Les actions américaines rebondissent : c'est le pétrole, et non la politique, qui donne le ton

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains clôturent en forte hausse; le Nasdaq en tête, avec une progression d'environ 2,7 %

* Tous les secteurs du S&P 500 terminent en hausse; le secteur industriel en tête

* Le dollar recule d’environ 0,5 %; le pétrole brut américain baisse de plus de 4 %; le bitcoin progresse d’environ 1 %; l’or s’apprécie de 1,8 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progresse légèrement à environ 4,88 %

9 novembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES ACTIONS AMÉRICAINES REBONDISSENT: C'EST LE PÉTROLE, ET NON LA POLITIQUE, QUI DONNE LE TON

Les actions américaines ont fortement rebondi lundi , la baisse des cours du pétrole ayant contribué à apaiser les craintes inflationnistes et encouragé les investisseurs à revenir sur un marché qui sortait de sa pire semaine depuis avril 2025.

Ce rebond fait suite à la vague de ventes de la semaine dernière, déclenchée en partie par la crainte que la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat n’entraîne des réglementations susceptibles de compromettre la pérennité du secteur de l’IA.

Ces inquiétudes ont été reléguées au second plan lundi, les contrats à terme sur le brut Nymex CLc1 ayant chuté de plus de 4 % après que le président américain Donald Trump a minimisé la probabilité de nouvelles frappes contre l’Iran.

Le Dow .DJI et le S&P 500 .SPX ont tous deux progressé de plus de 2 %, tandis que le Nasdaq .IXIC a grimpé de plus de 2,5 %. La hausse s’est étendue bien au-delà des valeurs à grande capitalisation, l’indice S&P 400 des valeurs moyennes .MID et l’indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT enregistrant chacun une hausse de plus de 3 %.

Les 11 secteurs du S&P 500 ont tous terminé en hausse. Le secteur industriel .SPLRCI a mené la progression avec un gain de 3,8 %, tandis que les secteurs de l’énergie .SPNY et des biens de première nécessité .SPLRCS ont été les seuls à afficher une hausse inférieure à 1 %.

En réalité, les secteurs de croissance, qui avaient été malmenés, ont montré des signes de reprise. L’indice PHLX des semi-conducteurs .SOX a bondi de près de 7 %, tandis que l’indice PHLX de l’or et de l’argent .XAU a progressé de plus de 4,5 %. Le secteur des transports figurait également parmi les plus performants, l’indice Dow Jones des transports .DJT ayant progressé de 3,1 %.

Les hausses au sein du SOX ont été particulièrement généralisées, 29 des 30 composantes de l’indice ayant progressé. Nvidia NVDA.O , en baisse de plus de 4 %, a été la seule à reculer, la controverse entourant son directeur général Jensen Huang ayant pesé sur le moral des investisseurs. Même après la forte hausse de lundi, l’indice de référence des semi-conducteurs reste toutefois en baisse de plus de 31 % par rapport à son plus haut historique atteint le 22 juin.

Des signes ont également montré que les investisseurs étaient prêts à se tourner à nouveau vers la croissance: l’indice Nasdaq Biotechnology .NBI a atteint un nouveau plus haut historique en cours de séance, tandis que l’action Apple

AAPL.O a clôturé à un niveau record.

Par ailleurs, dans un contexte d’apaisement des incertitudes, l’indice de volatilité Cboe .VIX a terminé la séance sous la barre des 20.

En résumé, la baisse des cours du pétrole a contribué à détourner l’attention des investisseurs des inquiétudes politiques et liées à l’intelligence artificielle de la semaine dernière.

L'attention se porte désormais sur les données de l'IPC d'octobre, attendues avant l'ouverture des marchés mardi. Les économistes s'attendent à ce que l'IPC global progresse de 0,3 % en glissement mensuel, contre 0,6 % en septembre, tandis que l'IPC sous-jacent devrait augmenter de 0,2 % après une hausse de 0,3 % le mois précédent.

Voici un aperçu de la situation des marchés peu après 16 h (heure de l’Est).

(Terence Gabriel)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

QU'EST-CE QUI FAIT LE PLUS MAL: PASSER À CÔTÉ DU MEILLEUR OU SUBIR LE PIRE? CLIQUEZ ICI

CE SONT LES RÉSULTATS FINANCIERS, ET NON LES ÉLECTIONS, QUI ANIMENT LES MARCHÉS CLIQUEZ ICI

LES CONSOMMATEURS SORTENT LEUR CARTE BANCAIRE, LES STOCKS DE GROS SONT RÉVISÉS À LA HAUTEUR CLIQUEZ ICI

LES INDICES DE WALL STREET SE REDRESSENT MÊME SI NVIDIA S'EFFONDRE CLIQUEZ ICI

LES CHASSEURS DE BONNES AFFAIRES INTERVIENNENT TANDIS QUE LES HAUSSISTIERS DU S&P 500 CHERCHENT À DÉFENDRE LA TENDANCE CLIQUEZ ICI

HSBC MET DE CÔTÉ SA PRUDENCE ET RECOMMANDE À NOUVEAU D'ACHETER DES ACTIONS CLIQUEZ ICI

CELA N'A RIEN À VOIR AVEC LA BULLE INTERNET CLIQUEZ ICI

DES SIGNES DES AVANTAGES DE L'IA APPARAISSENT DANS TOUTE L'EUROPE INC CLIQUEZ ICI

LES BANQUES ET LES SOCIÉTÉS MINIÈRES SOUTIENNENT LE STOXX ALORS QUE LE PÉTROLE CHUTE CLIQUEZ ICI

AVANT L'OUVERTURE: LES CONTRATS À TERME EUROPÉENS SONT EN BAISSE, NVIDIA FREINE LE REBOND DU SECTEUR TECH CLIQUEZ ICI

UN CALME FRAGILE APRÈS LE CHOC DE L'IA CLIQUEZ ICI