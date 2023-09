LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-PTC Therapeutics, Mines d'or, Mines de cuivre

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 Le Nasdaq a mené Wall Street à la baisse vendredi, les actions des fabricants de puces ayant chuté après que le premier fabricant mondial de semi-conducteurs, TSMC, ait demandé à ses fournisseurs de retarder les livraisons d'équipements de puces, tandis que la hausse des rendements du Trésor a exercé une pression sur les principales actions de mégacapitalisation .N A 11:37 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,51% à 34 730,81. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,86% à 4 466,14 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 1,34% à 13 738,931. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Waters Corp WAT.N , en hausse de 4,5 % ** Agilent Technologies Inc A.N , en hausse de 4 % ** Paramount Global PARA.OQ , en hausse de 2,6 % Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** DexCom DXCM.OQ , en baisse de 4,6 % ** KLA Corp KLAC.OQ , en baisse de 4,4 % ** Copart Inc CPRT.OQ , en baisse de 4,4 % Les trois premières valeurs du NYSE .PG.N en hausse: ** Allego NV ALLG.N , en hausse de 14,2 % Le plus grand perdant du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Calidi Biotherapeutics Inc CLDI.N , en baisse de 22,2 % Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** NOVONIX Limited NVX.O , en hausse de 28 % ** Faraday Future Intelligent Electric Inc FFIE.O , en hausse de 19,3 % ** 5E Advanced Materials Inc FEAM.O , en hausse de 17,7 % Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** PTC Therapeutics Inc PTCT.O , en baisse de 30,9 % ** Sealsq Corp LAES.O , en baisse de 15,3 % ** MIRA Pharmaceuticals Inc MIRA.O , en baisse de 14,9 % ** Arm Holdings PLC ARM.O : en hausse de 0,7 % BUZZ - Après un démarrage en fanfare, Needham met en garde contre les difficultés nL4N3AR220 ** Applied Materials Inc AMAT.O : baisse de 4,3 ** KLA Corp KLAC.O : baisse de 4,4 *lam Research Corp LRCX.O : baisse de 3,8% * Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM.N : -2,1% BUZZ - Les fabricants américains d'outils pour puces chutent suite à un rapport de TSMC demandant aux fournisseurs de retarder leurs livraisons nL4N3AR25R ** Morphosys AG MOR.O : +1,9% BUZZ - GS passe Morphosys à 'neutre' avant les résultats de l'essai MANIFEST-2 nL8N3AR1LC ** Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : stable BUZZ - Neumora, soutenue par SoftBank, est prête à faire ses débuts sur le Nasdaq après une introduction en bourse de 250 millions de dollars nL4N3AR28H ** Walt Disney Co DIS.N : +1,0% BUZZ - Wells Fargo dit que les investisseurs de Walt Disney soutiennent la vente du réseau ABC nL4N3AR2I4 ** KeyCorp KEY.N : +0,9% BUZZ - Hausse après que Piper Sandler ait relevé le titre à 'surpondérer' nL4N3AR2WY ** NiSource Inc NI.N : -0,3% BUZZ - Baisse suite à la décision de remettre sur le marché des actions privilégiées convertibles nL4N3AR2WE ** Truist Financial Corp TFC.N : -1,9% BUZZ - Baisse après la rétrogradation de Piper Sandler à 'neutre' nL4N3AR33G ** Charles Schwab Corp SCHW.N : -3,7% BUZZ - Les actions chutent après le rapport d'activité mensuel nL4N3AR368 ** PTC Therapeutics Inc PTCT.O : baisse de 30,9% BUZZ - Chute après que le médicament contre les troubles musculaires n'ait pas reçu l'aval de l'UE nL4N3AR3DI ** Expensify Inc EXFY.O : baisse de 3,0% BUZZ - Chute alors que JPM commence à couvrir le titre avec "underweight" nL4N3AR359 ** DoorDash Inc DASH.N : -3,3% BUZZ - Chute suite à l'abaissement de la note par MofettNathanson nL4N3AR34Q ** Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : hausse de 17,1% BUZZ - Les investisseurs se réjouissent des retards réglementaires pour un médicament contre le cancer nL4N3AR35J ** Nucor Corp NUE.N : baisse de 3,7% BUZZ - Baisse suite à des prévisions de résultats en baisse pour le 3ème trimestre nL4N3AR3BN ** Lennar Corp LEN.N : -3,6% BUZZ - Chute après les résultats du 3ème trimestre, les taux hypothécaires à 30 ans restant supérieurs à 7% nL4N3AAR9Z ** Unity Software Inc U.N : +1,0% BUZZ - La monétisation va s'améliorer avec les frais de Runtime d'Unity selon BofA; mise à jour nL4N3AR3BV ** Newmont Corp NEM.N : hausse de 2,0 ** Barrick Gold Corp GOLD.N : hausse de 1,7% *angloGold Ashanti Ltd AU.N : hausse de 2,2% * Harmony Gold Mining Co ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : +4,5% BUZZ - Les minières aurifères progressent grâce à la baisse du dollar nL4N3AR3EG *broadcom Inc AVGO.O : en baisse de 2,3% * ON Semiconductor Corp ON.O : en hausse de 4,5% ** ON Semiconductor Corp ON.O : baisse de 3,4 ** NXP Semiconductors NV NXPI.O : en baisse de 1,9% BUZZ - Les fabricants de puces électroniques chutent alors que les grèves de l'UAW jettent une ombre sur la demande du secteur automobile nL4N3AR3D1 ** Rio Tinto PLC RIO.N : en hausse de 0,5% *bHP Group Ltd BHP.N : hausse de 1,0% * Hudbay Minerals Inc BHP.N : hausse de 1,5% ** Hudbay Minerals Inc HBM.N : +0,2% BUZZ - Les minières de cuivre augmentent grâce aux données industrielles chinoises positives nL4N3AR3GB ** Canopy Growth Corp CGC.O : +13,2% BUZZ - Les courtiers augmentent les prévisions de faillite de BioSteel nL4N3AR3FD ** Planet Fitness Inc PLNT.N : en baisse de 14,0% BUZZ - Atteint son plus bas niveau depuis trois ans après la transition du directeur général nL4N3AR3G1 ** Devon Energy Corp DVN.N : baisse de 1,7% BUZZ - Baisse de la production de pétrole en 2023 selon J.P.Morgan nL4N3AR3HQ ** Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : +6,6% BUZZ - Hausse après que Wells Fargo ait relevé le titre à "surpondérer" nL4N3AR3HR ** CNX Resources Corp CNX.N : baisse de 0,8 ** EQT Corp EQT.N : baisse de 0,9% *cheniere Energy Inc LNG.N : baisse de 0,4% * Tellurian Inc ** Tellurian Inc TELL.N : -0,4% BUZZ - Les entreprises du secteur du gaz naturel chutent suite à une réduction de la production moins importante que prévu et à des prévisions météorologiques plus clémentes nL4N3AR3IB Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,87 communication Consommation .SPLRCD en baisse de 1,45 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,37 Energie .SPNY en baisse de 0,50 Finance .SPSY en baisse de 0,18 Santé .SPXHC en baisse de 0,23 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,54 Technologies de .SPLRCT en baisse de 1,68 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,32 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,41 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,12