Les actions américaines reculent alors que la remontée de Nvidia s'essouffle ; le dollar recule

Le rebond observé lundi à Wall Street s'est essoufflé mardi, le dollar reculant et les valeurs technologiques cédant une grande partie des gains enregistrés suite au retour surprise de Jensen Huang à la tête de Nvidia en tant que directeur général.

La prudence des investisseurs quant à la poursuite des hausses liées à l’IA et à l’inflation américaine a déclenché des ventes et une rotation vers les valeurs de l’économie traditionnelle. Les rendements obligataires ont également reculé.

L'action de Nvidia NVDA.O a chuté de plus de 6% , après avoir bondi de 31,5% lundi lorsque le géant des puces d'IA a réintégré M. Huang au poste de directeur général sous la pression du président américain Donald Trump.

Le titre Anthropic ANT.O est brièvement passé sous son prix d’introduction en bourse de 83 dollars, une chute spectaculaire quelques jours seulement après les débuts boursiers records du développeur de Claude. .N

Le Nasdaq a reculé de 2,4%, au lendemain d'une hausse de près de 7% de cet indice à forte composante technologique .NDX . Le S&P 500 a perdu 0,82%, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,18 %.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,4%, plombé par une forte chute des valeurs minières. .EU

Les marchés asiatiques ont progressé dans le sillage du rebond américain. L'or a toutefois légèrement reculé mardi, sous la pression des signaux « hawkish » émis par les responsables de la Réserve fédérale et des anticipations bien ancrées d'une hausse des taux en décembre, tandis que les investisseurs attendaient les chiffres de l'inflation américaine susceptibles d'influencer l'orientation de la politique monétaire de la Fed.

TOURBILLON AUTOUR DE L'IA

Le retour de Huang a marqué l’aboutissement d’une semaine mouvementée qui a secoué les marchés et bouleversé l’écosystème de l’IA, lequel s’est appuyé sur Nvidia pour tout, de la fourniture de puces au financement de l’expansion massive du secteur. Mais cela a également laissé des questions sans réponse concernant Huang, qui avait démissionné après la révélation de relations extraconjugales, dont l’une avec une espionne chinoise présumée.

“Le retour de Jensen rassure énormément les gens et laisse espérer que la construction de centres de données se poursuivra, ce qui stimulera le PIB américain”, a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG Group à Londres.

“Mais cela soulève ensuite toute une série de questions auxquelles il ne sera peut-être pas possible de répondre très rapidement. Que savait-il? Qu’a-t-il fait d’autre? Combien est allé en Chine? Et ces questions continueront à éroder la confiance des marchés.”

Lundi, l’action Nvidia a enregistré sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis 23 ans, redonnant près de 1 000 milliards de dollars de valeur à l’entreprise, même si le titre reste à environ 30% en dessous de ses plus hauts historiques atteints en octobre.

Les marchés boursiers asiatiques ont fortement rebondi, dans le sillage d’une séance nocturne solide à Wall Street, portés par l’espoir que le retour de Huang au poste de directeur général dissiperait les incertitudes concernant les plans de développement des produits et le risque d’une réduction des investissements dans les start-ups spécialisées dans l’IA.

“En fin de compte, ces entreprises doivent générer suffisamment de bénéfices pour répondre aux attentes des investisseurs. Ce que je veux dire, c’est que le retour de Jensen ne résout pas ce problème. À mon avis, ce sentiment relève donc davantage de l’émotion que de la raison”, a déclaré Glenn Yin, directeur de recherche chez ACCM, une plateforme de trading en ligne, lors du Reuters Global Markets Forum.

Les actions chinoises ont fait figure d’exception dans ce rebond de soulagement, n’enregistrant que de légers gains en raison des craintes que des restrictions plus strictes sur les exportations de puces américaines ne soient en préparation.

LE DOLLAR ET LES OBLIGATIONS ATTENDENT LES CHIFFRES DE L’INFLATION

Les investisseurs devraient se concentrer sur les données de l’indice PCE publiées mercredi USPCEY=ECI , dernier ensemble de données clés avant la dernière réunion de la Réserve fédérale de 2026, prévue en décembre .

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré lundi soir que la persistance d’une inflation élevée continuait d’orienter la banque centrale américaine vers une politique monétaire plus restrictive .

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les opérateurs sur les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux tablent sur une probabilité de 98% d’une hausse des taux de la Fed en décembre, et de 66% pour une nouvelle hausse en janvier. Toutefois, la probabilité implicite d’une hausse exceptionnelle de 50 points de base avait disparu mardi matin.

Un élément très suivi de la courbe des taux des bons du Trésor américain, qui mesure l'écart entre les rendements des bons à 2 et à 10 ans US2US10=RR et qui est considéré comme un indicateur des anticipations économiques, s'établissait à 23,8 points de base positifs.

Le dollar =USD a reculé de 0,44% face à un panier de devises majeures, s'éloignant du plus haut niveau atteint depuis 20 mois plus tôt dans la séance. Le rendement du bon du Trésor américain à 2 ans de référence US2YT=RR a baissé pour s'établir en fin de séance à 4,6415%, tandis que celui du bon à 10 ans US10YT=RR a reculé de 1,82 point de base pour s'établir à environ 4,90%. [ US/]

En Asie, l’indice japonais Nikkei .N225 a progressé de 3,9%, et l’indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon a gagné 3,7%. L’or XAU= a reculé de 1,2% et l’argent XAG= a chuté de 3,7%. GOL/ MET/L

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,5% à 89 , 82 dollars le baril, mais sont restés proches de leur plus bas niveau depuis trois mois atteint plus tôt dans la séance , en raison de la hausse de l'offre au Moyen-Orient. O/R