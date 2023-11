LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Zoom Video, HP Inc, Boeing

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 20 novembre - Le Nasdaq a mené les gains parmi les principaux indices boursiers américains lundi, Microsoft a grimpé sur les nouvelles que le chef évincé d'OpenAI Sam Altman va rejoindre le géant du logiciel, tandis que les investisseurs ont attendu plus d'indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt. .N A 13:40 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,54% à 35 136,74. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,67% à 4 544,2 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 1,06% à 14 274,738. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Paramount Global PARA.O , en hausse de 7,3% ** Enphase Energy, Inc. ENPH.O , en hausse de 5,8% ** Palo Alto Networks, Inc. PANW.O , en hausse de 5,2% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Bristol-Myers Squibb Company BMY.N , en baisse de 4,4% ** WestRock Company WRK.N , en baisse de 2,3% ** International Paper Company IP.N , en baisse de 2,2% Les trois principaux gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** YPF Sociedad Anonima YPF.N , en hausse de 38,8% ** Banco Macro SA BMA.N , en hausse de 25,2% ** Transportadora de Gas del Sur SA TGS.N , en hausse de 25,8% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** DDC Enterprise Ltd DDC.N , en baisse de 13,2% ** Allurion Technologies, Inc. ALUR.N , en baisse de 11,7% ** PSQ Holdings, Inc PSQH.N , en baisse de 7,1% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** MIRA Pharmaceuticals, Inc. MIRA.O , en hausse de 42,8% ** Safety Shot, Inc SHOT.O , en hausse de 34,2% ** Soluna Holdings, Inc SLNH.O , en hausse de 29,2% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Safe and Green Development Corporation SGD.O , en baisse de 32,3% ** reAlpha Tech Corp AIRE.O , en baisse de 26,1% ** Mountain Crest Acquisition Corp IV MCAF.O , en baisse de 24,1% ** Microsoft Corp MSFT.O : hausse de 2,3% BUZZ - Atteint un niveau record alors que Sam Altman, le directeur général évincé d'OpenAI, rejoint le géant de la technologie nL4N3CL35S ** Full Truck Alliance Co Ltd YMM.N : +16,0% BUZZ - Hausse après que les résultats du 3ème trimestre aient dépassé les estimations nL4N3CL1XL ** Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : baisse de 4,4% BUZZ - Baisse après que Bayer ait arrêté l'étude de phase finale d'un nouveau médicament contre la coagulation nL4N3CL2BW ** United Rentals Inc URI.N : baisse de 1,5% BUZZ - Baisse après l'avertissement sur les bénéfices de son concurrent britannique Ashtead nL1N3CL0Y6 ** MediciNova Inc MNOV.O : en hausse de 9,6% BUZZ - Remontée après les résultats positifs d'une étude sur le traitement du cancer à un stade intermédiaire nL4N3CL2GZ ** Grupo Supervielle SA SUPV.N : hausse de 22,7 ** Banco Macro SA BMA.N : hausse de 25,2 ** Banco Bbva Argentina SA BBAR.N : hausse de 19,5 ** Grupo Financiero Galicia SA GGAL.O : +21,4% BUZZ - Les ADR argentins s'envolent après la victoire de l'extrême-droite Milei aux élections, l'ETF atteint un plus haut de plus de 2 mois nL4N3CL35E ** PENN Entertainment Inc PENN.O : +6,1% BUZZ - BofA passe à 'achat' sur ESPN nL4N3CL2MT ** KB Home KBH.N : baisse de 1,1% BUZZ - Baisse après que Wedbush ait rétrogradé à 'neutre' nL4N3CL2NW ** Dutch Bros Inc BROS.N : +2,5% BUZZ - Hausse après que J.P.Morgan ait relevé la note à 'surpondérer' et augmenté le PT nL4N3CL2JN ** SSR Mining Inc SSRM.O : baisse de 4,2% BUZZ - BofA devient baissier sur SSR Mining dans une rue haussière nL4N3CL2R2 ** Medtronic PLC MDT.N : +0,9% BUZZ - La FDA approuve un dispositif de traitement de la pression artérielle nL4N3CL2QT ** NanoString Technologies Inc NSTG.O : baisse de 49,8% BUZZ - baisse après que la société ait retiré ses prévisions annuelles nL4N3CL2PC ** 2Seventy Bio Inc TSVT.O : baisse de 19,0% BUZZ - baisse après que la FDA ait retardé sa décision sur un traitement contre le cancer nL4N3CL2N1 ** Kohl's Corp KSS.N : baisse de 0,7% BUZZ - baisse de la valeur de l'entreprise; Dave Alves, COO et président, quitte l'entreprise nL4N3CL30R ** Six Flags Entertainment Corp SIX.N : + 2,1 % BUZZ - Hausse après que Jefferies ait relevé sa notation nL4N3CL2Y1 ** Mach Natural Resources LP MNR.N : hausse de 0,7% BUZZ - Hausse après que les courtiers aient initié une couverture avec "buy" ou plus nL4N3CL34O ** Centrus Energy Corp LEU.N : baisse de 5,1% BUZZ - Baisse suite à la transition du directeur général nL4N3CL39T ** Marathon Oil Corp MRO.N : hausse de 0,7 ** Devon Energy Corp DVN.N : +1,0 ** Halliburton Co HAL.N : + 0,9% ** ConocoPhillips COP.N : +1,1% BUZZ - Le secteur de l'énergie américain progresse grâce à l'espoir de nouvelles réductions de l'offre de l'OPEP+ nL4N3CL30T ** Leonardo DRS Inc DRS.O : + 3,9% BUZZ - BofA relève son estimation de prix pour un contrat de 3 milliards de dollars avec le DoD nL4N3CL3C3 ** Chegg Inc CHGG.N : baisse de 5,6% BUZZ - baisse suite à la dégradation de Morgan Stanley nL4N3CL3BB ** HP Inc HPQ.N : baisse de 1,0% BUZZ - baisse suite à la réduction des prévisions de résultats par les courtiers nL4N3CL2EB ** NRG Energy Inc NRG.N : -1,7% BUZZ - Chute suite au départ du directeur général Gutierrez nL4N3CL3ED ** Rio Tinto PLC RIO.N : hausse de 1,7% ** BHP Group Ltd BHP.N : hausse de 0,9% ** Southern Copper Corp SCCO.N : hausse de 0,7% ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : +2,1% BUZZ - Les minières de cuivre gagnent sur les espoirs de la demande chinoise, les protestations à la mine de First Quantum nL4N3CL3CJ ** Boeing Co BA.N : +4,6% BUZZ - Gains d'altitude; Deutsche Bank passe à "buy" nL1N3CL1M1 ** Compass Minerals International Inc CMP.N : +6,1% BUZZ - Remontée après que J.P. Morgan ait relevé sa notation nL4N3CL3EV ** Zoom Video Communications Inc ZM.O : +2,5% BUZZ - Remontée à l'approche du rapport du 3ème trimestre nL1N3CL1SX Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 1,08 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,42 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,11 Energie .SPNY en hausse de 0,42 Finance .SPSY en hausse de 0,28 Santé .SPXHC en hausse de 0,37 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,32 Technologies de .SPLRCT en hausse de 1,38 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,24 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,48 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,42