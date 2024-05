LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Sigma Lithium, U.S. Gold, Ballard Power

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 8 mai - L'indice de référence S&P 500 est resté globalement inchangé mercredi, marquant une pause après un récent rebond, les investisseurs évaluant les perspectives de la politique monétaire américaine, tandis que les actions d'Uber ont chuté suite à des prévisions à la baisse. .N À 13:33 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,18% à 38 954,94. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,17% à 5 178,77 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,37% à 16 272,846. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Vistra Corp VST.N , en hausse de 8,6% ** Arista Networks ANET.N , en hausse de 8,1% ** Globe Life GL.N , en hausse de 5,2% Les trois premiers perdants en pourcentage du S&P 500 .PL.INX : ** Uber Technologies UBER.N , en baisse de 8,5% ** Match Group MTCH.O , en baisse de 6,2% ** Broadridge Financial Solutions BR.N , en baisse de 6,1% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Elanco Animal Health ELAN.N , +24,7% ** Kyndryl Holdings KD.N , +23,9% ** Globus Medical GMED.N , +23,5% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N : ** DoubleVerify Holdings DV.N , en baisse de 40,1% ** Inspire Medical Systems INSP.N , en baisse de 35% ** Cazoo Group CZOO.N , en baisse de 23,7% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Reborn Coffe REBN.O , plus 99,1% ** Innodata INOD.O , plus 42,2% ** Cricut CRCT.O , plus 40,8% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Treace Medical Concepts TMCI.O , en baisse de 62,3% ** Definitive Healthcare DH.O , en baisse de 30,3% ** SIGA Technologies SIGA.O , en baisse de 28,1% ** Reddit Inc RDDT.N : +2,2% BUZZ - Augmentation suite à de fortes prévisions de revenus pour le deuxième trimestre nL4N3HB3VZ ** ZoomInfo Technologies Inc ZI.O : baisse de 25,8% BUZZ - chute suite à des prévisions médiocres pour le 2ème trimestre et une baisse des prévisions pour l'année fiscale nL4N3HB2QW ** Wynn Resorts Ltd WYNN.O : baisse de 2,3% BUZZ - Jefferies réduit les prévisions de Wynn Resorts pour des raisons macroéconomiques nL4N3HB2VJ ** Arista Networks Inc ANET.N : en hausse de 8,1% BUZZ - Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre est en hausse et le plan de rachat d'actions nL4N3HB30L ** Confluent Inc CFLT.O : +8,0% BUZZ - En hausse après de fortes prévisions pour l'année fiscale 24, augmentation des prévisions de vente nL4N3HB34N ** Uber Inc UBER.N : baisse de 8,5% BUZZ - Les actions chutent après des prévisions de réservations brutes décevantes pour le T2 nL4N3HB38E ** DoubleVerify Holdings Inc DV.N : baisse de 40,1% BUZZ - Baisse de l'action après la réduction des prévisions pour l'année fiscale, baisse de la note des analystes nL1N3HB12Z ** TripAdvisor Inc TRIP.O : baisse de 27,7% BUZZ - Chute après la baisse des résultats du premier trimestre nL4N3HB42K ** Emerson Electric Co EMR.N : +3,3% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices pour 2024 nL4N3HB3H2 ** Louisiana-Pacific Corp LPX.N : +17,9%G BUZZ - Hausse des prévisions pour l'année fiscale, bénéfices du 1er trimestre en hausse nL4N3HB4JF ** Upstart Holdings Inc UPST.O : en baisse de 7,8% BUZZ - Glisse après une prévision de chiffre d'affaires en baisse pour le T2 nL4N3HB3H3 ** Shopify Inc SHOP.N : baisse de 19,4% BUZZ - Baisse de la croissance du chiffre d'affaires, les actions chutent nL4N3HB3IP ** New Fortress Energy Inc NFE.O : +2,6% BUZZ - Hausse des résultats du 1er trimestre nL4N3HB3II ** Payoneer Global Inc PAYO.O : +11,8% BUZZ - Hausse des prévisions pour l'année fiscale, résultats du 1er trimestre en hausse nL4N3HB3K1 ** MediaAlpha Inc MAX.N : baisse de 9,0% BUZZ - baisse suite à la fixation du prix de l'offre secondaire nL1N3HB1B9 ** Rivian Automotive Inc RIVN.O : -1,7% BUZZ - Baisse après avoir maintenu des prévisions de production inférieures aux estimations nL4N3HB3K5 ** New York Community Bancorp Inc NYCB.N : -2,3% BUZZ - Baisse après la dégradation de la note de crédit par Fitch nL4N3HB3NU ** Tesla