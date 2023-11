LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Zimmer Biomet, Olaplex, Datadog

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 7 novembre - Le S&P 500 et le Dow Jones ont été modérés mardi alors que l'optimisme sur les réductions potentielles des taux d'intérêt de la Réserve fédérale l'année prochaine s'est estompé, les investisseurs étant sur le qui-vive avant de nouveaux commentaires des responsables de la banque centrale .N A 15:34 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,18% à 34 156,81. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,27% à 4 377,81 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,76% à 13 621,276. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Gen Digital GEN.O , en hausse de 7,3% ** Expedia Group Inc EXPE.O , en hausse de 4,3% ** VF Corp VFC.O , en hausse de 3,6% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Air Products and Chemicals APD.N , en baisse de 12% ** Emerson Electric EMR.N , en baisse de 7,9% ** Constellation Energy CEG.O , en baisse de 4,5% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Alteryx AYX.N , plus 23,4% ** Unisys UIS.N , plus 18,7% ** Fathom Digital Manufacturing FATH.N , plus 18,3% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** Norwegian Cruise Line Holdings NCL.N , en baisse de 31,6% ** Olo Inc OLO.N , en baisse de 27,2% ** Ameresco Inc AMRC.N , en baisse de 26,9% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** PaxMedica PXMD.O , en hausse de 113,1% ** Transmedics TMDX.O , en hausse de 59% ** Korro Bio KRRO.O , en hausse de 43,9% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Ventyx Biosciences VTYX.O , en baisse de 80,9 % ** Alto Ingredients ALTO.O , en baisse de 58,9 % ** Worldwide Webb Acquisition WWAC.O , en baisse de 49,3 % ** Exxon Mobil Corp XOM.N : baisse de 2% ** Chevron Corp CVX.N : baisse de 2,1 *occidental Petroleum Corp OXY.N : baisse de 2,5% * Callon Petroleum Co CVX.N : baisse de 2,5% * Exxon Mobil Corp ** Callon Petroleum Co CPE.N : baisse de 4,7% BUZZ - Les compagnies pétrolières déclinent suite à la baisse des prix du brut nL4N3C834S ** Celsius Holdings Inc CELH.O : +1,6% BUZZ - En hausse suite à la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du 3ème trimestre nL4N3C8354 ** CRISPR Therapeutics AG CRSP.O : +7,2% BUZZ - Les investisseurs fondent des espoirs sur le traitement des maladies du sang nL4N3C837Y ** Newmont Corp NEM.N : en baisse de 2,1 ** Barrick Gold Corp GOLD.N : baisse de 3,6% ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : baisse de 4,1 ** Gold Fields Ltd GFI.N : en baisse de 4,0% BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que la force du dollar atténue l'attrait du lingot comme valeur refuge nL4N3C8396 ** Aura Biosciences Inc AURA.O : baisse de 31,3% BUZZ - Glissement sur le prix de l'offre d'actions nL1N3C812B ** Olaplex Holdings Inc OLPX.O : en hausse de 24,6% BUZZ - Hausse des résultats du 3ème trimestre nL4N3C83FQ ** Planet Fitness Inc PLNT.N : +13% BUZZ - S'envole grâce à des prévisions de résultats optimistes pour 2023 nL4N3C8454 ** Alpine Immune Sciences Inc ALPN.O : baisse de 12,1% BUZZ - Baisse suite à la fixation du prix d'une offre d'actions de 150 millions de dollars nL1N3C8173 ** GlobalFoundries Inc GFS.O : en hausse de 7,4% BUZZ - Gain sur les résultats du 3ème trimestre nL4N3C83NG ** Coterra Energy Inc CTRA.N : +1% BUZZ - Hausse des résultats du 3ème trimestre nL4N3C839S ** Welltower Inc WELL.N : baisse de 1,9% BUZZ - baisse suite à la fixation du prix de l'offre d'actions de 1,5 milliards de dollars nL1N3C819V ** Air Products and Chemicals Inc APD.N : baisse de 12,0% BUZZ - Baisse suite à un manque à gagner sur le chiffre d'affaires du 4ème trimestre nL4N3C83QP ** Ventyx Biosciences Inc VTYX.O : baisse de 80,9% BUZZ - Atteint son plus bas niveau historique suite à l'arrêt des essais pour un médicament contre le psoriasis nL4N3C8441 ** Coherus Biosciences Inc CHRS.O : baisse de 24,6% BUZZ - baisse des prévisions de ventes pour 2023 nL4N3C83I9 ** Emerson Electric Co EMR.N : baisse de 7,9% BUZZ - Chute suite à des prévisions de bénéfices en baisse pour le premier trimestre et des résultats en baisse pour le quatrième trimestre nL4N3C83OC ** Datadog Inc DDOG.O : hausse de 29,4 ** Mongodb Inc MDB.O : hausse de 14,1 ** Snowflake Inc SNOW.N : +12,3% BUZZ - Hausse des prévisions pour l'année fiscale, résultats du 3ème trimestre nL4N3C83WT ** Triumph Group Inc TGI.N : +17,2% BUZZ - Hausse des prévisions pour l'année fiscale, résultats du 3ème trimestre BUZZ - Hausse suite au relèvement des prévisions de ventes pour 2024 nL4N3C840V ** Elanco Animal Health Inc ELAN.N : + 15,5 BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices pour 2023 et des ventes de produits de santé pour animaux au 3ème trimestre nL4N3C83ZZ ** EHang Holdings Ltd EH.O : baisse de 13,4% BUZZ - baisse après que Hindenburg Research ait révélé une position courte nL4N3C843B ** Zimmer Biomet Holdings ZBH.N : baisse de 3,6% BUZZ - baisse après avoir réduit ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année fiscale nL4N3C844R *eOG Resources Inc EOG.N : baisse de 3,3% * Diamondback Energy Inc FANG.N : baisse de 3,3% ** Diamondback Energy Inc FANG.O : baisse de 1,9% ** EQT Corp EQT.N : baisse de 4,3 ** Schlumberger NV SLB.N : baisse de 3,5% BUZZ - Le secteur de l'énergie américain recule suite à la baisse des prix du brut nL4N3C845G Les 11 principaux secteurs du S&P 500: Services de .SPLRCL en hausse communication de 0,61 Consommation .SPLRCD en hausse discrétionnaire de 0,67 Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,34 Energie .SPNY en baisse de 2,28 Finance .SPSY en hausse de 0,01% Santé .SPXHC en hausse de 0,18% Industrie .SPLRCI en baisse de 0,28 Technologies de .SPLRCT en hausse l'information de 0,98 Matériaux .SPLRCM en baisse de 1,56 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,57 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,27