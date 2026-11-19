Les actions américaines liées à l'IA progressent à la veille de l'entrée en bourse d'Anthropic

** Les valeurs américaines liées à l'IA progressent en pré-ouverture, les investisseurs se préparant à l'entrée en bourse d'Anthropic prévue plus tard dans la journée de jeudi; sa valorisation record de 1 500 milliards de dollars ravive l'optimisme autour du secteur de l'IA

** Le créateur du chatbot Claude AI a levé 81,3 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée, après avoir revu à la hausse le montant de son offre

PUCES

** Le géant des puces électroniques et investisseur d’Anthropic, Nvidia NVDA.O , progresse de 1,6 %; son concurrent AMD AMD.O affiche une hausse de 2,7 %

** Broadcom AVGO.O , également investisseur d’Anthropic, progresse de 2,8 %; le fabricant de puces mémoire Micron MU.O gagne 4,9 %

** Les sociétés de stockage de données Western Digital WDC.O et Sandisk SNDK.O progressent respectivement de 5,5 % et 4,8 %

NEOCLOUDS

** CoreWeave CRWV.O progresse de 5,5 % après avoir perdu plus de 45 % de sa valeur ce trimestre

** Ses concurrents IREN IREN.O et Nebius NBIS.O gagnent respectivement 5,7 % et 5,8 %

OPÉRATEURS DE CENTRES DE DONNÉES ** Core Scientific CORZ.O progresse de 4,6 %, Applied Digital APLD.O de 5,7 % et Hut 8 Corp HUT.O de 8 %