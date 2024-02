LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Twist Bioscience, Hartford Financial

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 2 février - Le Nasdaq et le S&P 500 ont progressé vendredi, les investisseurs ayant accueilli favorablement les rapports trimestriels de Meta Platforms et d'Amazon.com, tandis que le rapport sur l'emploi a maintenu l'optimisme. .N A 10:32 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,30% à 38 403,19. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,27% à 4 919,2 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,61% à 15 456,007. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Meta META.O , en hausse de 19,9% ** Amazon.com AMZN.O , en hausse de 6,5% ** Cigna Group CI.N , en hausse de 6,1% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Gen Digital GEN.O , en baisse de 19,4% ** Charter Communications CHTR.O , en baisse de 13,2% ** Enphase Energy ENPH.O , en baisse de 4,8% Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** DecisionPoint DPSI.N , +16,6% ** Deckers Outdoor DECK.N , +13,5% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N : ** Wns Holdings Ltd WNS.N , en baisse de 17,7% ** Bm Ms Gd Lvg Etn GDXU.N , en baisse de 12,3% ** Annovis Bio Ord ANVS.N , en baisse de 11,1% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Intllgnt Bio Ord INBS.O , + 88,8% ** Caremx Inc Ord A CMAX.O , + 70,5% ** Grsh 2X Meta Etf FBL.O , + 40% Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O : ** Fibrobiolgcs Ord FBLG.O , en baisse de 22,9 % ** Genprex Inc GNPX.O , en baisse de 21 % ** Gen Digital Ord GEN.O , en baisse de 19,4 % ** New York Community Bancorp Inc NYCB.N : hausse de 4,9% BUZZ - Ticks up after crash nL4N3EN1YE ** Apple Inc AAPL.O : en baisse de 1,8% BUZZ - En baisse, la demande d'appareils fabriqués en Chine ayant un impact négatif sur les ventes nL4N3EN1T4 ** Meta Platforms Inc META.O : +19,9% BUZZ - En passe d'atteindre un niveau record après de bons résultats au 4ème trimestre nL4N3EN204 ** Amazon.com Inc AMZN.O : +6,5% BUZZ - Hausse suite aux bons résultats du 4ème trimestre; les courtiers sont optimistes sur la croissance d'AWS nL4N3EN238 ** Cigna Group CI.N : +6,1% BUZZ - Hausse suite à la révision à la hausse des prévisions de bénéfices pour 2024 et à la publication des résultats du 4ème trimestre nL4N3EN29Z ** Chevron Corp CVX.N : +3% BUZZ - En hausse après la publication des résultats du 4ème trimestre nL4N3EN38T ** Microchip Technology Inc MCHP.O : baisse de 1,8% BUZZ - Baisse suite à des prévisions de ventes nettes faibles au 4ème trimestre nL4N3EN29T ** Snap Inc SNAP.N : hausse de 4 ** Pinterest Inc PINS.N : +2,4% BUZZ - En hausse suite aux résultats positifs de Meta nL4N3EN2D3 ** Exxon Mobil Corp XOM.N : en hausse de 0,7% BUZZ - En hausse suite à la publication des résultats du 4ème trimestre nL4N3EN2AZ ** Clorox Co CLX.N : +4,7% BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse les prévisions de ventes et de bénéfices pour l'année fiscale nL4N3EN2GU ** Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : +1,2% BUZZ - Hausse des résultats du 4ème trimestre nL4N3EN2J1 ** Mattel Inc MAT.O : +2,6% BUZZ - L'investisseur activiste Barington Capital demande des changements nL4N3EN24K ** Plug Power Inc PLUG.O : +0,2% BUZZ - En hausse suite à l'obtention d'un contrat BEDP pour un électrolyseur de 500 MW nL4N3EN2K6 ** Skechers U.S.A Inc SKX.N : baisse de 7,1% BUZZ - Chute après des prévisions pour 2024 inférieures aux attentes nL4N3EN2QJ ** Edwards Lifesciences Corp EW.N : en hausse de 5,7% BUZZ - Hausse suite à l'approbation par la FDA d'un dispositif cardiaque nL4N3EN2QY ** Charter Communications Inc CHTR.O : baisse de 13,2% BUZZ - baisse suite à la perte d'abonnés à l'internet haut débit au 4ème trimestre nL4N3EN2RA ** CMS Energy Corp CMS.N : baisse de 1,2% BUZZ - Guggenheim relève CMS Energy à 'buy' et augmente le PT nL4N3EN2P1 ** Deckers Outdoor Corp DECK.N : en hausse de 13,5% BUZZ - Atteint un niveau record, les courtiers augmentent le PT après de fortes prévisions nL4N3EN392 ** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : +0,5% BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations de résultats du 4ème trimestre nL4N3EN2SV ** Gen Digital Inc GEN.O : baisse de 19,4% BUZZ - baisse suite à des prévisions de revenus faibles pour le 4ème trimestre nL4N3EN2DT ** Piper Sandler Companies PIPR.N : en hausse de 4,6% BUZZ - Atteint un niveau record après avoir battu les bénéfices du 4ème trimestre nL4N3EN37D ** Newmont Corp NEM.N : en baisse de 4,2 ** Barrick Gold Corp GOLD.N : -3,4% BUZZ - Les minerais d'or chutent alors que le dollar et les rendements se renforcent après la publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis nL4N3EN35I ** LyondellBasell Industries NV LYB.N : -2,5% BUZZ - Baisse des bénéfices au 4ème trimestre, faibles perspectives de demande nL4N3EN2H5 ** Hartford Financial Services Group Inc HIG.N : en hausse de 4,4% BUZZ - Hausse des bénéfices au 4ème trimestre nL4N3EN3B3 ** Rio Tinto PLC RIO.N : baisse de 2% ** BHP Group Ltd BHP.N : baisse de 1,8% ** Southern Copper Corp SCCO.N : baisse de 2,5% BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent à cause de la hausse du dollar et des inquiétudes concernant la Chine nL4N3EN3AH Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 3,33% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 1,11 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,65 Energie .SPNY en hausse de 0,64 Finance .SPSY en hausse de 0,01 Santé .SPXHC en baisse de 0,11 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,23 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,14% l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 1,19% Immobilier .SPLRCR en baisse de 2,47 Services publics .SPLRCU en baisse de 1,93%