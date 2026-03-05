 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Ressources naturelles canadiennes, FedEx, Broadcom
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

5 mars - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient entrait dans sa sixième journée, alimentant les craintes de pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.

.N

** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Les actions bondissent grâce à de fortes perspectives de revenus pour les puces d'intelligence artificielle

nL4N3ZT0W3

** Rigetti Computing Inc RGTI.O :

BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires raté au 4ème trimestre nL6N3ZT0O9

** Veeva Systems Inc VEEV.N :

BUZZ - Les actions montent en flèche après la publication de résultats annuels optimistes nL6N3ZT0Q0

** Trade Desk Inc TTD.O :

BUZZ - Remontée après un rapport indiquant qu'Open AI a eu des discussions préliminaires avec la société pour vendre des publicités nL4N3ZT0ZZ

** Grocery Outlet Holding Corp GO.O :

BUZZ - Chute après des prévisions négatives et de multiples dégradations de notation nL6N3ZT0R7

** Canadian Natural Resources Ltd CNQ.N :

BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 4ème trimestre nL4N3ZT10M

** StubHub Holdings Inc STUB.N :

BUZZ - Chute après une perte au 4ème trimestre nL4N3ZT110

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - Chute après un plan de vente d'actions d'une valeur pouvant atteindre 6 milliards de dollars nL4N3ZT0T4

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - Bernstein relève le PT de FedEx alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper les taux de fret aérien

nL4N3ZT132

Valeurs associées

BROADCOM
317,5300 USD NASDAQ +1,18%
FEDEX
384,080 USD NYSE +0,46%
GROCER OUTL HLDG
8,7900 USD NASDAQ -0,90%
IREN LTD
43,8400 USD NASDAQ +12,84%
RIGETTI COMPUTING
17,7600 USD NASDAQ +4,72%
THE TRADE DESK RG-A
25,1700 USD NASDAQ +0,68%
VEEVA SYSTEMS RG-A
188,370 USD NYSE +1,30%
