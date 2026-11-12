Les actions américaines reculent alors que Nvidia chute suite au départ de son directeur général ; les rendements remontent, le secteur de l'énergie rebondit

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LES ACTIONS AMÉRICAINES RECULENT SUITE À LA CHUTE DE NVIDIA APRÈS LE DÉPART DE SON DIRECTEUR GÉNÉRAL; LES RENDEMENTS REMONTENT, LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE SE REDRESSE

Les principaux indices boursiers américains ont clôturé en légère baisse jeudi , la hausse des cours du pétrole ayant stimulé les valeurs énergétiques, même si la chute de Nvidia NVDA.O suite au départ de son directeur général Jensen Huang a pesé sur le marché.

L'action du fabricant de puces a clôturé en baisse d'un peu plus de 4 %, après avoir chuté de plus de 14 % plus tôt dans la séance. Les investisseurs particuliers ont acheté pour environ 111 millions de dollars d'actions Nvidia au cours de la première demi-heure de cotation, ce qui représente le plus gros volume d'achat à l'ouverture jamais enregistré pour ce titre, selon les données de Vanda Analytics.

La plupart des 11 principaux secteurs du S&P 500 .SPX ont terminé en baisse, le secteur des matériaux .SPLRCM , en recul de 1,5 %, ayant été le plus durement touché. Le secteur de l’énergie .SPNY a progressé de 1,5 %, se classant en tête des secteurs les plus performants. Les cours du brut CLc1 ont grimpé après que le président Donald Trump a déclaré sur les réseaux sociaux que les États-Unis n’avaient pas besoin d’un accord avec l’Iran.

En réalité, les valeurs moyennes .MID , les petites capitalisations .RUT , les titres liés à l'immobilier .HGX , les biotechnologies .NBI et les sociétés minières d'or et d'argent .XAU ont affiché une tendance baissière, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ayant atteint son plus haut niveau depuis trois semaines.

Après avoir chuté de 3,7 %, l’indice PHLX Semiconductor .SOX a finalement clôturé en baisse de seulement 0,5 %.

Apple AAPL.O a atteint un nouveau record intrajournalier, mais n'a pas réussi à conserver ses gains. L'action a clôturé en baisse de 0,2 %.

Voici un aperçu de la situation des marchés peu après 16 h (heure de l'Est).

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(Terence Gabriel)

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