Les actions américaines s'effondrent tandis qu'Anthropic s'envole lors de son entrée en bourse

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LES ACTIONS AMÉRICAINES CHUTTENT TANDIS QU’ANTHROPIC S’ENVOLE LORS DE SON ENTRÉE EN BOURSE

Après un début de séance en forte hausse, les actions ont inversé la tendance et clôturé en forte baisse, chacun des principaux indices terminant la journée en recul de plus de 2%, l’enthousiasme suscité par l’entrée en bourse d’Anthropic n’ayant pas suffi à atténuer les inquiétudes concernant les défis auxquels est confronté l’ensemble du marché.

Après avoir été fixée à 83 dollars par action, Anthropic ANT.O a ouvert à 111,50 dollars avant de clôturer finalement en hausse de 17,1% à 97,17 dollars, ce qui constitue un nouveau test de l’appétit des investisseurs pour les valeurs liées à l’IA.

Chacun des 11 principaux secteurs du S&P 500 .SPX a clôturé dans le rouge, le secteur des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD affichant la plus mauvaise performance, Williams-Sonoma WSM.N ayant plongé de 15,2% après la publication de ses résultats trimestriels et de ses perspectives.

Parmi les rares points positifs, Palo Alto Networks PANW.O a clôturé en hausse de 6,4% après que cette entreprise de cybersécurité a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et a accepté de racheter la start-up spécialisée dans l’IA Applied Compute pour 4,5 milliards de dollars, ce qui a contribué à la remontée d’autres titres du secteur lors d’une séance où moins de 40 composantes de l’indice S&P 500 ont terminé en territoire positif.

Cette vague de ventes a contribué à faire baisser les rendements des bons du Trésor dans un contexte de fuite vers les valeurs refuges, alors même que les responsables de la Réserve fédérale continuent d’exprimer leurs inquiétudes concernant l’inflation et la nécessité de nouvelles hausses de taux de la part de la banque centrale.

Cette baisse marque la sixième séance consécutive de recul pour le S&P 500, sa plus longue série depuis avril 2024, et l’indice affiche désormais une baisse de plus de 5% sur la semaine, ce qui le met en passe d’enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis la semaine close le 4 avril 2025, lorsque le président Donald Trump avait annoncé ses droits de douane mondiaux de grande envergure.

“Il y a tellement de facteurs qui pèsent sur le marché en ce moment qu’Anthropic ne va pas pouvoir porter à lui seul l’ensemble du marché — il y a l’incertitude autour de Nvidia, il y a eu Palo Alto Networks hier soir”, a déclaré Ellen Hazen, stratège en chef des marchés chez F.L. Putnam Investment Management à Lynnfield, dans le Massachusetts. “Les gens s’inquiètent de plus en plus de certaines cyberattaques que nous avons observées ces derniers jours. Il y a Xi, Poutine, Trump. Il se passe beaucoup de choses.”

Voici un aperçu des cours de clôture:

Closing levels Nov 19

(Chuck Mikolajczak)

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