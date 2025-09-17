information fournie par Reuters • 17/09/2025 à 13:40

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nvidia, Eli Lilly, Manchester United

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - Les contrats à terme de Wall Street sont restés stables ou ont légèrement baissé mercredi, les marchés restant sur leurs gardes avant la baisse des taux d'intérêt largement anticipée par la Réserve fédérale plus tard dans la journée, et Nvidia a plongé après un rapport selon lequel les entreprises technologiques chinoises pourraient cesser d'acheter ses puces. .N

** Baidu Inc < BIDU.O >:

BUZZ - Les actions de Hong Kong grimpent le plus en 3 ans sur les progrès de l'IA; Jefferies lève PT nL2N3V405K

** Novo Nordisk A/S < NVO.N >:

BUZZ - Berenberg voit des opportunités pour les entreprises pharmaceutiques malgré les risques politiques; relève Novo

** Nvidia Corp < NVDA.O >:

BUZZ - Chute après que le FT ait rapporté que la Chine a demandé aux entreprises technologiques d'arrêter d'acheter toutes les puces d'intelligence artificielle de l'entreprise

** New Fortress Energy Inc < NFE.O >:

BUZZ - L'accord de fourniture de GNL avec le gouvernement de Porto Rico lui permet de gagner du terrain nL3N3V40L1

** Workday Inc < WDAY.O >:

BUZZ - Hausse après le soutien d'Elliot à la direction, et la constitution d'une participation de plus de 2 milliards de dollars nL6N3V40DM

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >:

** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >:

BUZZ -Les minières aurifères en baisse, les prix des lingots en baisse avant le verdict des taux de la Fed nL3N3V40LZ

** Alibaba.com Ltd < BABA.N >:

** Pinduoduo Inc < PDD.O >:

** Bilibili Inc < BILI.O >:

** Nio Inc < NIO.N >:

BUZZ - Les actions d'entreprises chinoises cotées aux Etats-Unis augmentent à mesure que les marchés locaux se redressent nL3N3V40JR

** Teck Resources Ltd < TECK.N >:

BUZZ - TD Cowen augmente le PT de Teck Resources sur l'optimisme concernant la future JV, la fusion potentielle avec Anglo nL3N3V40M6

** Eli Lilly and Co < LLY.N >:

BUZZ - Berenberg abaisse Eli Lilly à "hold" alors que les attentes concernant les médicaments contre l'obésité montent en flèche nL6N3V40D6

** Schlumberger NV < SLB.N >:

BUZZ - Zephirin Group réduit le PT de SLB en raison de la dilution des actions liée à l'opération ChampionX nL3N3V40NI

** Carrier Global Corp < CARR.N >:

BUZZ - Oppenheimer réduit le PT de Carrier en raison de la baisse de la demande de chauffage, de ventilation et de climatisation dans le secteur résidentiel aux États-Unis

** Diversified Energy Company PLC < DEC.N >:

BUZZ - Chute sur la fixation du prix d'une offre secondaire de 79 millions de dollars nL6N3V40HP

** Ormat Technologies Inc < ORA.N >:

BUZZ - Piper Sandler relève la note d'Ormat à "surpondérer" en raison de l'augmentation de la demande en géothermie

** Hecla Mining Co HL.N >:

** Coeur Mining Inc < CDE.N >:

** Endeavour Silver Corp < EXK.N >:

** Silvercorp Metals Inc < SVM.N >:

BUZZ - Les mineurs d'argent en baisse, les prix du métal blanc chutant avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt

** Manchester United PLC < MANU.N >:

BUZZ - Les actions chutent alors que le club de football affiche sa sixième perte annuelle consécutive nL3N3V40Q7

** Cytokinetics Inc < CYTK.O >:

BUZZ - Hausse après la vente d'obligations convertibles d'une valeur de 650 millions de dollars nL6N3V40IL