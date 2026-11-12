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Les actions américaines liées à l'IA reculent sur fond de crise de direction chez Nvidia
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 12:18

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** Les actions américaines liées à l'IA reprennent leur baisse avant l'ouverture de la bourse, après des informations selon lesquelles le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O , le géant des puces électroniques, s'est réuni mercredi pour décider s'il fallait évincer le directeur général Jensen Huang

** Les traders craignent que NVDA ne revienne sur sa stratégie de financement des centres de données sous la direction d’un nouveau dirigeant

PUCES

** NVDA recule de 5,7%, figurant parmi les plus fortes baisses du secteur

** Marvell MRVL.O , Applied Materials AMAT.O et Intel INTC.O reculent de 1,45% à 2%

** Micron MU.O recule de 2,5%, tandis que Western Digital WDC.O et Sandisk SNDK.O perdent entre 2,2% et 3,6%

NEOCLOUDS

** CoreWeave CRWV.O recule de 5% alors qu’un article de Bloomberg News indique que la société prévoit de lever au moins 4 milliards de dollars via une émission obligataire de haute qualité

** Son concurrent IREN IREN.O recule de 2,8%, tandis que Nebius NBIS.O reste stable dans l’attente de ses résultats

OPÉRATEURS DE CENTRES DE DONNÉES

** Core Scientific CORZ.O recule de 1,5%, Applied Digital APLD.O perd 1,3% et Hut 8 Corp HUT.O baisse de 2%

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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