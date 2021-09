Les actions asiatiques chutent en raison des récentes données sur les États-Unis et la Chine

Les marchés boursiers asiatiques ont suivi aujourd'hui la baisse de Wall Street après que l'inflation américaine a été plus lente que prévue.

Les marchés boursiers asiatiques ont suivi aujourd'hui la baisse de Wall Street après que l'inflation américaine a été plus lente que prévue et la publication de données économiques décevantes par le bureau national des statistiques chinois. Le Shanghai 50, l'indice boursier de Hong Kong, le Nikkei 225 et l'indice australien S&P/ASX 50 ont tous chuté suite aux derniers développements économiques.

Les ventes au détail en Chine ont connu une croissance décevante de 2,5 % en août par rapport à l'année précédente, causée par les restrictions de voyage et des fermetures locales imposées par Pékin pendant une grande partie de l'été. Les économistes s'attendaient à une croissance optimiste de 7 % des dépenses de consommation. De même, les données industrielles chinoises ont été inférieures de 0,5 point de pourcentage au consensus (5,3 % réel contre 5,8 % consensus).

Le Lyxor MSCI China UCITS ETF (LCCN), qui investit dans des actions chinoises de grande et moyenne capitalisation, est en baisse de 1,57% à la Bourse de Londres (12h19, GMT +1). Le Nomura Nikkei 225 ETF (NTETF), qui suit l'indice Nikkei 225 Total Return Index - JPY a baissé de 0,79% à la clôture du marché de Tokyo. Le iShares MSCI AC Far East ex-Japan ETF (IFFF), qui offre une exposition de 60 % à l'Australie et de 27 % aux actions de Hong Kong, poursuit sa tendance à la baisse depuis l'ouverture des marchés européens.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :