Les actions américaines liées à l'IA s'effondrent après la démission du directeur général de Nvidia, Huang

ia et bourse (Crédits: Adobe Photos Stock)

** Les valeurs américaines liées à l'IA prolongent leurs pertes avant l'ouverture de la Bourse après la démission de Jensen Huang, directeur général d' NVDA.O , le géant des puces électroniques Nvidia ; la directrice financière Colette Kress prendra la relève en tant que directrice générale par intérim

** Nvidia nomme également Harvey Jones, ancien directeur général et membre du conseil d'administration de Synopsys, au poste de président de son conseil d'administration – une première pour la société –, tandis que Jensen Huang, cofondateur de NVDA, quittera le conseil

** Les investisseurs craignent que NVDA ne s'éloigne de sa stratégie de financement des centres de données sous la direction d'un nouveau dirigeant

PUCES

** NVDA recule de 10,5%, figurant parmi les plus fortes baisses du secteur

** En passe d'enregistrer ses plus fortes baisses journalières depuis janvier 2025, si les pertes se confirment

** Marvell MRVL.O , Applied Materials AMAT.O et Intel INTC.O reculent de 3% à 5,6%

** Micron MU.O recule de 5,9%, tandis que Western Digital WDC.O et Sandisk SNDK.O perdent entre 5% et 8,6%

NEOCLOUDS

** CoreWeave CRWV.O recule de 14,5% après que Bloomberg News a rapporté que la société prévoyait de lever au moins 4 milliards de dollars via une émission de dette de haute qualité

** Son concurrent IREN IREN.O recule de 8,3%, tandis que Nebius NBIS.O plonge de 20,3% après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice inférieur aux estimations des analystes

OPÉRATEURS DE CENTRES DE DONNÉES

** Core Scientific CORZ.O recule de 5,3%, Applied Digital APLD.O perd 7,3%, tandis que Hut 8 Corp HUT.O recule de 6,1%

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