. L'indice a augmenté de 7 % en 2024, les investisseurs s'attendant à ce que les taux américains restent élevés plus longtemps. Les projecteurs seront désormais braqués sur le rapport sur les emplois non agricoles prévu pour vendredi, les investisseurs analysant les données afin d'évaluer la date de la prochaine baisse des taux de la Fed. Le nombre d'emplois non agricoles a probablement augmenté de 160 000 en décembre, après une hausse de 227 000 en novembre, selon une enquête de Reuters. James Knightley, économiste international en chef chez ING, a déclaré que la combinaison d'une croissance décente, de préoccupations élevées en matière d'inflation et d'un marché de l'emploi qui ralentit, mais ne s'effondre pas, continue de voir le marché réduire les prix sur les réductions potentielles de taux cette année. "Le risque est qu'un chiffre plus élevé sur l'emploi et un autre IPC de base de 0,3 % en glissement mensuel la semaine prochaine réduisent encore davantage ces prévisions Le rapport sur l'inflation américaine pour décembre 2024 devrait être publié le 15 janvier. Dans les matières premières, les prix du pétrole ont augmenté, avec le Brent LCOc1 en hausse de 0,67% à 77,57 $ le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) crude CLc1 américain était en hausse de 0,85% à 74,88 $ le baril. O/R Le prix de l'or XAU= est resté stable à 2 649 dollars l'once, sous la pression de rendements obligataires plus élevés et d'un dollar plus fort. GOL/