Les actions américaines sont en hausse, les acheteurs de dip s'affranchissant des espoirs de réduction des taux de la Fed

Wall Street a effacé ses pertes antérieures, surperformant l'Asie et l'Europe vendredi, les investisseurs en actions recherchant les bonnes affaires, même si les rendements du Trésor américain ont augmenté après que les responsables de la Réserve fédérale ont douché les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt en décembre. Alors que les prix de l'or, valeur refuge, ont chuté, l'indice du dollar a légèrement augmenté après que les bourses de Tokyo et de Paris aient clôturé en baisse. À Londres, de nouvelles inquiétudes concernant le prochain budget de la Grande-Bretagne ont aggravé les difficultés des marchés britanniques. Invoquant les inquiétudes liées à l'inflation et les signes d'une relative stabilité du marché du travail après deux baisses de taux aux États-Unis cette année, un nombre croissant de responsables politiques de la Fed ont fait part de leur réticence à l'égard d'un nouvel assouplissement . Vendredi, le président de la Réserve fédérale de Kansas City, Jeffrey Schmid , a renchéri en indiquant que ses inquiétudes concernant une inflation "trop élevée" allaient bien au-delà des seuls effets des tarifs douaniers, suggérant qu'il pourrait exprimer son désaccord lors de la réunion de décembre de la Fed si les responsables politiques choisissaient de réduire à nouveau les taux. Après 43 jours d'évaluation de la politique de la Fed sans données officielles en raison de la fermeture record du gouvernement américain, les traders ont tenu compte des commentaires des banquiers centraux et ont évalué à 46 % la probabilité d'une réduction d'un quart de point de la Fed en décembre, contre 66,9 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME Group . Après avoir ouvert en baisse, le Nasdaq et le S&P 500 ont repris le chemin de la hausse, laissant de côté les récentes inquiétudes liées aux valorisations exagérées des valeurs spéculatives et des valeurs technologiques de premier plan. " Le reste du monde a été faible parce qu'il suivait l'exemple du marché américain jeudi", a déclaré Andrew Slimmon, gestionnaire de portefeuille principal chez Morgan Stanley Investment Management, mais il a noté que les transactions à Wall Street ont été stimulées par "une offre pour les actions qui ont mené le déclin ces derniers jours." "Les gens sont conditionnés à acheter les baisses. C'est une excellente stratégie. Et nous sommes à un moment de l'année où les gagnants continuent de gagner. C'est pourquoi les actions qui marchent aujourd'hui ont été gagnantes depuis le creux d'avril", a-t-il déclaré. À l'instar d'autres actions des Magnificent 7, Nvidia NVDA.O , leader des puces d'intelligence artificielle, a progressé de plus de 2 %. L'indice technologique S&P 600 .SPSMCT s'est défait de ses pertes antérieures pour gagner plus de 1 % vendredi. Les investisseurs attendent avec impatience les résultats trimestriels de Nvidia et d'un grand nombre de détaillants au cours de la semaine à venir, ce qui pourrait nous éclairer sur l'état de la consommation et du marché de l'intelligence artificielle. À 14 h 44 ET sur Wall Street ,le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 170,91 points, soit 0,36 %, à 47 286,31, le S&P 500 .SPX a augmenté de 21,93 points, soit 0,33 %, à 6 759,42 et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 120,10 points, soit 0,53 %, à 22 990,45. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 2,03 points, soit 0,20%, à 998,13, après avoir limité ses pertes précédentes. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX et l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 avaient tous deux clôturé en baisse d'environ 1%. Au cours de la nuit, l'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de 1,5 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 1,8 % .N225 et que la Corée du Sud .KS11 a chuté de 3,8 %. Les actions chinoises .CSI300 ont chuté de 1,6% après que les données aient montré un ralentissement de la production industrielle et des ventes au détail en octobre . Les rendements du Trésor américain ont augmenté après une baisse initiale , la chute de Wall Street ayant poussé les investisseurs vers des actifs moins risqués, tandis qu'ils attendaient que le gouvernement rouvert recommence à publier des indicateurs économiques. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 3,3 points de base à 4,144%, contre 4,111% jeudi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 4,4 points de base à 4,7458%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,9 point de base à 3,608%. En ce qui concerne les devises, le franc suisse, valeur refuge, a abandonné ses gains antérieurs, tandis que la livre sterling s'est également affaiblie. Le dollar était en hausse de 0,13% contre le franc suisse CHF= tandis que la livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,19% à 1,3164 $, après qu'un rapport ait déclaré que la ministre des finances Rachel Reeves a abandonné ses plans pour augmenter les taux d'imposition sur le revenu dans le prochain budget, soulevant des questions sur les plans d'équilibre des finances publiques. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, y compris le yen et l'euro, a augmenté de 0,07% à 99,31, avec l'euro EUR= en baisse de 0,13% à 1,1616 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar est en baisse de 0,01% à 154,54. Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a chuté de 3,45% à 95 398,49 dollars tandis que l'ethereum ETH= a progressé de 0,35% à 3 191,23 dollars. Les prix du pétrole se sont établis en hausse de plus d'un dollar sur les craintes de l'offre après que le port de Novorossiisk sur la mer Noire a interrompu les exportations de pétrole à la suite d'une attaque de drone ukrainienne sur un dépôt de pétrole dans la principale plaque tournante de l'énergie russe. Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 2,39% ou 1,40 $ à 60,09 $ le baril et le Brent LCOc1 s'est établi à 64,39 $ le baril, en hausse de 2,19% ou 1,38 $ sur la journée. Le prix de l'or a chuté de près de 2% vendredi après les remarques restrictives des responsables de la Fed. L'or au comptant XAU= a chuté de 1,93% à 4 090,51 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont chuté de 2,24% à 4 093,00 dollars l'once.