Inc TSLA.O : baisse de 1,8% BUZZ - Chute après un rapport sur l'enquête américaine sur le pilote automatique qui se concentre sur les titres, la fraude électronique nL4N3HB3O3 ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : baisse de 1,6% BUZZ - Chute suite à une panne dans le Golfe du Mexique qui affecte la production du premier trimestre nL4N3HB3PF ** Hexcel Corp HXL.N : +1,5% BUZZ - Gains après que Wells Fargo ait augmenté la pondération de l'action à "surpondérer" nL4N3HB3OE ** Aclaris Therapeutics Inc ACRS.O : baisse de 8,1% BUZZ - Baisse du chiffre d'affaires au 1er trimestre nL4N3HB3QA ** Cirrus Logic Inc CRUS.O : en hausse de 9,8% BUZZ - Sursaut après la publication d'un résultat trimestriel positif nL1N3HB1HX ** OppFi Inc OPFI.N : + 11,5 % BUZZ - Gains après avoir revu à la hausse les prévisions pour l'année fiscale, les résultats du premier trimestre ont été battus nL4N3HB3UA ** HF Sinclair Corp DINO.N : +3,5% BUZZ - Hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL4N3HB321 ** Centrus Energy Corp LEU.N : baisse de 6,1% BUZZ - Chute après une perte au T1 nL4N3HB3WR ** PowerSchool Holdings Inc PWSC.N : en hausse de 18.0% BUZZ - Sursaut après que les médias aient rapporté que Bain Capital cherchait à prendre le contrôle de l'entreprise nL4N3HB3XG ** Digital Realty Trust Inc DLR.N : -2,6% BUZZ - Baisse après le prix de l'offre d'actions de 1,5 milliard de dollars nL1N3HB1JC ** Elanco Animal Health Inc ELAN.N : en hausse de 24,7% BUZZ - En passe de connaître sa meilleure journée grâce à un relèvement de ses prévisions de bénéfices pour 2024 nL4N3HB4AN ** Globus Medical Inc GMED.N : +23,5% BUZZ - Hausse des résultats au 1er trimestre, hausse des prévisions nL4N3HB436 ** Arcadium Lithium PLC ALTM.N : en baisse de 3,8% BUZZ - Baisse des bénéfices au premier trimestre suite à la baisse des prix nL4N3HB44Q ** Avidity Biosciences Inc RNA.O : +1,5% BUZZ - Hausse grâce à l'étiquette de thérapie révolutionnaire de la FDA pour le traitement des maladies neuromusculaires nL4N3HB484 ** Choice Hotels International Inc CHH.N : baisse de 3,5% BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires raté au 1er trimestre nL4N3HB3YD ** LyondellBasell Industries NV LYB.N : +1,0% BUZZ - Lancement d'une revue stratégique de certains actifs européens, hausse des actions nL4N3HB49Y ** R1 RCM Inc RCM.O : + 3,3 % BUZZ - Gains, la compagnie accorde une dérogation à certains actionnaires nL4N3HB430 ** Kinross Gold Corp KGC.N : +4,6% BUZZ - Hausse des bénéfices au 1er trimestre, augmentation de la production nL4N3HB4E5 ** Sigma Lithium Corp SGML.O : +2,1% BUZZ - Hausse après une augmentation des réserves minérales nL4N3HB4HW ** LegalZoom.com Inc LZ.O : baisse de 24,4% BUZZ - En voie de baisse record après une prévision de chiffre d'affaires décevante nL1N3HB1SE ** U.S. Gold Corp USAU.O : +9,2% BUZZ - Gains après l'obtention d'un permis d'exploitation minière dans le Wyoming nL4N3HB4JJ ** Ballard Power Systems Inc BLDP.O : +1,1% BUZZ - Hausse après les résultats du 1er trimestre nL4N3HB4FY ** Inspire Medical Systems Inc INSP.N : baisse de 35.0% BUZZ - Atteint son plus bas niveau depuis 5 mois après que les ventes américaines du 1er trimestre aient été inférieures aux estimations nL4N3HB4K9 ** Rio Tinto PLC RIO.N : baisse de 1,7 ** BHP Group Ltd BHP.N : baisse de 1,9 ** Southern Copper Corp SCCO.N : baisse de 1,8 ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : -3,6% BUZZ - Les minières de cuivre chutent, le métal rouge faisant face à des prises de bénéfices nL4N3HB4MV ** National Vision Holdings Inc EYE.O : baisse de 16,8% BUZZ - Les actions chutent fortement après des résultats trimestriels insuffisants nL1N3HB24H Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,14% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,64 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,22 Energie .SPNY en baisse de 0,09 Finance .SPSY en hausse de 0,16 Santé .SPXHC en baisse de 0,43 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,31 Technologies de .SPLRCT plat l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,49 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,93 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,74