LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Occidental Petroleum, Scorpio Tankers, ZimVie

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 18 décembre - Les indices boursiers américains ont légèrement progressé lundi, les valeurs pétrolières en tête après que les attaques croissantes en mer Rouge aient fait grimper les prix du brut, tandis que les actions de U.S. Steel ont grimpé en flèche après un accord de rachat de 14,9 milliards de dollars. .N À 10:32 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,05% à 37 324,06. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,40% à 4 738,01 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,42% à 14 875,74. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Netflix Inc NFLX.OQ , en hausse de 4% ** Etsy Inc ETSY.OQ , en hausse de 3,8% ** Valero Energy VLO.N , en hausse de 2,8% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Vf Corp VFC.N , en baisse de 8,7% ** On Semiconductor ON.OQ , en baisse de 2,7% ** Archer-Daniels ADM.N , en baisse de 2,6% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Us Steel Corp X.N , plus 26,4% ** Spdr Factset Etf XITK.N , plus 15,2% ** Cazoo Group Ord CZOO.N , plus 11,1% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** Gaotu Techdu Drc GOTU.N , en baisse de 19,4% ** Northann Crp Ord NCL.N , en baisse de 16,3% ** Bm Mcr Id -3X In NRGD.N , en baisse de 13,5% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Invivyd Inc Ord IVVD.O , plus 147,9% ** Cuentas Inc Ord CUEN.O , plus 77,5% ** Icoreconnect Ord ICCT.O , plus 42,9% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Ebix Inc EBIX.O , en baisse de 57,2% ** Jin Mdcl Int Ord ZJYL.O , en baisse de 52,1% ** Strctre Thrp Drc GPCR.O , en baisse de 48,5% ** GSK PLC GSK.N : en hausse de 1,3% BUZZ - En hausse car la combinaison de médicaments contre le cancer atteint l'objectif principal lors d'un essai clinique en phase finale nL4N3DD1W9 ** Golden Ocean Group Ltd GOGL.O : +2,3% BUZZ - Les pétroliers norvégiens augmentent alors que les turbulences du Canal de Suez pourraient augmenter les tarifs nL8N3DD1TP ** New York Community Bancorp Inc NYCB.N : -3,4% BUZZ - KBW réduit la valeur de New York Community Bancorp en raison de la pression sur les bénéfices à court terme nL4N3DD1WJ ** Illumina Inc ILMN.O : +0,2% BUZZ - La décision de céder Grail, le fabricant de tests de dépistage du cancer, est à l'origine de cette hausse nL4N3DD21X ** Nio Inc NIO.N : +4,9% BUZZ - Hausse après l'accord pour recevoir 2,2 milliards de dollars de l'investisseur d'Abu Dhabi CYVN nL4N3DD21Y ** Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : +28,3% BUZZ - La FDA américaine approuve un médicament contre les maladies de la peau nL4N3DD255 ** Ebix Inc EBIX.O : baisse de 57,2 % BUZZ - chute après le dépôt d'une demande d'ouverture du chapitre 11 de la loi sur les faillites nL4N3DD24K ** Blink Charging Co BLNK.O : + 5,4 % BUZZ - Gains après que le fonds spéculatif Citadel ait révélé sa participation dans le fabricant de chargeurs pour véhicules électriques nL4N3DD299 ** United States Steel Corp X.N : + 26,4 % BUZZ - L'acquisition de 14,9 milliards de dollars par Nippon Steel fait bondir l'action nL4N3DD32Q ** VF Corp VFC.N : baisse de 8,7% BUZZ - chute après un incident cybernétique qui perturbe les opérations nL4N3DD32G ** Checkpoint Therapeutics Inc CKPT.O : -46,7% BUZZ - chute après le refus de la FDA d'approuver une thérapie contre le cancer de la peau nL4N3DD2KU ** Masonite International Corp DOOR.N : -12,5% BUZZ - Acquisition de PGT Innovations pour un montant de 3 milliards de dollars; les actions chutent nL4N3DD2OL ** NRx Pharmaceuticals Inc NRXP.O : + 15,3 % BUZZ - La FDA autorise les essais chez l'homme pour un médicament contre les infections urinaires nL4N3DD2QA ** Adobe Inc ADBE.O : +0,7% BUZZ - Hausse après l'abandon de l'accord de 20 milliards de dollars avec Figma nL4N3DD2RV ** Fuelcell Energy Inc FCEL.O : +5,2% BUZZ - Hausse suite à l'accord avec Exxon pour une usine pilote de CCS nL4N3DD35Y ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : +1,3% BUZZ - Les sociétés pétrolières gagnent du terrain, les prix du brut augmentant en raison des inquiétudes sur l'offre après l'attaque de la mer Rouge nL4N3DD2S7 ** Scorpio Tankers Inc STNG.N : + 3,4 % BUZZ - Les valeurs maritimes progressent, les compagnies redirigeant leurs navires après les attaques en Mer Rouge nL4N3DD2TR ** Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : -18,8% BUZZ - Baisse de régime suite à l'échec d'une thérapie pour les maladies du foie lors d'un essai clinique de phase intermédiaire nL4N3DD2XM ** SunPower Corp SPWR.O : -31,8% BUZZ - Baisse de régime suite à des doutes sur la continuité de l'exploitation nL4N3DD351 ** Structure Therapeutics Inc GPCR.O : baisse de 48,5% BUZZ - La pilule contre le diabète n'ayant pas répondu aux attentes en matière de perte de poids lors de l'essai, la société plonge nL4N3DD2T1 ** Archer-Daniels-Midland Co ADM.N : -2,6% BUZZ - Chute après la rétrogradation de BMO à 'market perform' nL4N3DD2SP ** ZimVie Inc ZIMV.O : + 42,1 % BUZZ - Hausse suite au projet de vente de l'activité osseuse nL4N3DD317 ** Roku Inc ROKU.O : baisse de 1,9% BUZZ - Baisse après que Seaport Research ait revu à la baisse sa note à "vendre" nL4N3DD2VG Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 1,76 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,76 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,82 Energie .SPNY en hausse de 1,43 Finance .SPSY en hausse de 0,32 Santé .SPXHC en hausse de 0,16 Industrie .SPLRCI stable Technologie de .SPLRCT plat l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,27 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,18 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,37