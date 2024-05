LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Victoria's Secret, Mettler-Toledo, Dropbox

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 10 mai - Les actions américaines ont été mitigées vendredi, les investisseurs attendant avec impatience les commentaires des responsables de la Réserve fédérale pour obtenir plus de clarté sur la trajectoire de la politique monétaire américaine, après que les données économiques de cette semaine aient soutenu les paris de réduction des taux d'intérêt. .N À 11:32 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,15% à 39 445,12. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,06% à 5 217,39 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,10% à 16 329,849. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Gen Digital Inc GEN.O , en hausse de 15,6% ** Mettler-Toledo International Inc MTD.N , en hausse de 13,2 ** Arista Networks Inc ANET.N , en hausse de 5% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Akamai Technologies Inc AKAM.O , en baisse de 7,8 % ** International Paper Co IP.N , en baisse de 3,7 % ** Moderna Inc MRNA.O , en baisse de 3,3 % Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** Sweetgreen Inc SG.N , +37,1% ** Ouster Inc OUST.N , +32,9% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N : ** Oklo Inc OKLO.N , en baisse de 25,3% ** American Vanguard Corp AVD.N , en baisse de 21,4% ** Savers Value Village Inc SVV.N , en baisse de 19,2% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Novavax Inc NVAX.O , + 124,9 % ** AEye Inc LIDR.O , + 81,7 % ** iTeos Therapeutics Inc ITOS.O , + 47 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** MacroGenics Inc MGNX.O , en baisse de 75 % ** Evolv Technologies Holdings Inc EVLV.O , en baisse de 36,5 % ** Flux Power Holdings Inc FLUX.O , en baisse de 33,2 % ** Barrick Gold Corp GOLD.N : hausse de 0,2 *kinross Gold Corp KGC.N : +1,4% * Royal Gold Inc ** Royal Gold Inc RGLD.O : +1,3% BUZZ - Les minières aurifères progressent, l'optimisme sur la baisse des taux américains renforçant l'attrait du lingot nL4N3HD21Z ** Hyatt Hotels Corp H.N : baisse de 1,3% BUZZ - Jefferies réduit la valeur de Hyatt Hotels PT sur la base d'une fluctuation à court terme nL4N3HD233 ** SoundHound AI Inc SOUN.O : + 15,4 % BUZZ - La demande pour la plateforme d'intelligence vocale est forte nL4N3HD23B ** Cummins Inc CMI.N : +0,5% BUZZ - TD Cowen relève le PT de Cummins en raison de la demande de générateurs et de la reprise en Chine nL4N3HD250 ** Novavax Inc NVAX.O : + 124,9 % BUZZ - Les vendeurs à découvert s'activent pour se couvrir nL4N3HD3FH ** Funko Inc FNKO.O : +2,6% BUZZ - Hausse après la nomination d'un cadre de Hasbro au poste de directeur général, rapport trimestriel nL1N3HD0SE ** MacroGenics Inc MGNX.O : baisse de 75,0% BUZZ - Baisse suite à un chiffre d'affaires raté au premier trimestre et à une perte plus importante nL4N3HD2RA ** DigitalOcean Holdings Inc DOCN.N : + 6,3 % BUZZ - Gains après la publication de résultats supérieurs à ceux du T1 nL4N3HD2R1 ** Moderna Inc MRNA.O : en baisse de 3,3% BUZZ - Chute après que la FDA ait retardé sa décision sur le vaccin contre le VRS nL4N3HD3OY ** Enbridge Inc ENB.N : +1,1% BUZZ - Gains après un bénéfice positif au premier trimestre nL4N3HD3ON ** Array Technologies Inc ARRY.O : +1,8% BUZZ - Gains après un bénéfice surprise au premier trimestre nL4N3HD32H ** Algonquin Power & Utilities Corp AQN.N : en baisse de 1,9% BUZZ - Baisse suite à un manque de résultats au premier trimestre nL4N3HD32N ** Sweetgreen Inc SG.N : +37,0% BUZZ - Gain record après un bénéfice supérieur au T1 nL1N3HD1B7 ** Victoria's Secret & Co VSCO.N : +6,0% BUZZ - Hausse suite à un bénéfice supérieur au T1 et à des objectifs de vente nL4N3HD385 ** Natera Inc NTRA.O : +10,1% BUZZ - Hausse des bénéfices et des ventes au 1er trimestre nL1N3HD17B ** Mettler-Toledo International Inc MTD.N : +13,2% BUZZ - bondit après un relèvement des prévisions de bénéfices annuels et une hausse des bénéfices au 1er trimestre nL4N3HD3F1 ** Guardant Health Inc GH.O : +7,6% BUZZ - Hausse des prévisions de chiffre d'affaires pour 2024 nL4N3HD3H2 ** Adient PLC ADNT.N : baisse de 0,7% ** Visteon Corp VC.O : baisse de 0,6% ** Borgwarner Inc BWA.N : baisse de 0,6% BUZZ - Morgan Stanley réduit les prévisions des fournisseurs automobiles sur le ralentissement des véhicules électriques nL4N3HD3GD ** Dropbox Inc DBX.O : +1,5% BUZZ - Les résultats du 1er trimestre dépassent les attentes nL1N3HD18D ** FTC Solar Inc FTCI.O : baisse de 9,5% BUZZ - Baisse après des prévisions de revenus inférieures à celles du T2 nL3N3FK4GM ** Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : baisse de 14,3% BUZZ - baisse suite à des revenus inférieurs aux attentes pour le premier trimestre nL4N3HD3O2 ** H&R Block Inc HRB.N : en hausse de 8,9% BUZZ - atteint un nouveau sommet après des résultats et des perspectives optimistes nL1N3HD1CW Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,66% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,61 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,28 Energie .SPNY en baisse de 0,20 Finance .SPSY en hausse de 0,34 Santé .SPXHC en hausse de 0,23 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,01 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,38 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,17 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,37 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,06%