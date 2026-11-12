Les actions américaines liées à l'IA reculent sur fond de crise de direction chez Nvidia

** Les actions américaines liées à l'IA reprennent leur baisse avant l'ouverture de la bourse, après des informations selon lesquelles le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O , le géant des puces électroniques, s'est réuni mercredi pour décider s'il fallait évincer le directeur général Jensen Huang

** Les traders craignent que NVDA ne revienne sur sa stratégie de financement des centres de données sous la direction d’un nouveau dirigeant

PUCES

** NVDA recule de 5,7%, figurant parmi les plus fortes baisses du secteur

** Marvell MRVL.O , Applied Materials AMAT.O et Intel INTC.O reculent de 1,45% à 2%

** Micron MU.O recule de 2,5%, tandis que Western Digital WDC.O et Sandisk SNDK.O perdent entre 2,2% et 3,6%

NEOCLOUDS

** CoreWeave CRWV.O recule de 5% alors qu’un article de Bloomberg News indique que la société prévoit de lever au moins 4 milliards de dollars via une émission obligataire de haute qualité

** Son concurrent IREN IREN.O recule de 2,8%, tandis que Nebius NBIS.O reste stable dans l’attente de ses résultats

OPÉRATEURS DE CENTRES DE DONNÉES

** Core Scientific CORZ.O recule de 1,5%, Applied Digital APLD.O perd 1,3% et Hut 8 Corp HUT.O baisse de 2%