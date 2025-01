Les actions asiatiques progressent, le dollar est à son plus haut niveau depuis deux ans, alors que les taux d'intérêt américains et Trump sont au centre des préoccupations

Les actions asiatiques ont augmenté vendredi, visant à se débarrasser d'un début terne pour 2025, tandis que le dollar est resté stable près d'un plus haut de deux ans contre un panier de devises, les investisseurs craignant que les taux américains ne restent plus élevés pour longtemps. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS était en hausse de 0,38%, les actions sud-coréennes .KS11 menant la charge. Néanmoins, l'indice, qui a gagné près de 8 % en 2024, était en passe de perdre près de 1 % sur la semaine. Les marchés japonais sont fermés pour la semaine. Les actions chinoises ont eu du mal à rebondir vendredi après avoir plongé jeudi, soulignant les inquiétudes croissantes concernant l'économie chinoise et une possible guerre commerciale lorsque Donald Trump commencera sa présidence américaine plus tard ce mois-ci. L'indice chinois CSI 300 .CSI300 , à forte capitalisation, étaiten baisse de 0,21%, en passe de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis près d'un an. L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a progressé de 0,58%. Les rendements chinois à long terme ont encore baissé, les rendements des obligations gouvernementales à 10 ans CN240011= et à 30 ans CN2400006= ont chacun baissé d'environ 3 points de base pour atteindre de nouveaux records à la baisse. CNY/ "Les actions ont connu une période difficile au tournant de l'année, mais des choses étranges peuvent se produire sur des marchés illiquides", a déclaré Ben Bennett, stratégiste d'investissement pour l'Asie-Pacifique chez Legal and General Investment Management. "Je ne pense pas qu'il faille extrapoler cette performance. Cela dit, un dollar plus fort et des rendements obligataires plus élevés pèseront sur le sentiment à l'avenir et les investisseurs en actions espèrent que cela changera bientôt." Les marchés boursiers européens ont ouvert en demi-teinte, les contrats à terme de l'Eurostoxx 50 STXEc1 étant en baisse de 0,14%, les contrats à terme du DAX allemand FDXc1 et les contrats à terme du FTSE FFIc1 n'ayant que peu évolué. À Wall Street, les actions américaines ont clôturé en baisse jeudi, les gains initiaux n'ayant pas été maintenus. Les actions de Tesla TSLA.O ont chuté de 6,1 % après avoir annoncé sa première baisse annuelle des livraisons. L'humeur maussade fait suite à une fin d'année 2024 en dents de scie , mettant à mal un rallye d'un an alimenté par les attentes de croissance entourant l'intelligence artificielle, les réductions de taux anticipées de la Réserve fédérale et, plus récemment, la probabilité de politiques de déréglementation de la part de la future administration Trump. Mais le mois dernier, la Fed a secoué les marchés en prévoyant moins de baisses de taux que prévu et les inquiétudes croissantes quant au caractère inflationniste des politiques de M. Trump ont fait grimper les rendements obligataires, ce qui a stimulé le dollar et nui aux actions. Vasu Menon, directeur général de la stratégie d'investissement chez OCBC, a déclaré que le programme de M. Trump en faveur de la croissance et des entreprises pourrait stimuler l'économie américaine , mais qu'il pourrait s'avérer difficile pour le reste du monde en raison d'éventuels droits de douane et d'un dollar plus fort. "Il y a donc un certain degré de prudence et d'anticipation sur les marchés, en particulier après la forte performance des investissements au cours des deux dernières années." LA DOMINATION DU DOLLAR Les données de la nuit ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage est tombé à 211 000 la semaine dernière, son plus bas niveau en huit mois, ce qui laisse présager un faible nombre de licenciements à la fin de 2024 et témoigne d'un marché du travail en bonne santé. Cela est de bon augure pour l'économie américaine, les données sur les salaires et l'inflation plus tard dans le mois étant susceptibles d'être au centre de l'attention des investisseurs pour évaluer la mesure dans laquelle l'approche de la réduction des taux de la Fed est susceptible d'être mesurée. Les opérateurs tablent sur un assouplissement de 44 points de base cette année, soit moins que les 50 points de base prévus par la banque centrale américaine en décembre. Cela a laissé l'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres unités, à 109,14, juste en dessous du plus haut de deux ans de 109,54 qu'il a touché jeudi. L'indice a augmenté de 7% en 2024, les traders ayant ajusté leurs attentes en matière de taux d'intérêt. L'euro EUR=EBS a été l'un des plus grands perdants face à l 'imposant dollar, après avoir chuté de 0,86% lors de la session précédente à un plus bas de plus de deux ans de 1,022475 $. Il était à 1,0271 $ vendredi, se dirigeant vers une baisse hebdomadaire de 1,6 %, la pire depuis novembre. FRX/ Le yen JPY=EBS s'est renforcé un peu à 157,295 pour un dollar, mais n'est pas très loin d'un plus bas de plus de cinq mois de 158,09 atteint en décembre. Le yen a chuté de plus de 10% l'année dernière, sa quatrième année consécutive de pertes. Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont augmenté en raison de l'optimisme sur l'économie chinoise et la demande de carburant après la promesse du Président Xi Jinping de promouvoir la croissance. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 0,16% à 76,05 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate américain CLc1 a augmenté de 0,18% à 73,25 dollars le baril. L'or XAU= est resté stable à 2 656 dollars l'once, après une hausse de 27% en 2024, sa plus forte performance annuelle depuis 2010. GOL/