LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Primerica, Canopy Growth, Applied Materials

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 17 novembre - Les actions américaines ont été modérées vendredi, les remarques des responsables de la Réserve fédérale ayant assombri les perspectives quant à la date à laquelle la banque centrale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt. .N A 13:40 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,07% à 34 969,76. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,19% à 4 516,81 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,19% à 14 140,216. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Ross Stores ROST.O , en hausse de 8% ** Expedia Group Inc EXPE.O , en hausse de 5,4% ** Marathon Oil MRO.N , en hausse de 4% Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Applied Materials AMAT.O , en baisse de 4,8% ** Molina Healthcare MOH.N , en baisse de 2,8% ** Steris Plc STE.N , en baisse de 2,5% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Gap Inc GPS.N , plus 28,9% ** Local Bounti Corp LOCL.N , plus 24,3% ** Natural Grocers by Vitamin Cottage NGVC.N , plus 21,6% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** ChargePoint Holdings CHPT.N , en baisse de 35 % ** HNR Acquisition Corp HNRA.N , en baisse de 32 % ** DDC Enterprise DDC.N , en baisse de 29,% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Safe & Green Development Corp SGD.O , + 98,3 % ** Syntec Optics Holdings OPTX.O , + 60,4 % ** Fortress Biotech FBIO.O , + 40,6 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Vigil Neuroscience VIGL.O , en baisse de 36,7% ** Mobiv Acquistion Corp MOBVU.O , en baisse de 32,5% ** Hongli Group HLP.O , en baisse de 23,6% ** Safe & Green Development Corp SGD.O : en hausse de 98,3% BUZZ - Prolongation de la hausse, les investisseurs particuliers font le tour du marché nL4N3CI20H ** ChargePoint Holdings Inc CHPT.N : baisse de 35,0% BUZZ - Le titre atteint son plus bas niveau historique après un changement de direction et des prévisions à la baisse nL4N3CI2XA ** Ross Stores Inc ROST.O : +8,0% BUZZ - Remonte après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3CI2X2 ** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N : en baisse de 1,4% BUZZ - Chute après avoir abandonné la vente de l'unité cloud nL4N3CI298 ** Gap Inc GPS.N : en hausse de 28,9% BUZZ - L'action a atteint son plus haut niveau depuis un an et demi grâce à des résultats positifs au troisième trimestre nL4N3CI2QX ** Manchester United PLC MANU.N : +7,4% BUZZ - L'annonce d'un accord de participation avec Ratcliffe fait grimper le cours de l'action nL4N3CI2H8 ** BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : -3,8% BUZZ - Baisse des prévisions de ventes annuelles comparables nL4N3CI2VJ ** Brookdale Senior Living Inc BKD.N : en hausse de 14,8% BUZZ - Augmentation après que RBC ait relevé le titre à "surperformance" nL4N3CI2JE ** Tenet Healthcare Corp THC.N : +9,7% BUZZ - La vente de 3 hôpitaux à Novant pour 2,4 milliards de dollars lui permet d'atteindre son plus haut niveau depuis un mois nL4N3CI3BD ** Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : baisse de 11,7% BUZZ - Baisse des perspectives de ventes, baisse du chiffre d'affaires au 4ème trimestre nL4N3CH3BY ** Atkore Inc ATKR.N : -2,3% BUZZ - Baisse suite à une estimation manquée du chiffre d'affaires du 4ème trimestre nL4N3CI2R8 ** Kulicke and Soffa Industries Inc KLIC.O : + 3,8 % BUZZ - Craig-Hallum passe à l'achat sur la base de résultats optimistes nL4N3CI2MM ** Twist Bioscience Corp TWST.O : + 29,1% BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires du 4ème trimestre qui dépasse les estimations nL4N3CI2ME ** Expedia Group Inc EXPE.O : +5,4% BUZZ - Hausse des résultats d'Evercore qui voit une hausse de plus de 50% nL1N3CI19P ** Chevron Corp CVX.N : +2,3% BUZZ - Hausse après le relèvement de la note de Gerdes et l'extension de l'accord sur le Venezuela nL4N3CI2IG ** CF Industries Holdings Inc CF.N : baisse de 2,3% BUZZ - Baisse après que Piper Sandler ait réduit les prévisions nL4N3CI2Z3 ** Copart Inc CPRT.O : +2,7% BUZZ - atteint un niveau record après que les résultats du premier trimestre aient dépassé les estimations nL4N3CI2TO ** Rio Tinto PLC RIO.N : hausse de 1,3% *bHP Group Ltd BHP.N : hausse de 1,2% * Southern Copper Corp SCCO.N : hausse de 1,3% ** Southern Copper Corp SCCO.N : +0,7% BUZZ - Les mineurs de cuivre augmentent grâce à la faiblesse du dollar et aux craintes concernant l'offre nL4N3CI350 ** Exxon Mobil Corp XOM.N : + 2,7% ** ConocoPhillips COP.N : hausse de 2,9% *occidental Petroleum Corp OXY.N : +1,7% * Callon Petroleum Co ** Callon Petroleum Co CPE.N : +4,1% BUZZ - Les compagnies pétrolières gagnent du terrain, les prix rebondissant après une semaine de ventes massives nL4N3CI31M ** Primerica Inc PRI.N : + 3,0 % BUZZ - En hausse après avoir autorisé un programme de rachat d'actions de 425 millions de dollars nL4N3CH3IK ** Karuna Therapeutics Inc KRTX.O : + 7,6 % BUZZ - En hausse suite à des données supplémentaires sur l'innocuité d'un médicament contre la schizophrénie nL4N3CI336 ** Canopy Growth Corp CGC.O : +4,5% BUZZ - Hausse suite à l'approbation de la vente de BioSteel par un tribunal nL4N3CI2OV ** Marriott Vacations Worldwide Corp VAC.N : baisse de 1,9% BUZZ - baisse après que BofA ait réduit le PT nL4N3CI37I ** Applied Materials Inc AMAT.O : baisse de 4,8% BUZZ - baisse suite à une enquête américaine nL4N3CI3DF Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,78% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,93 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,07 Energie .SPNY en hausse de 2,59 Finance .SPSY en hausse de 0,49 Santé .SPXHC en baisse de 0,23 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,41 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,04 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,14% Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,15% Services publics .SPLRCU en hausse de 0,16