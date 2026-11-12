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Les actions américaines liées à l'IA s'effondrent après la démission du directeur général de Nvidia, Huang
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 15:25

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ia et bourse (Crédits: Adobe Photos Stock)

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** Les valeurs américaines liées à l'IA prolongent leurs pertes avant l'ouverture de la Bourse après la démission de Jensen Huang, directeur général d' NVDA.O , le géant des puces électroniques Nvidia ; la directrice financière Colette Kress prendra la relève en tant que directrice générale par intérim

** Nvidia nomme également Harvey Jones, ancien directeur général et membre du conseil d'administration de Synopsys, au poste de président de son conseil d'administration – une première pour la société –, tandis que Jensen Huang, cofondateur de NVDA, quittera le conseil

** Les investisseurs craignent que NVDA ne s'éloigne de sa stratégie de financement des centres de données sous la direction d'un nouveau dirigeant

PUCES

** NVDA recule de 10,5%, figurant parmi les plus fortes baisses du secteur

** En passe d'enregistrer ses plus fortes baisses journalières depuis janvier 2025, si les pertes se confirment

** Marvell MRVL.O , Applied Materials AMAT.O et Intel INTC.O reculent de 3% à 5,6%

** Micron MU.O recule de 5,9%, tandis que Western Digital WDC.O et Sandisk SNDK.O perdent entre 5% et 8,6%

NEOCLOUDS

** CoreWeave CRWV.O recule de 14,5% après que Bloomberg News a rapporté que la société prévoyait de lever au moins 4 milliards de dollars via une émission de dette de haute qualité

** Son concurrent IREN IREN.O recule de 8,3%, tandis que Nebius NBIS.O plonge de 20,3% après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice inférieur aux estimations des analystes

OPÉRATEURS DE CENTRES DE DONNÉES

** Core Scientific CORZ.O recule de 5,3%, Applied Digital APLD.O perd 7,3%, tandis que Hut 8 Corp HUT.O recule de 6,1%

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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COREWEAVE
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HUT 8
58,8900 USD NASDAQ -3,55%
INTEL
60,5900 USD NASDAQ -3,06%
NEBIUS GROUP
128,7000 USD NASDAQ -16,80%
NVIDIA
162,0144 USD NASDAQ -6,74%
WESTERN DIGITAL
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