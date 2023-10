LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Oddity Tech, Netflix, Warby Parker

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 3 octobre - Les principaux indices de Wall Street ont perdu plus de 1% mardi après qu'un rapport sur l'emploi plus chaud que prévu ait renforcé les inquiétudes sur le maintien des taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps, donnant une nouvelle impulsion aux rendements du Trésor et entraînant les actions des mégacapitaux à la baisse. .N A 12:12 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 1,13% à 33 054,22. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 1,32% à 4 231,57 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 1,62% à 13 091,637. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** HP Inc HPQ.N , en hausse de 2,1% ** Brown-Forman BFb.N , en hausse de 1,8% ** Intel Corp INTC.OQ , en hausse de 1,6% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** McCormick & Company MKC.N , en baisse de 9,3% ** Veralto Corp VLTO.N , en baisse de 8,1% ** Viatris Inc VTRS.OQ , en baisse de 6,1% Les trois premières valeurs du NYSE .PG.N en hausse: ** Delta Apparel DLA.N , en hausse de 22,2% Les deux premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Enhabit Inc EHAB.N , en baisse de 23,4% ** Maia Biotechnology MAIA.N , en baisse de 22,1% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Vericity Inc VERY.O , plus 94,5% ** Point Biopharma Global PNT.O , plus 85,2% ** ALX Oncology Holdings ALXO.O , plus 51,8% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Femasys Inc FEMY.O , en baisse de 33,2% ** Ocean Biomedical OCEA.O , en baisse de 26% ** Nuvini Group NVNI.O , en baisse de 24,3% ** SmileDirectClub Inc SDC.O : baisse de 43,1% BUZZ - Les actions plongent vers de nouveaux planchers le dernier jour de cotation au Nasdaq nL4N3B912T ** Bread Financial Holdings Inc BFH.N : baisse de 4,0% ** American Express Co AXP.N : baisse de 2,5% *capital One Financial Corp COF.N : baisse de 2,1% * Discover Financial Services DFS.N : baisse de 2,1% * Bread Financial Holdings Inc ** Discover Financial Services DFS.N : -2,9% BUZZ - Les provisions pour pertes sur prêts et les revenus d'intérêts sont au centre des préoccupations des sociétés de crédit à la consommation au troisième trimestre - GS nL4N3B904I ** HP Inc HPQ.N : +2,1% BUZZ - BofA relève le PT et la notation nL4N3B90HU ** Boeing Co BA.N : + 0,7 % BUZZ - Hausse suite à la commande de 50 787 Dreamliners par United Airlines nL4N3B90O8 ** General Motors Co GM.N : -2,8% BUZZ - Wells Fargo signale des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement de General Motors; réduit le PT nL4N3B908G ** Dana Inc DAN.N : -3,4% BUZZ - Wells Fargo réduit les prévisions pour Dana en raison des grèves de l'UAW nL4N3B90AD ** Point Biopharma Global Inc PNT.O : en hausse de 85,2% BUZZ - L'accord de rachat de Lilly fait grimper le cours nL4N3B915M ** McCormick & Co Inc MKC.N : baisse de 9,3% BUZZ - chute à son plus bas niveau depuis 3 ans et demi, les ventes trimestrielles n'étant pas au rendez-vous nL4N3B9154 ** Biohaven Ltd BHVN.N : moins 4,2 % BUZZ - baisse suite à une offre d'actions de 225 millions de dollars nL1N3B90AY ** Leidos Holdings Inc LDOS.N : +0,1% BUZZ - Stifel relève les prévisions de ventes de Leidos pour 2024 après l'obtention d'un contrat avec l'armée américaine nL4N3B90G0 ** Airbnb Inc ABNB.O : baisse de 5,3% BUZZ - KeyBanc réduit le titre à 'pondération sectorielle' nL4N3B90GU ** Krispy Kreme Inc DNUT.O : +2,3% BUZZ - Hausse suite à l'exploration d'options pour Insomnia Cookies nL4N3B90JS ** Nutrien Ltd NTR.N : baisse de 3,0% BUZZ - baisse suite à l'implication dans un accident mortel dans l'Illinois nL4N3B907S ** Sculptor Capital Management Inc SCU.N : +6,4% BUZZ - bondit suite à l'annonce d'une meilleure offre de la part de Boaz Weinstein nL4N3B90K2 ** Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : baisse de 6,8% BUZZ - Needham réduit le PT de ChargePoint sur l'incertitude à court terme nL4N3B90LF ** Starbucks Corp SBUX.O : baisse de 1,1% BUZZ - Jefferies réduit le PT de Starbucks en raison d'une baisse potentielle de la croissance du chiffre d'affaires nL4N3B90NF ** Summit Midstream Partners LP SMLP.N : +18,7% BUZZ - Augmentation suite à l'évaluation d'une vente potentielle après avoir reçu de l'intérêt nL4N3B90PC ** Lantheus Holdings Inc LNTH.O : +6,5% BUZZ - Hausse suite à l'accord de Point Biopharma avec Eli Lilly nL4N3B9182 ** ALX Oncology Holdings Inc ALXO.O : + 51,8 % BUZZ - La société progresse grâce aux résultats positifs d'un essai thérapeutique sur le cancer de l'estomac à un stade intermédiaire nL4N3B90TH ** Kellogg Co KLG.N : en baisse de 7,3% BUZZ - La baisse se poursuit, Goldman ayant dit "vendre" après la scission nL1N3B90JF ** McDonald's Corp MCD.N : baisse de 0,9% BUZZ - Jefferies réduit les prévisions sur McDonald's en raison de problèmes de valorisation dans l'ensemble du secteur nL4N3B90RT ** WeWork Inc WE.N : -21,4% BUZZ - L'entreprise plonge à son plus bas niveau historique après avoir manqué 95 millions de dollars de paiements d'intérêts nL4N3B912V ** Oddity Tech Ltd ODD.O : +6,1% BUZZ - Hausse suite à la croissance du chiffre d'affaires du 3ème trimestre et aux prévisions de marge nL4N3B90V1 ** Enovix Corp ENVX.O : baisse de 15,0% BUZZ - Les actions chutent suite au réalignement de Fab1 nL4N3B90QS ** BHP Group Ltd BHP.N : baisse de 1,5% BUZZ - Les minières de cuivre chutent à cause de la force du dollar et des stocks qui pèsent sur le métal rouge nL4N3B9156 ** Sealed Air Corp SEE.N : baisse de 4,2% BUZZ - Chute après que les courtiers aient réduit leurs prévisions nL4N3B919U ** SunPower Corp SPWR.O : baisse de 4,1% BUZZ - Chute après que Raymond James ait rétrogradé l'action et réduit le PT nL4N3B914A ** Albemarle Corp ALB.N : baisse de 1,3% BUZZ - baisse après que KeyBanc ait réduit le PT sur la faiblesse des prix du lithium nL4N3B919F ** Warby Parker Inc WRBY.N : en hausse de 6,1% BUZZ - atteint un plus haut de près de 2 mois après qu'Evercore l'ait relevé à "surperformer" nL4N3B918Z ** Baxter International Inc BAX.N : baisse de 1,5% BUZZ - Nomination d'un directeur financier, baisse des actions nL4N3B91D6 ** Amgen Inc AMGN.O : baisse de 2,0% BUZZ - Chute après que le personnel de la FDA ait déclaré que les données de dernière phase pour le médicament contre le cancer du poumon n'étaient pas adéquates nL4N3B91EB ** Amazon.com Inc AMZN.O : baisse de 3,2 ** Microsoft Corp MSFT.O : baisse de 2,4% BUZZ - Chute après que le régulateur britannique ait demandé une enquête sur la domination de l'informatique dématérialisée nL4N3B91EU Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 1,32% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 2,09 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,60 Energie .SPNY en baisse de 0,62 Finance .SPSY en baisse de 1,55 Santé .SPXHC en baisse de 1,15% Industrie .SPLRCI en baisse de 0,71 Technologies de .SPLRCT en baisse de 1,63 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,22 Immobilier .SPLRCR en baisse de 1,69 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,61%