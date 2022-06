Les actions asiatiques bien positionnées dans un contexte de récession potentielle, estime Vontobel

En fin de compte, les experts pensent que la meilleure façon de gérer l'incertitude macroéconomique n'est pas de prédire, mais de se préparer, en détenant des sociétés de qualité dotées de modèles d'entreprise résilients, d'un pouvoir de fixation des prix, de barrières à l'entrée, d'avantages concurrentiels durables et de bilans solides pour résister à la tempête.

Une marque et un réseau de distribution solides, ainsi que l'innovation dans de nouveaux arômes et emballages, devraient selon Votonbel permettre à ChaCha d'afficher une croissance résiliente, même dans un contexte de volatilité économique.

(AOF) - "Si aucun marché n'est totalement à l'abri de la pression exercée sur les valorisations par la hausse des taux d'intérêt, l'Asie pourrait offrir une meilleure protection étant donné que les actions asiatiques se négocient aujourd'hui à des décotes historiquement élevées par rapport à leurs homologues des marchés développés, et que plusieurs entreprises de qualité présentant des opportunités de croissance structurelle se négocient à des valorisations attrayantes", écrivent Jin Zhang et Ian Chun, gérants de portefeuille chez Vontobel.

