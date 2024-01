LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-ONEOK, opérateurs hospitaliers américains, BridgeBio

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 18 janvier - Le Nasdaq et le S&P 500 ont bondi jeudi, récupérant leurs pertes récentes grâce à un coup de pouce des actions des grandes sociétés et des sociétés à forte capitalisation, alors que les investisseurs cherchaient des indices sur l'imminence des réductions de taux de la Fed et évaluaient les résultats mitigés des entreprises. .N A 13:31 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,17% à 37 204,14. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,12% à 4 744,77 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,48% à 14 926,708. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Fastenal Co FAST.OQ , en hausse de 5,8% ** Caesars Entertainment Inc CZR.OQ , en hausse de 4% ** KLA Corp KLAC.OQ , en hausse de 3,4% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Humana Inc HUM.N , en baisse de 10,7% ** Discover Financial Services DFS.N , en baisse de 10,3% **KeyCorp KEY.N , en baisse de 5,5% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** M.D.C. Holdings Inc MDC.N , +18,3% ** Pinstripes Holdings Inc PNST.N , +13,4% ** Breakwave Dry Bulk Shipping ETF BDRY.N , +13,2% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** Spirit Airlines Inc SAVE.N , en baisse de 26,2% ** WisdomTree Battery Value Chain and Innovation Fund WBAT.N , en baisse de 21,5% ** VolatoGroup Inc SOAR.N , en baisse de 21% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** CCSC Technology International Holdings Ltd CCTG.O , plus 137% ** Nvni Group Ltd NVNI.O , plus 37,8% ** Sezzle Inc SEZL.O , plus 27,5% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Newcourt Acquisition Corp NCAC.O , en baisse de 31 ,9% ** Newcourt Acquisition Corp NCACU.O , en baisse de 31,2% ** Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc CSSEN.O , en baisse de 26,7% ** Nvidia Corp NVDA.O : en hausse de 0,6% *micron Technology Inc MU.O : hausse de 1,0%* Applied Materials Inc ** Applied Materials Inc AMAT.O : plus 3,0% BUZZ - Les actions américaines du secteur des puces électroniques augmentent, TSMC étant optimiste sur la demande de l'IA nL4N3E83IE ** Discover Financial Services DFS.N : en baisse de 10,3% BUZZ - Le bénéfice du 4ème trimestre a chuté nL4N3E82FE ** SurgePays Inc SURG.O : baisse de 14,8% BUZZ - Chute après la fixation du prix de l'offre d'actions nL4N3E82J8 ** Birkenstock Holding PLC BIRK.N : baisse de 9,9% BUZZ - baisse suite à des inquiétudes sur les résultats annuels; manque à gagner sur le bénéfice ajusté du 4ème trimestre nL4N3E83CS ** Spirit Airlines Inc SAVE.N : baisse de 26,2% BUZZ - La chute se poursuit, Citi passe à la vente nL4N3E82Q7 ** Humana Inc HUM.N : baisse de 10,7% BUZZ - baisse sur les inquiétudes liées à l'augmentation des coûts médicaux nL4N3E8365 ** Apple Inc AAPL.O : +2,4% BUZZ - Hausse après la première mise à jour de l'année en prévision des fonctions d'intelligence artificielle nL4N3E82N9 ** Fastenal Co FAST.O : +5,8% BUZZ - Hausse suite aux bons résultats du 4ème trimestre nL4N3E82RX ** Peabody Energy Corp BTU.N : +7,5% BUZZ - Hausse suite à l'inclusion du S&P SmallCap 600 nL4N3E82TF ** UnitedHealth Group Inc UNH.N : baisse de 2,8 ** Elevance Health Inc ELV.N : baisse de 3,5 ** Centene Corp CNC.N : baisse de 2,8 ** Cigna Group CI.N : moins 1,6% BUZZ - Les assureurs santé américains chutent alors que Humana prévient que les coûts médicaux élevés pourraient affecter les prévisions pour 2024 nL4N3E83D1 ** Insteel Industries Inc IIIN.N : baisse de 7,6% BUZZ - Baisse des ventes au premier trimestre nL4N3E833X ** Canopy Growth Corp CGC.O : baisse de 3,8% BUZZ - Chute suite à une offre de placement privé à prix réduit nL4N3E830E ** KeyCorp KEY.N : baisse de 5,5% BUZZ - Baisse des profits suite à une charge FDIC, baisse des revenus d'intérêts nL4N3E835E ** Lipocine Inc LPCN.O : +4,4% BUZZ - Hausse suite à un accord de licence pour une thérapie à la testostérone aux Etats-Unis et au Canada nL4N3E8372 ** Carnival PLC CCL.N : +0,5% BUZZ - Hausse après que Truist ait augmenté ses prévisions de croissance en citant une augmentation de la demande en 2024 nL4N3E83ET ** Plug Power Inc PLUG.O : baisse de 15,9% BUZZ - Baisse de régime suite à la levée de fonds de 1 milliard de dollars nL1N3E81M1 ** BHP Group Ltd BHP.N : baisse de 0,8% ** Southern Copper Corp SCCO.N : baisse de 0,5% BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent à cause d'une reprise économique inégale en Chine nL4N3E83I1 ** Northern Trust Corp NTRS.O : baisse de 3,2% BUZZ - Baisse des bénéfices nL4N3E836A ** ONEOK Inc OKE.N : +3,1% BUZZ - Hausse des rachats d'actions de 2 milliards de dollars et augmentation du dividende nL4N3E83MS ** Tenet Healthcare Corp THC.N : + 0,7 % ** HCA Healthcare Inc HCA.N : +1,7% BUZZ - Les opérateurs hospitaliers américains progressent après que les assureurs aient signalé des coûts médicaux élevés au 4ème trimestre nL4N3E83HO ** Kinder Morgan Inc KMI.N : baisse de 2,1% BUZZ - Baisse des résultats du 4ème trimestre nL4N3E830X ** CNX Resources Corp CNX.N : baisse de 1,2% ** EQT Corp EQT.N : baisse de 2,5 *new Fortress Energy Inc NFE.O : baisse de 3,8%* Tellurian Inc ** Tellurian Inc TELL.N : en baisse de 7,6% BUZZ - Les entreprises du secteur du gaz naturel chutent en raison d'un retrait de stockage moins important que prévu et de prévisions plus chaudes nL4N3E83Q6 ** Novocure Ltd NVCR.O : +21,7% BUZZ - La FDA accepte la demande de mise sur le marché d'un traitement contre le cancer nL4N3E83PQ ** Hertz Global Holdings Inc HTZ.O : +6,1% BUZZ - Remontée après une hausse de Morgan Stanley suite à la réduction du parc de véhicules électriques nL1N3E825Q ** Winnebago Industries Inc WGO.N : en baisse de 0,7% BUZZ - Baisse de régime après l'annonce d'un accord sur les obligations convertibles nL1N3E82B6 ** Hoth Therapeutics Inc HOTH.O : en hausse de 8,6% BUZZ - Hausse suite à l'autorisation de la FDA d'étendre son étude sur le cancer à un stade intermédiaire nL4N3E83W2 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,79 communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,19 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,72 Energie .SPNY en baisse de 0,73 Finance .SPSY en baisse de 0,37 Santé .SPXHC en baisse de 0,64 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,38 Technologies de .SPLRCT en hausse de 1,05% l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,36 Immobilier .SPLRCR en baisse de 1,10 Services publics .SPLRCU en baisse de 1,46