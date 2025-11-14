LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Quantum, Septerna, Tripadvisor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 novembre - Wall Street s'apprêtait à ouvrir dans le rouge vendredi, sous l'effet d'une nouvelle chute des valeurs technologiques, tandis que les commentaires restrictifs des responsables de la Réserve fédérale renforçaient les doutes quant à une baisse des taux d'intérêt en décembre. .N
** Cidara Therapeutics Inc CDTX.O :
BUZZ - Les actions doublent après l'accord de rachat par Merck nL6N3WQ0NF
** Applied Materials Inc AMAT.O :
BUZZ - En baisse, prévoit une baisse des dépenses en Chine en 2026 en raison d'un resserrement des restrictions américaines
nL4N3WQ0S7
** Chevron Corp CVX.N : ** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** ConocoPhillips COP.N : ** Diamondback Energy Inc FANG.O :
BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie progressent après l'attaque ukrainienne qui a endommagé un dépôt de pétrole russe nL6N3WQ0JX
** MP Materials Corp MP.N :
BUZZ - J.P. Morgan relève son opinion sur la société de terres rares MP Materials à 'surpondérer' en raison de l'importance de la sécurité nL6N3WQ0JA
** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N :
BUZZ - Le titre grimpe grâce à la réduction de sa perte au 3ème trimestre nL6N3WQ0JD
** Gap Inc GAP.N :
BUZZ - Remonte après que Jefferies l'ait reclassé à "acheter" en raison de la solidité de sa marque nL6N3WQ0M2
** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Strategy Inc MSTR.O : ** Robinhood Markets Inc HOOD.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O :
BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis 6 mois nL6N3WQ0NR
** Bristol Myers Squibb Co BMY.N :
BUZZ - Chute après l'arrêt d'un essai clinique sur un médicament pour le cœur nL6N3WQ0P1
** TMC The Metals Company Inc TMC.O :
BUZZ - Chute après l'aggravation de la perte du troisième trimestre nL6N3WQ0NL
** Verastem Oncology Inc VSTM.O :
BUZZ - chute après une vente d'actions de 90 millions de dollars nL6N3WQ0P7
** Quantum Corp QMCO.O :
BUZZ - Remonte après que le chiffre d'affaires du 2ème trimestre ait dépassé les estimations nL6N3WQ0LI
** Circle Internet Group Inc CRCL.N :
BUZZ - Mizuho réduit l'objectif de prix sur l'émetteur de stablecoins Circle; maintient 'sous-performance' nL6N3WQ0PM
** Septerna Inc SEPN.O :
BUZZ - Le titre grimpe après que Wells Fargo a relevé son opinion à "surpondérer" nL6N3WQ0PS
** Newmont Corp NEM.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N :
BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les espoirs de réduction de la Fed s'estompent après les commentaires de fermeté de la Fed nL4N3WQ15P
** Tripadvisor Inc TRIP.O :
BUZZ - Mizuho relève la note de Tripadvisor sur l'opportunité de réduire les coûts nL4N3WP1K6
** Restaurant Brands International Inc QSR.N :
BUZZ - L'action chute suite à la réduction de la participation de 3G Capital nL6N3WQ0Q8
** Avadel Pharmaceuticals PLC AVDL.O :
BUZZ - Le titre bondit après l'offre d'achat non sollicitée de Lundbeck nL6N3WQ0RB
