LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Ressources naturelles canadiennes, FedEx, Broadcom

5 mars - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient entrait dans sa sixième journée, alimentant les craintes de pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.

** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Les actions bondissent grâce à de fortes perspectives de revenus pour les puces d'intelligence artificielle

** Rigetti Computing Inc RGTI.O :

BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires raté au 4ème trimestre

** Veeva Systems Inc VEEV.N :

BUZZ - Les actions montent en flèche après la publication de résultats annuels optimistes

** Trade Desk Inc TTD.O :

BUZZ - Remontée après un rapport indiquant qu'Open AI a eu des discussions préliminaires avec la société pour vendre des publicités

** Grocery Outlet Holding Corp GO.O :

BUZZ - Chute après des prévisions négatives et de multiples dégradations de notation

** Canadian Natural Resources Ltd CNQ.N :

BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 4ème trimestre

** StubHub Holdings Inc STUB.N :

BUZZ - Chute après une perte au 4ème trimestre

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - Chute après un plan de vente d'actions d'une valeur pouvant atteindre 6 milliards de dollars

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - Bernstein relève le PT de FedEx alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper les taux de fret aérien

