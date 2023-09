LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Virco, Truist, Carlisle

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 Les investisseurs attendent les données sur l'inflation prévues plus tard dans la semaine pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. .N À 11:38 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,12% à 34 619,76. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,40% à 4 475,32 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,73% à 13 861,359. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Tesla Inc TSLA.OQ , en hausse de 8,8 % ** ResMed Inc RMD.N , en hausse de 4,2 % ** STERIS Plc STE.N , en hausse de 3,6 % Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Newell Brands Inc NWL.OQ , en baisse de 6,6 % ** RTX Corporation RTX.N , en baisse de 6,6 % ** J.M. Smucker Co SJM.N , en baisse de 6,5 % Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Roundhill Cannabis Etf WEED.N , + 811,3 % ** Credit Suisse AG MLPO.N , + 21,9 % ** Allego NV ALLG.N , + 18,2 % Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** IHS Holding Ltd IHS.N , en baisse de 22,7 % ** Digital Media Solutions Inc DMS.N , en baisse de 15,5 % ** Granite Ridge Resources Inc GRNT.N , en baisse de 15,3 % Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Super League Gaming Inc SLE.O , + 262,1 % ** Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O , + 68,1 % ** Bone Biologics Corp BBLGW.O , + 35,9 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O : ** SigmaTron International Inc SGMA.O , en baisse de 47,5 % ** Solowin Holdings Ltd SWIN.O , en baisse de 23,8 % ** Courtside Group Inc PODC.O , en baisse de 23,7 % ** Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : en hausse de 68,1% BUZZ - La société monte en flèche après le succès d'un médicament contre les troubles hormonaux lors d'un essai clinique de phase avancée nL4N3AN215 ** Tesla Inc TSLA.O : + 8,8 % BUZZ - La société Morgan Stanley relève son évaluation et en fait son premier choix nL4N3AN22O ** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N : baisse de 2.0% BUZZ - Les actions chutent après que l'ex-CEO Zhang ait brusquement quitté l'unité cloud nL4N3AN32L ** Hostess Brands Inc TWNK.N : plus 19,1% BUZZ - Hausse après l'accord de rachat de J.M. Smucker pour 5,6 milliards de dollars nL4N3AN326 ** Meta Platforms Inc META.O : +2,3% BUZZ - Hausse après un rapport indiquant que la société travaille sur une IA puissante pour rivaliser avec OpenAI nL4N3AN33A ** Brunswick Corp BC.N : moins 1,8% BUZZ - Le titre atteint son plus bas niveau depuis 3 mois après que JPM l'ait rétrogradé à "neutre" et ait abaissé ses prévisions à leur plus bas niveau nL4N3AN35R ** Oracle Corp ORCL.N : +0,2% BUZZ - En hausse après que Citi Group's ait relevé son objectif de cours nL4N3AN2IE ** Palo Alto Networks Inc PANW.O : hausse de 1,0 ** Zscaler Inc ZS.O : hausse de 3,3% ** CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O : hausse de 2,1 ** Fortinet Inc FTNT.O : +1,0 BUZZ - La cybersécurité en tête des priorités informatiques, les dépenses restent résistantes - Rosenblatt nL4N3AN2G0 ** Immatics NV IMTX.O : plus 3,2% BUZZ - En hausse après un accord avec Moderna pour développer des vaccins contre le cancer nL4N3AN2NT ** DoorDash Inc DASH.N : +1,6% BUZZ - Hausse suite au passage de Jefferies de "sous-performance" à "hold" nL4N3AN2OM ** Newmont Corp NEM.N : hausse de 0,1 ** Barrick Gold Corp GOLD.N : hausse de 1,3% ** Gold Fields Ltd GFI.N : hausse de 1,2 ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : +2,5% BUZZ - Les minerais d'or augmentent alors que le dollar se replie nL4N3AN2P6 ** RTX Corp RTX.N : en baisse de 6,6% BUZZ - Chute suite à un problème de 3 milliards de dollars sur le moteur GTF de Pratt & Whitney nL4N3AN2O0 ** Qualcomm Inc QCOM.O : + 3,5 % BUZZ - Gains après un accord avec Apple pour la fourniture de puces 5G jusqu'en 2026 nL4N3AN31W ** Kenvue Inc KVUE.N : +2,7% BUZZ - Gains après que la Deutsche Bank ait relevé le titre à 'achat', voyant une hausse à court terme nL4N3AN2QQ ** Nu Holdings Ltd NU.N : +7,0% BUZZ - Les actions américaines en hausse après le relèvement de la note de JPM nL4N3AN2P9 ** SigmaTron International Inc SGMA.O : en baisse de 47,5% BUZZ - Les ventes nettes trimestrielles n'ont pas été au rendez-vous nL4N3AN2UF ** Ovintiv Inc OVV.N : -3,2% BUZZ - Baisse après la vente de 15 millions d'actions par une société de capital-investissement nL1N3AN10Y ** Virco Corp VIRC.O : +11,9% BUZZ - Hausse des ventes au 2ème trimestre nL4N3AN300 ** Truist Financial Corp TFC.N : +1,3% BUZZ - Hausse après que la banque ait annoncé des plans de suppression d'emplois et de réduction de la croissance des dépenses nL4N3AN31I ** Vermilion Energy Inc VET.N : +2,0% BUZZ - Hausse suite à la mise à jour des perspectives de production pour le 3ème trimestre nL4N3AN31N ** Verona Pharma PLC VRNA.O : +0,7% BUZZ - Hausse suite à l'examen par l'USFDA d'une thérapie contre les maladies pulmonaires nL4N3AN2WN ** Avantax Inc AVTA.O : +28,2% BUZZ - L'offre de rachat de Cetera Financial Group de 1,2 milliards de dollars a fait un bond nL4N3AN31X ** Southern Copper Corp SCCO.N : hausse de 2,2 ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : hausse de 1,6% ** Rio Tinto PLC RIO.N : hausse de 3,5% ** BHP Group Ltd BHP.N : +2,9% BUZZ - Les mineurs de cuivre gagnent sur la reprise de la monnaie chinoise nL4N3AN362 ** JetBlue Airways Corp JBLU.O : baisse de 1,4% BUZZ - Vente des actifs de Spirit à Allegiant; baisse des actions nL4N3AN37K ** Carlisle Companies Inc CSL.N : +10,2% BUZZ - Saut après le rejet de la proposition de rachat de Kingspan Group nL4N3AN37R ** Charter Communications Inc CHTR.O : +2,2% BUZZ - Hausse après un rapport sur la conclusion d'un accord de distribution nL4N3AN38B ** FuelCell Energy Inc FCEL.O : baisse de 0,8% BUZZ - Baisse du chiffre d'affaires du 3ème trimestre nL4N3AN393 ** Granite Ridge Resources Inc GRNT.N : baisse de 15,3% BUZZ - Baisse suite à une offre secondaire par un actionnaire nL4N3AN384 ** Hecla Mining Co HL.N : hausse de 2,4 ** Coeur Mining Inc CDE.N : hausse de 5,7 ** Fortuna Silver Mines Inc FSM.N : +1,3% BUZZ - Les minerais d'argent grimpent alors que le dollar recule nL4N3AN3CB ** Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : en baisse de 6,9% BUZZ - Nomination d'un nouveau directeur général; les actions chutent nL4N3AN38C ** Amazon.com Inc AMZN.O : + 2,7 % ** Walt Disney Co DIS.N : hausse de 2,1 ** Roku Inc ROKU.O : +4,2% BUZZ - Le marché mondial de la publicité OTT devrait représenter 43,1 milliards de dollars en 2032 nL4N3AN3CA Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,90 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 2,29 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,67 Energie .SPNY en baisse de 1,10 Finance .SPSY en hausse de 0,33 Santé .SPXHC en hausse de 0,68 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,43 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,07% l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,38 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,36 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,23