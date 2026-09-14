Les actions asiatiques liées à l'IA s'effondrent après que les directeurs généraux des principaux laboratoires ont appelé à ralentir le développement de cette technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les directeurs généraux des principaux laboratoires américains spécialisés dans l'IA appellent à freiner le développement de cette technologie face aux inquiétudes en matière de sécurité

* OpenAI ne procédera pas à une introduction en bourse cette année, déclare son directeur général

* Les actions de SoftBank, Tokyo Electron et Kioxia reculent au Japon

* Les fabricants de puces TSMC, SK Hynix et Samsung sont en baisse

* Les actions chinoises liées à l'IA sont également en baisse à Shanghai et à Hong Kong

par Gregor Stuart Hunter

Les actions liées à l’IA ont fortement chuté lundi en début de séance sur les marchés asiatiques, après que les directeurs généraux des entreprises développant les modèles d’IA les plus avancés ont averti que le rythme de développement devait ralentir pour éviter toute menace pour l’humanité.

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé les entreprises du secteur de l’IA à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles, face aux craintes croissantes d’une utilisation abusive de l’intelligence artificielle. Elon Musk, qui dirige xAI, et Sam Altman, directeur général d’OpenAI, ont tous deux déclaré partager l’avis de M. Amodei.

M. Altman a par la suite déclaré qu’OpenAI ne procéderait pas à une introduction en bourse cette année, invoquant des préoccupations en matière de sécurité.

Les actions de SoftBank, investisseur d’OpenAI 9984.T , ont chuté de 13,2 % à l’ouverture des marchés japonais, parallèlement à une chute initiale de 9,8 % pour le fabricant de puces mémoire Kioxia 285A.T et à un recul de 3,7 % pour Tokyo Electron, entreprise de la chaîne d’approvisionnement en puces

8035.T .

À Taipei, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

2330.TW a reculé de 1,2 %, tandis qu’en Corée du Sud, SK Hynix

000660.KS a chuté de 5,3 % et Samsung Electronics 005930.KS a perdu 3,7 %.

"Une pression à la vente devrait peser sur les valeurs liées à l’IA et aux semi-conducteurs à Tokyo, suite à une série de commentaires formulés ce week-end appelant à un ralentissement du rythme de développement de l’IA", a déclaré Takayuki Miyajima, économiste senior chez Sony Financial Group, dans une note.

"De plus, les incertitudes liées à la situation au Moyen-Orient continuent de peser sur le moral des investisseurs."

À Shanghai, le fabricant de puces mémoire CXMT 688825.SS a perdu 2,7 %, tandis que Semiconductor Manufacturing International Corporation 688981.SS a reculé de 1,4 %.

À Hong Kong, Zhongji Innolight 3308.HK a perdu 4,1 %, tandis que Minimax 0100.HK a reculé de 5,4 %. L’action de Z.ai

2513.HK , le développeur de la série GLM AI, a également chuté de 10,5 % après avoir procédé à un placement d’actions à prix réduit .

La société Anthropic, basée à San Francisco, a publié jeudi un rapport sur les menaces détaillant comment plusieurs acteurs avaient utilisé ses modèles d’IA Claude pour des activités allant du développement d’armes et des cyberopérations à la surveillance et à la fraude.

Les inquiétudes concernant les dangers potentiels de l’IA se sont accrues cette semaine lorsque Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a démissionné , déclarant que "les personnes qui développent l’IA croient sincèrement qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie".

Sam Altman, d’OpenAI, a déclaré dans une interview que les risques d’extinction humaine posés par l’IA étaient "inacceptables ".

Et tandis que plusieurs législateurs américains ont fait part de leurs inquiétudes concernant les progrès rapides de l’IA et ont appelé à l’adoption de nouvelles règles, le président américain Donald Trump a, dimanche, comparé les détracteurs de l’IA à des "forces très négatives" évoquant des scénarios qui ne se produiront pas, et a déclaré vouloir s’assurer que les États-Unis "restent le leader du secteur" .

Les opérations boursières liées à l’IA ont largement alimenté la hausse des marchés boursiers mondiaux depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI en 2022, mais plus récemment, des cyberattaques menées par des agents d’IA rebelles et le mécontentement du public face à la construction de centres de données ont renforcé l’opposition au développement de ce secteur.

Les gouvernements américain et chinois devraient tenir des pourparlers sur la sécurité de l’IA dans le cadre des discussions bilatérales prévues ce mois-ci, selon deux personnes informées de ces projets.