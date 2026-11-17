Les actions américaines reculent alors que tous les regards sont tournés vers Nvidia

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LES ACTIONS AMÉRICAINES RECULENT DANS L'ATTENTE DES RÉSULTATS DE NVIDIA

Les actions américaines sont en légère baisse en début de séance, les investisseurs se préparant à la publication des résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O , attendus après la clôture , et dans le sillage du départ, la semaine dernière, de son célèbre directeur général Jensen Huang, à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont l’une impliquerait une espionne chinoise présumée.

L'action du fabricant de puces recule de moins de 1 %, tandis que l'indice S&P 500 du secteur technologique .SPLRCT cède environ 0,8 %.

Les prévisions des analystes boursiers pour 2027 commencent également à affluer, Wells Fargo ayant fixé mardi un objectif de 8 200 points pour l’indice S&P 500 en fin d’année .SPX . Goldman Sachs a fixé la semaine dernière un objectif de 8 700 pour l’indice de référence S&P, un objectif identique à celui annoncé lundi par Morgan Stanley . Lundi également, Barclays a revu à la baisse son objectif de 100 points, le ramenant à 8 700.

Dans le même temps, les rendements des bons du Trésor américain et le dollar ont brièvement progressé après que le ministère du Commerce a annoncé que les ventes au détail avaient augmenté de 0,2 % le mois dernier , conformément aux estimations des économistes interrogés par Reuters, après une hausse non révisée de 0,8 % en septembre. Par ailleurs, le ministère du Travail a indiqué que les prix à l’importation avaient progressé de 1,1 % le mois dernier , dépassant l’estimation de 0,7 %, ce qui constitue le dernier signe en date que les pressions inflationnistes s’étendent au-delà des produits énergétiques.

Alors que les anticipations d’une hausse des taux d’au moins 25 points de base par la Réserve fédérale lors de sa réunion de décembre restent bien ancrées, de nombreux responsables de la banque centrale continuent d’exprimer leur soutien à des hausses de taux.

Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, a déclaré mardi que la Fed pourrait avoir besoin de plusieurs hausses de taux pour maîtriser la forte inflation et qu’elle devrait agir rapidement pour éviter que le problème ne s’aggrave.

Voici un aperçu des marchés:

Early trade Nov 17

(Chuck Mikolajczak)

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