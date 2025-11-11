LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nvidia, Paramount Skydance, CoreWeave

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

11 novembre - Les marchés à terme de Wall Street ont chuté mardi, les inquiétudes concernant les valorisations technologiques élevées refaisant surface, tandis que les marchés ont suivi de près les progrès vers la fin de la fermeture du gouvernement la plus longue de l'histoire des États-Unis. .N

** Beyond Meat Inc BYND.O :

BUZZ - L'action plonge suite à de faibles perspectives de ventes trimestrielles nL6N3WN0HP

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - Les actions chutent alors que le retard des centres de données assombrit les perspectives de croissance de l'infrastructure de l'intelligence artificielle nL4N3WN0LX

** Paramount Skydance Corp PSKY.O :

BUZZ - L'action monte en flèche car le géant des médias mise beaucoup sur la diffusion en continu nL3N3UY0SJ

** Yatra Online Inc YTRA.O :

BUZZ - Le bénéfice trimestriel a grimpé en flèche

nL4N3WN0NS

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - S'envole après avoir battu son chiffre d'affaires et ses prévisions pour le troisième trimestre nL6N3WN0JD

** Rigetti Computing Inc RGTI.O :

BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires trimestriel raté

nL4N3WN0NC

** BigBear.ai Inc BBAI.N :

BUZZ - grimpe suite à l'acquisition d'une plateforme d'IA générative pour la défense pour 250 millions de dollars

nL6N3WN0KM

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - baisse suite à la vente par SoftBank du reste de ses parts dans le pionnier de l'IA nL6N3WN0L3

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZ - Chute après un manque à gagner au troisième trimestre

nL6N3WN0KI

** Newmont Corp NEM.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint son plus haut niveau depuis près de trois semaines nL6N3WN0LL

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EVX.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent du terrain grâce à la hausse des prix des métaux nL4N3WN0S2

** RealReal Inc REAL.O :

BUZZ - L'action bondit après des résultats trimestriels optimistes nL6N3WN0M5

** Vor Biopharma Inc VOR.O :

BUZZ - plonge après une offre d'actions de 100 millions de dollars fortement escomptée nL6N3WN0MZ

** CleanSpark Inc CLSK.O :

BUZZ - Glisse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 1,15 milliard de dollars nL6N3WN0ND