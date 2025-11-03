Les actions asiatiques augmentent grâce au sentiment positif lié à l'IA, le dollar est proche de son plus haut niveau depuis trois mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions asiatiques se maintiennent près de leur plus haut niveau depuis février 2021

Le dollar se raffermit après l'orientation hawkish de certains décideurs de la Réserve fédérale (Fed)

L'attention se portera désormais sur les résultats des entreprises technologiques

Le Japon est fermé pour un jour férié, les échanges en Asie devraient être limités

(Mise à jour après l'indice des directeurs d'achat (PMI) chinois) par Ankur Banerjee

Les actions asiatiques ont augmenté lundi, la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine et l'augmentation des dépenses en matière d'intelligence artificielle ayant maintenu le sentiment de risque à un niveau élevé, tandis que le dollar s'est maintenu près d'un plus haut de trois mois après les commentaires hawkish des décideurs de la Réserve fédérale.

Les investisseurs se concentrent toujours sur les événements de la semaine dernière, notamment les réunions des banques centrales et l'accord entre les États-Unis et la Chine sur une trêve commerciale d'un an, qui correspondait aux attentes générales. Mais des doutes subsistent quant à la durée de cette trêve.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS était en hausse de 0,35% à 727,82, se rapprochant du plus haut de 4 ans et demi qu'il a atteint la semaine dernière. L'indice est en hausse de plus de 27% cette année, en voie de réaliser sa meilleure année depuis 2017.

Les valeurs vedettes chinoises .CSI300 ont reculé de 0,6% après que les données ont montré que l'activité des usines chinoises en octobre a progressé à un rythme plus lent qu'en septembre, les nouvelles commandes et la production ayant toutes deux diminué dans un contexte d'inquiétude concernant les tarifs douaniers. L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI était en hausse de 0,3%.

"Nous conseillons aux investisseurs de bloquer certains gains sur les hausses et d'accumuler sur les corrections, et de passer à un positionnement plus défensif vers la fin de l'année", ont déclaré les stratèges de BofA, notant que l'optimisme lié à la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine a été intégré dans les prix.

Les marchés japonais sont fermés pour un jour férié et les bons du Trésor ne sont pas négociés, ce qui se traduit par une activité réduite pendant les heures asiatiques.

Les contrats à terme du Nasdaq NQc1 étaient en hausse de 0,25 %, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 indiquaient également une ouverture en hausse.

DISCOURS HAWKISH DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE

Un groupe de présidents de banques de la Réserve fédérale a fait part vendredi de son malaise face à la décision de la banque centrale américaine de réduire les taux d'intérêt, alors même que l'influent gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a plaidé en faveur d'un nouvel assouplissement de la politique pour soutenir un marché de l'emploi qui s'affaiblit.

À l'issue de la réunion de politique monétaire d'octobre la semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'une baisse des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion en décembre n'était pas "une conclusion acquise d'avance". Les investisseurs s'attendaient à ce que cette décision soit quasiment acquise.

"Nous continuons de penser que la motivation des baisses de taux est cohérente avec notre hypothèse de poursuite de la baisse du dollar: l'économie américaine ne sera pas aussi performante qu'auparavant", ont déclaré les stratèges de Goldman Sachs dans une note.

"Cela entraînera un affaiblissement du dollar au fil du temps, compte tenu de son point de départ élevé."

Les opérateurs évaluent désormais à 68 % la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en décembre, alors qu'ils en étaient quasiment certains la semaine dernière avant la réunion de la Fed, au cours de laquelle la banque centrale a abaissé ses taux de 25 points de base comme prévu.

Le dollar s'est donc raffermi. L'euro EUR= s'échangeait pour la dernière fois à 1,1524 dollar, à son plus bas niveau depuis trois mois. La livre sterling GBP= a baissé de 0,2 % à 1,3142 $, tandis que le yen JPY= était à 154,05 pour un dollar américain, près de son plus bas niveau depuis la mi-février.

La fermeture du gouvernement américain devant se prolonger cette semaine, il n'y aura pas de données sur les ouvertures de postes ni sur les emplois non agricoles.

La fermeture du gouvernement américain, qui a commencé le 1er octobre, est désormais la deuxième plus longue de l'histoire, derrière celle de 2018-2019 qui a duré 35 jours.

"L'accent sera mis sur le rapport Automatic Data Processing (ADP) sur l'emploi et sur la composante emploi des indices des directeurs d'achat (PMI) de l'Institute for Supply Management (ISM) pour évaluer la santé du marché du travail américain", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

LA SAISON DES RÉSULTATS RESTE SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Après des résultats mitigés de la part des grandes capitalisations, qui ont montré que les investisseurs étaient impatients de voir un retour sur les dépenses d'investissement considérables consacrées à l'infrastructure de l'intelligence artificielle, l'attention se portera sur les entreprises technologiques qui publieront leurs résultats cette semaine.

L'enthousiasme suscité par l'IA a contribué à stimuler les marchés boursiers mondiaux, mais les investisseurs se méfient d'une éventuelle exubérance liée à ce thème et attendent avec impatience des preuves que les investissements dans l'IA portent leurs fruits.

Les sociétés de semi-conducteurs Advanced Micro Devices

AMD.O , Qualcomm QCOM.O et la société d'analyse de données Palantir Technologies PLTR.O doivent publier leurs résultats. Parmi les autres sociétés devant publier leurs résultats cette semaine figurent McDonald's MCD.N et Uber UBER.N .

Dans le secteur des matières premières, l'or XAU= est repassé au-dessus des 4 000 dollars dans les premiers échanges, les traders ayant acheté la baisse. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 0,32% à 64,98 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate américain

CLc1 était à 61,16 dollars le baril, en hausse de 0,28%, après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+) a décidé de ne pas augmenter sa production au premier trimestre de l'année prochaine.