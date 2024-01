LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Rivian, Terran Orbital, Longboard Pharmaceuticals

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 2 janvier - Les actions américaines ont chuté lors du premier jour de bourse de 2024, les actions d'Apple ayant chuté à la suite d'un déclassement par un courtier et les rendements du Trésor ayant grimpé après que les investisseurs aient tempéré les attentes concernant les réductions de taux d'intérêt cette année. .N À 10:48 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,08% à 37 718,62. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,70% à 4 736,28 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 1,82% à 14 737,901. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Moderna Inc MRNA.OQ , en hausse de 11,3 % ** Wynn Resorts WYNN.OQ , en hausse de 4,6 % ** Pfizer Inc PFE.N , en hausse de 4,6 % Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N , en baisse de 5,8 % ** Advanced Micro Devices AMD.O , en baisse de 5,6 % ** Intel INTC.O , en baisse de 4,5 % Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Polished.Com POL.N , + 63,5 % ** SPDR NYSE Technology ETF XNTK.N , + 19,2 % ** Wheels Up Experience UP.N , + 17,5 % Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N : ** China Green Agriculture CGA.N , en baisse de 16,2 % ** M-tron Industries MPTI.N , en baisse de 12,7 % ** Mynd.ai MYND.N , en baisse de 11,3 % Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Longboard Pharmaceuticals LBPH.O , en hausse de 172 % ** Voyager Therapeutics VYGR.O , en hausse de 27,5 % ** Cardio Diagnostics CDIO.O , en hausse de 28,5 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Sentage Holdings SNTG.O , en baisse de 32,8 % ** Anavex Life Sciences AVXL.O , en baisse de 30,5 % ** China SXT Pharmaceuticals SXTC.O , en baisse de 29 % ** PNM Resources Inc PNM.N : baisse de 5,6 % BUZZ - Baisse après qu'Avangrid ait mis fin à un accord de 8,3 milliards de dollars nL4N3DS1JN ** JOYY Inc YY.O : baisse de 17,0% BUZZ - Les ADRs chutent après que Baidu ait mis fin à un accord de 3,6 milliards de dollars avec son unité de streaming en direct en Chine nL4N3DS1JH ** Exxon Mobil Corp XOM.N : + 2,2% ** Chevron Corp CVX.N : hausse de 1,4 *marathon Oil Corp MRO.N : hausse de 1,9% * Occidental Petroleum Corp ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : +1,8% BUZZ - Les compagnies pétrolières progressent sur fond d'inquiétudes sur l'approvisionnement au Moyen-Orient nL4N3DS1KI ** Apple Inc AAPL.O : en baisse de 3,6% BUZZ - Le titre atteint son plus bas niveau en sept semaines après que Barclays ait abaissé sa note à "sous-pondérer" nL4N3DS2FG BUZZ - Huawei réduit la part de marché d'Apple sur les smartphones haut de gamme en 2023 - rapport nL4N3DS1UQ ** Boeing Co BA.N : baisse de 2,5% BUZZ - baisse après que Goldman Sachs ait retiré le titre de sa liste de conviction nL4N3DS1VA ** NGM Biopharmaceuticals Inc NGM.O : + 43,2 % BUZZ - La valeur augmente suite à l'intérêt d'un groupe d'actionnaires pour une rachat nL4N3DS1ZO ** Corcept Therapeutics Inc CORT.O : baisse de 26,8% BUZZ - Baisse après avoir perdu un procès contre Teva nL4N3DS1XO ** Voyager Therapeutics Inc VYGR.O : +27,5% BUZZ - En hausse suite à un accord avec Novartis pour développer des candidats à la thérapie génique nL4N3DS2F5 ** Hasbro Inc HAS.O : baisse de 0,4% BUZZ - Baisse après que la société de courtage ait rétrogradé l'action à 'neutre' nL4N3DS21B ** Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR.O : +1,6 ** Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : hausse de 0,6% *biomarin Pharmaceuticals Inc BMRN.O : hausse de 1,5% * Ionis Pharmaceuticals Inc ** Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : +5,3% BUZZ - La reprise du secteur biotechnologique va s'accélérer en 2024 - Bernstein nL4N3DS1UA ** Vertex Energy Inc VTNR.O : en baisse de 20,4% BUZZ - chute suite à l'ajout de 50 millions de dollars au prêt à terme existant nL4N3DS2FC ** Ball Corp BALL.N : baisse de 1,1% BUZZ - baisse après que BoFA ait rétrogradé l'action à "sous-performance" nL4N3DS22C ** JPMorgan Chase & Co JPM.N : hausse de 0,3% ** Bank of America Corp BAC.N : + 0,2% *wells Fargo & Co WFC.N : +0,4% * Citigroup Inc ** Citigroup Inc C.N : +1,2% BUZZ - Barclays voit une amélioration de la performance des actions des banques américaines à grande capitalisation en 2024 nL4N3DG3JZ ** Anavex Life Sciences Corp AVXL.O : baisse de 30,5% BUZZ - Baisse après qu'un médicament contre les troubles neurologiques n'ait pas atteint l'un de ses principaux objectifs nL4N3DS26S ** Rivian Automotive Inc RIVN.O : baisse de 10,2% BUZZ - Baisse des livraisons au 4ème trimestre par rapport aux estimations nL4N3DS27R ** Terran Orbital Corp LLAP.N : en hausse de 21,9% BUZZ - Le paiement de Rivada Space fait grimper le cours de l'action nL1N3DS0UY ** Alliant Energy Corp LNT.O : + 0,9 % ** Evergy Inc EVRG.O : hausse de 2,4 ** DTE Energy Co DTE.N : hausse de 1,2 ** Edison International EIX.N : +1,0% BUZZ - Barclays positif sur le secteur des services publics en 2024 sur la baisse du coût du capital nL4N3DS1XA ** Longboard Pharmaceuticals Inc LBPH.O : + 172,0 % BUZZ - La thérapie contre les maladies cérébrales est prometteuse nL4N3DS2AS ** ImmunityBio Inc IBRX.O : +1,2% BUZZ - Hausse grâce à un investissement de 320 millions de dollars de la part d'une société de capital-investissement nL4N3DS2FY ** MiMedx Group Inc MDXG.O : baisse de 11,6% BUZZ - chute suite à une lettre d'avertissement de la FDA pour son produit Axiofill dérivé du placenta nL4N3DS2ED ** Tapestry Inc TPR.N : en hausse de 3,5% BUZZ - Hausse après que J.P.Morgan ait relevé le PT nL4N3DS2G9 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 1,66% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,80 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 1,24 Energie .SPNY en hausse de 1,64 Finance .SPSY en baisse de 0,15% Santé .SPXHC en hausse de 1,88% Industrie .SPLRCI en baisse de 0,48 Technologies de .SPLRCT en baisse de 2,83 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,40 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,32 Services publics .SPLRCU en hausse de 1,19