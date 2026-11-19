** Les valeurs américaines liées à l'IA progressent en pré-ouverture, les investisseurs se préparant à l'entrée en bourse d'Anthropic prévue plus tard dans la journée de jeudi; sa valorisation record de 1 500 milliards de dollars ravive l'optimisme autour du secteur de l'IA
** Le créateur du chatbot Claude AI a levé 81,3 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée, après avoir revu à la hausse le montant de son offre
PUCES
** Le géant des puces électroniques et investisseur d’Anthropic, Nvidia NVDA.O , progresse de 1,6 %; son concurrent AMD AMD.O affiche une hausse de 2,7 %
** Broadcom AVGO.O , également investisseur d’Anthropic, progresse de 2,8 %; le fabricant de puces mémoire Micron MU.O gagne 4,9 %
** Les sociétés de stockage de données Western Digital WDC.O et Sandisk SNDK.O progressent respectivement de 5,5 % et 4,8 %
NEOCLOUDS
** CoreWeave CRWV.O progresse de 5,5 % après avoir perdu plus de 45 % de sa valeur ce trimestre
** Ses concurrents IREN IREN.O et Nebius NBIS.O gagnent respectivement 5,7 % et 5,8 %
OPÉRATEURS DE CENTRES DE DONNÉES ** Core Scientific CORZ.O progresse de 4,6 %, Applied Digital APLD.O de 5,7 % et Hut 8 Corp HUT.O de 8 %(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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