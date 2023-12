LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Rockwell Automation, Crinetics Pharmaceuticals, TransUnion

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 19 décembre - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont augmenté mardi, s'appuyant sur les gains importants de ces dernières semaines, les investisseurs continuant à parier sur un changement de politique de la part de la Réserve fédérale l'année prochaine. .N A 13:32 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,54% à 37 506,97. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,42% à 4 760,38 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,42% à 14 967,506. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Enphase Energy ENPH.OQ , en hausse de 7,2% ** Catalent Inc CTLT.N , en hausse de 5,9% ** Illumina Inc ILMN.OQ , en hausse de 5,3% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Nvidia Corp NVDA.OQ , en baisse de 1,8% ** FactSet Research Systems Inc FDS.N , en baisse de 1,3% ** Elevance Health Inc ELV.N , en baisse de 1,3% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Aeon Biopharma AEON.N , en hausse de 26,9% ** BIT Mining Ltd Drc BTCM.N , en hausse de 21,8% ** Trinseo Plc TSE.N , en hausse de 16% Les deux principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Northann Corp Ord NCL.N , en baisse de 81,4% ** The Arena Group Holdings AREN.N , en baisse de 11,3% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Compugen Ltd CGEN.O , plus 178,1% ** Bone Biologics BBLGW.O , plus 104,5% ** Applied UV Inc AUVI.O , plus 40,4% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Shengfeng Development Ltd SFWL.O , en baisse de 43% ** GSE Systems Inc GVP.O , en baisse de 37% ** SportsMap Tech Acquisition Corp SMAPU.O , en baisse de 33,2% ** Chewy Inc CHWY.N : hausse de 8,1% BUZZ - Montée en puissance de Jefferies qui commence par 'acheter' nL4N3DE2DM ** Bluebird bio Inc BLUE.O : baisse de 17,9% BUZZ - Baisse après l'annonce d'une offre publique nL4N3DE2DJ ** Amgen Inc AMGN.O : +1,2% BUZZ - Hausse après que BMO ait augmenté sa note à "surperformance" nL4N3DE2L5 ** PepsiCo Inc PEP.O : baisse de 0,5% BUZZ - baisse après que JP Morgan ait rétrogradé l'action à 'neutre' et réduit les prévisions nL4N3DE2L3 ** Aldeyra Therapeutics Inc ALDX.O : hausse de 13,2% BUZZ - Hausse suite aux résultats positifs d'une étude sur un médicament contre les maladies de la peau nL4N3DE2UC ** Lyft Inc LYFT.O : -3,9% BUZZ - Vente de 3,5 millions de dollars d'actions de la société, les actions chutent nL4N3DE2U8 ** Permian Resources Corp PR.N : baisse de 1,6% BUZZ - Baisse de l'offre publique secondaire nL4N3DE2SH ** Enphase Energy Inc ENPH.O : hausse de 7,3 BUZZ - Gains sur les plans de restructuration et les suppressions d'emplois nL4N3DE3BY ** Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : +0,8% BUZZ - UBS passe Assa Abloy à 'buy' sur le potentiel des Amériques nL8N3DE3A0 ** FuelCell Energy Inc FCEL.O : baisse de 6,9% BUZZ - Chute après que le chiffre d'affaires du 4ème trimestre ait manqué les estimations nL4N3DE2Z4 ** Boeing Co BA.N : +1,2% BUZZ - En hausse après que Lufthansa ait commandé jusqu'à 100 737-8 Max nL4N3DE2VW ** Compugen Ltd CGEN.O : + 178,1% BUZZ - Hausse suite à un accord de licence avec Gilead pour une thérapie anticancéreuse nL4N3DE30C ** Kenvue Inc KVUE.N : +1,8% BUZZ - Hausse suite à une décision de justice favorable à son médicament contre la douleur et la fièvre nL4N3DE3IL ** American International Group Inc AIG.N : +1,7% BUZZ - Hausse après que BMO ait relevé sa note à "surperformance" nL4N3DD35R ** Arvinas Inc ARVN.O : + 6,5 % BUZZ - Wells Fargo relève sa note à " surpondérer " et augmente le PT nL4N3DE36S ** Affirm Holdings Inc AFRM.O : + 16,0 % BUZZ - Extension du partenariat avec Walmart à la caisse automatique nL4N3DE3UA ** FMC Corp FMC.N : +2,7% BUZZ - Hausse grâce à un plan de restructuration global et des suppressions d'emplois au Brésil nL4N3DE2LZ ** INmune Bio Inc INMB.O : baisse de 9,3% BUZZ - Baisse après que l'essai d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer soit suspendu aux Etats-Unis nL4N3DE3CK ** CureVac NV CVAC.O : baisse de 28,2% BUZZ - Chute après l'annulation d'un brevet par un tribunal allemand suite à une contestation de BioNTech nL4N3DE3CI ** Wave Life Science Ltd WVE.O : +11,8% BUZZ - Leerink relève la valeur à "surperformance" et augmente le PT nL4N3DE3CB ** Rockwell Automation Inc ROK.N : +1,6% BUZZ - Hausse; Wells Fargo relève sa note, PT nL4N3DE3G2 ** Conn's Inc CONN.O : hausse de 20,4% BUZZ - Hausse suite à un accord pour étendre sa présence nL4N3DE39Z ** Sunnova Energy International Inc NOVA.N : hausse de 13,4% BUZZ - Piper Sandler relève la note de Sunnova à "surpondérer" en raison de la baisse des coûts nL4N3DE3IN ** Southern Copper Corp SCCO.N : +2,4% BUZZ - Les minières de cuivre augmentent sur les inquiétudes de l'offre nL4N3DE3EE ** Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : +11,6% BUZZ - Hausse suite au succès d'un essai clinique sur une tumeur cancéreuse rare nL4N3DE3IM ** Newmont Corp NEM.N : +1,8% BUZZ - Les minières aurifères en hausse grâce à la baisse du dollar et aux rendements des bons du Trésor qui renforcent l'attrait de l'or nL4N3DE3L2 ** Vertex Energy Inc VTNR.O : baisse de 4,7% BUZZ - Baisse après que Stifel ait réduit la note à "hold" nL4N3DE3M1 ** TransUnion TRU.N : +0,8% BUZZ - Remontée après qu'Oppenheimer ait initié avec "outperform" nL4N3DE3NB ** Archer-Daniels-Midland Co ADM.N : +2,1% BUZZ - Achat de la société britannique FDL; hausse de l'action ADM nL4N3DE3OQ ** Chevron Corp CVX.N : +1,0% BUZZ - Le secteur de l'énergie américain en hausse sur les inquiétudes concernant l'approvisionnement et les attaques en Mer Rouge nL4N3DE3HZ ** Arcellx Inc ACLX.O : en hausse de 4,2% BUZZ - Le brokerage Leerink augmente le PT nL4N3DE3O0 ** Anavex Life Sciences Corp AVXL.O : +9,7% BUZZ - En hausse suite à la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament en Europe nL4N3DE3V9 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,91% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,53 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,02 Energie .SPNY en hausse de 1,02 Finance .SPSY en hausse de 0,74 Santé .SPXHC en hausse de 0,32 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,63 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,02 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 1,01 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,83 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,39