Les actions américaines sont en hausse, les acheteurs de dip s'affranchissant des espoirs de réduction des taux de la Fed
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 21:33

    Wall Street a effacé ses pertes antérieures, surperformant
l'Asie et l'Europe vendredi, les investisseurs en actions
recherchant les bonnes affaires, même si les rendements du
Trésor américain ont augmenté après que les responsables de la
Réserve fédérale ont douché les espoirs d'une réduction des taux
d'intérêt en décembre.
  
     Alors que les prix de l'or, valeur refuge, ont chuté,
l'indice du dollar a légèrement augmenté après que les bourses
de Tokyo et de Paris aient clôturé en baisse. À Londres, de
nouvelles inquiétudes concernant le prochain budget de la
Grande-Bretagne  ont aggravé les difficultés des marchés
britanniques.
    Invoquant les inquiétudes liées à l'inflation et les signes
d'une relative stabilité du marché du travail après deux baisses
de taux aux États-Unis cette année, un nombre croissant de
responsables politiques de la Fed ont fait part de leur
réticence à l'égard d'un nouvel assouplissement .
    Vendredi, le président de la Réserve fédérale de Kansas
City, Jeffrey Schmid , a renchéri en indiquant que ses
inquiétudes concernant une inflation "trop élevée" allaient bien
au-delà des seuls effets des tarifs douaniers, suggérant qu'il
pourrait exprimer son désaccord lors de la réunion de décembre
de la Fed si les responsables politiques choisissaient de
réduire à nouveau les taux.
    Après 43 jours d'évaluation de la politique de la Fed sans
données officielles en raison de la fermeture record du
gouvernement américain, les traders ont tenu compte des
commentaires des banquiers centraux et ont évalué à 46 % la
probabilité d'une réduction d'un quart de point de la Fed en
décembre, contre 66,9 % il y a une semaine, selon l'outil
FedWatch du CME Group .
    Après avoir ouvert en baisse, le Nasdaq et le S&P 500 ont
repris le chemin de la hausse, laissant de côté les récentes
inquiétudes liées aux valorisations exagérées des valeurs
spéculatives et des valeurs technologiques de premier plan.
    " Le reste du monde a été faible parce qu'il suivait
l'exemple du marché américain jeudi", a déclaré Andrew Slimmon,
gestionnaire de portefeuille principal chez Morgan Stanley
Investment Management, mais il a noté que les transactions à
Wall Street ont été stimulées par "une offre pour les actions
qui ont mené le déclin ces derniers jours."
    "Les gens sont conditionnés à acheter les baisses. C'est une
excellente stratégie. Et nous sommes à un moment de l'année où
les gagnants continuent de gagner. C'est pourquoi les actions
qui marchent aujourd'hui ont été gagnantes depuis le creux
d'avril", a-t-il déclaré.
     À l'instar d'autres actions des Magnificent 7, Nvidia
 NVDA.O , leader des puces d'intelligence artificielle, a
progressé de plus de 2 %. L'indice technologique S&P 600
 .SPSMCT  s'est défait de ses pertes antérieures pour gagner
plus de 1 % vendredi.
  
     Les investisseurs attendent avec impatience les résultats
trimestriels de Nvidia et d'un grand nombre de détaillants au
cours de la semaine à venir, ce qui pourrait nous éclairer sur
l'état de la consommation et du marché de l'intelligence
artificielle.
  
     À 14 h 44 ET sur Wall Street ,le Dow Jones Industrial
Average  .DJI  a chuté de 170,91 points, soit 0,36 %, à 47
286,31, le S&P 500  .SPX  a augmenté de 21,93 points, soit 0,33
%, à 6 759,42 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a augmenté de
120,10 points, soit 0,53 %, à 22 990,45.
     L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu
2,03 points, soit 0,20%, à 998,13, après avoir limité ses pertes
précédentes.
  
     Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  et
l'indice européen FTSEurofirst 300  .FTEU3  avaient tous deux
clôturé en baisse d'environ 1%.
  
     Au cours de la nuit, l'indice MSCI des actions asiatiques
hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a chuté de 1,5 %, tandis que le
Nikkei japonais a perdu 1,8 %  .N225  et que la Corée du Sud
 .KS11  a chuté de 3,8 %. Les actions chinoises  .CSI300  ont
chuté de 1,6% après que les données aient montré un
ralentissement de la production industrielle et des ventes au
détail en octobre .
    Les rendements du Trésor américain  ont augmenté après
une baisse initiale , la chute de Wall Street ayant poussé les
investisseurs vers des actifs moins risqués, tandis qu'ils
attendaient que le gouvernement rouvert recommence à publier des
indicateurs économiques.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 3,3 points de base à 4,144%,
contre 4,111% jeudi soir, tandis que le rendement des
obligations à 30 ans  US30YT=RR  a augmenté de 4,4 points de
base à 4,7458%. Le rendement de l'obligation à deux ans
 US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions
de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,9
point de base à 3,608%.
    En ce qui concerne les devises, le franc suisse, valeur
refuge, a abandonné ses gains antérieurs, tandis que la livre
sterling s'est également affaiblie.
    Le dollar était en hausse de 0,13% contre le franc suisse
 CHF=  tandis que la livre sterling  GBP=  s'est affaiblie de
0,19% à 1,3164 $, après qu'un  rapport ait déclaré que  
la ministre des finances Rachel Reeves a abandonné ses plans
  pour augmenter les taux d'imposition sur le revenu dans
le prochain budget, soulevant des questions sur les plans
d'équilibre des finances publiques.
     L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises, y compris le yen et l'euro, a
augmenté de 0,07% à 99,31, avec l'euro  EUR=  en baisse de 0,13%
à 1,1616 $. Face au yen japonais  JPY= , le dollar est en baisse
de 0,01% à 154,54.
  
     Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC=  a chuté de
3,45% à 95 398,49 dollars tandis que l'ethereum  ETH=  a
progressé de 0,35% à 3 191,23 dollars.
  
      Les prix du pétrole  se sont établis en hausse de
plus d'un dollar sur les craintes de l'offre après que le port
de Novorossiisk sur la mer Noire a interrompu les exportations
de pétrole à la suite d'une attaque de drone ukrainienne sur un
dépôt de pétrole dans la principale plaque tournante de
l'énergie russe.
    Le pétrole brut américain  CLc1  s'est établi en hausse de
2,39% ou 1,40 $ à 60,09 $ le baril et le Brent  LCOc1  s'est
établi à 64,39 $ le baril, en hausse de 2,19% ou 1,38 $ sur la
journée.
      Le prix de l'or  a chuté de près de 2% vendredi
après les remarques restrictives des responsables de la Fed.
L'or au comptant  XAU=  a chuté de 1,93% à 4 090,51 dollars
l'once. Les contrats à terme sur l'or américain  GCc1  ont chuté
de 2,24% à 4 093,00 dollars l'once.

