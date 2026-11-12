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Les actions américaines reculent alors que Nvidia chute suite au départ de son directeur général ; les rendements remontent, le secteur de l'énergie rebondit
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 22:27

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Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse markets.research@thomsonreuters.com

LES ACTIONS AMÉRICAINES RECULENT SUITE À LA CHUTE DE NVIDIA APRÈS LE DÉPART DE SON DIRECTEUR GÉNÉRAL; LES RENDEMENTS REMONTENT, LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE SE REDRESSE

Les principaux indices boursiers américains ont clôturé en légère baisse jeudi , la hausse des cours du pétrole ayant stimulé les valeurs énergétiques, même si la chute de Nvidia NVDA.O suite au départ de son directeur général Jensen Huang a pesé sur le marché.

L'action du fabricant de puces a clôturé en baisse d'un peu plus de 4 %, après avoir chuté de plus de 14 % plus tôt dans la séance. Les investisseurs particuliers ont acheté pour environ 111 millions de dollars d'actions Nvidia au cours de la première demi-heure de cotation, ce qui représente le plus gros volume d'achat à l'ouverture jamais enregistré pour ce titre, selon les données de Vanda Analytics.

La plupart des 11 principaux secteurs du S&P 500 .SPX ont terminé en baisse, le secteur des matériaux .SPLRCM , en recul de 1,5 %, ayant été le plus durement touché. Le secteur de l’énergie .SPNY a progressé de 1,5 %, se classant en tête des secteurs les plus performants. Les cours du brut CLc1 ont grimpé après que le président Donald Trump a déclaré sur les réseaux sociaux que les États-Unis n’avaient pas besoin d’un accord avec l’Iran.

En réalité, les valeurs moyennes .MID , les petites capitalisations .RUT , les titres liés à l'immobilier .HGX , les biotechnologies .NBI et les sociétés minières d'or et d'argent .XAU ont affiché une tendance baissière, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ayant atteint son plus haut niveau depuis trois semaines.

Après avoir chuté de 3,7 %, l’indice PHLX Semiconductor .SOX a finalement clôturé en baisse de seulement 0,5 %.

Apple AAPL.O a atteint un nouveau record intrajournalier, mais n'a pas réussi à conserver ses gains. L'action a clôturé en baisse de 0,2 %.

Voici un aperçu de la situation des marchés peu après 16 h (heure de l'Est).

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(Terence Gabriel)

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(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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