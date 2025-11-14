 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 155,88
-0,93%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Quantum, Septerna, Tripadvisor
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

14 novembre - Wall Street s'apprêtait à ouvrir dans le rouge vendredi, sous l'effet d'une nouvelle chute des valeurs technologiques, tandis que les commentaires restrictifs des responsables de la Réserve fédérale renforçaient les doutes quant à une baisse des taux d'intérêt en décembre. .N

** Cidara Therapeutics Inc CDTX.O :

BUZZ - Les actions doublent après l'accord de rachat par Merck nL6N3WQ0NF

** Applied Materials Inc AMAT.O :

BUZZ - En baisse, prévoit une baisse des dépenses en Chine en 2026 en raison d'un resserrement des restrictions américaines

nL4N3WQ0S7

** Chevron Corp CVX.N : ** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** ConocoPhillips COP.N : ** Diamondback Energy Inc FANG.O :

BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie progressent après l'attaque ukrainienne qui a endommagé un dépôt de pétrole russe nL6N3WQ0JX

** MP Materials Corp MP.N :

BUZZ - J.P. Morgan relève son opinion sur la société de terres rares MP Materials à 'surpondérer' en raison de l'importance de la sécurité nL6N3WQ0JA

** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N :

BUZZ - Le titre grimpe grâce à la réduction de sa perte au 3ème trimestre nL6N3WQ0JD

** Gap Inc GAP.N :

BUZZ - Remonte après que Jefferies l'ait reclassé à "acheter" en raison de la solidité de sa marque nL6N3WQ0M2

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Strategy Inc MSTR.O : ** Robinhood Markets Inc HOOD.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis 6 mois nL6N3WQ0NR

** Bristol Myers Squibb Co BMY.N :

BUZZ - Chute après l'arrêt d'un essai clinique sur un médicament pour le cœur nL6N3WQ0P1

** TMC The Metals Company Inc TMC.O :

BUZZ - Chute après l'aggravation de la perte du troisième trimestre nL6N3WQ0NL

** Verastem Oncology Inc VSTM.O :

BUZZ - chute après une vente d'actions de 90 millions de dollars nL6N3WQ0P7

** Quantum Corp QMCO.O :

BUZZ - Remonte après que le chiffre d'affaires du 2ème trimestre ait dépassé les estimations nL6N3WQ0LI

** Circle Internet Group Inc CRCL.N :

BUZZ - Mizuho réduit l'objectif de prix sur l'émetteur de stablecoins Circle; maintient 'sous-performance' nL6N3WQ0PM

** Septerna Inc SEPN.O :

BUZZ - Le titre grimpe après que Wells Fargo a relevé son opinion à "surpondérer" nL6N3WQ0PS

** Newmont Corp NEM.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les espoirs de réduction de la Fed s'estompent après les commentaires de fermeté de la Fed nL4N3WQ15P

** Tripadvisor Inc TRIP.O :

BUZZ - Mizuho relève la note de Tripadvisor sur l'opportunité de réduire les coûts nL4N3WP1K6

** Restaurant Brands International Inc QSR.N :

BUZZ - L'action chute suite à la réduction de la participation de 3G Capital nL6N3WQ0Q8

** Avadel Pharmaceuticals PLC AVDL.O :

BUZZ - Le titre bondit après l'offre d'achat non sollicitée de Lundbeck nL6N3WQ0RB

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
218,9500 USD NASDAQ -1,92%
AVADEL PHARMA
22,9550 USD NASDAQ +19,31%
BRISTOL-MYERSSQU
46,675 USD NYSE -4,03%
BTC/USD
96 655,4553 USD CryptoCompare -3,08%
CHEVRON
155,020 USD NYSE -0,35%
CIDARA THERAPEUT
217,5200 USD NASDAQ +105,23%
COINBASE GLB RG-A
280,6110 USD NASDAQ -0,89%
CONOCOPHILLIPS
89,440 USD NYSE +0,01%
DIAMONDBACK ENG
145,0200 USD NASDAQ +0,44%
EXXON MOBIL
117,510 USD NYSE -1,09%
GOLD FIELDS SP ADR
40,580 USD NYSE -1,70%
Gaz naturel
4,65 USD NYMEX +1,31%
KINROSS GOLD
25,395 USD NYSE -0,47%
MP MATERIALS RG-A
57,581 USD NYSE +0,09%
NEWMONT
87,860 USD NYSE -2,00%
Pétrole Brent
64,31 USD Ice Europ +1,90%
Pétrole WTI
60,11 USD Ice Europ +2,12%
QUANTUM
8,0400 USD NASDAQ +14,37%
RESTAURANT BRAND
68,480 USD NYSE -2,74%
RIOT PLATFORMS
13,6600 USD NASDAQ -1,59%
ROBINHOOD MARKETS
121,2501 USD NASDAQ -0,23%
SEPTERNA
21,0800 USD NASDAQ +9,56%
SIBANYE SP ADR
11,042 USD NYSE -2,06%
STRATEGY RG-A
195,7500 USD NASDAQ -6,13%
TMC THE METALS
4,9486 USD NASDAQ -4,28%
TRIPADVISOR
14,8400 USD NASDAQ +0,41%
VERASTEM
7,4600 USD NASDAQ -8,01%
VIRGIN GALACTIC
3,550 USD NYSE +6,61%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank