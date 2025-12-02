 Aller au contenu principal
CAC 40
8 113,03
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-NIO, Warner Bros Discovery, mineurs d'or
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 13:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

2 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient stables ou légèrement plus élevés mardi, se stabilisant après les pertes subies par Wall Street lors de la session précédente, les investisseurs attendant de nouvelles données pour déterminer la prochaine décision de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire. .N

** NIO Inc NIO.N :

BUZZ - Les actions de Hong Kong ont atteint leur plus bas niveau en 3 mois et demi, les livraisons ayant diminué

nL1N3X803X

** Warner Bros Discovery Inc WBD.O :

BUZZ - L'action de Warner Bros Discovery Inc est en hausse après l'annonce d'une offre de Netflix, principalement en numéraire nL6N3X80J0

** Newmont Corp NEM.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent à cause de la prise de bénéfices et de la hausse des rendements des bons du Trésor

nL4N3X80LW

** Janux Therapeutics Inc JANX.O :

BUZZ - La société chute après avoir reçu des données préliminaires sur un médicament contre le cancer de la prostate

nL4N3X80LO

** Credo Technology Group Holding Ltd CRDO.O :

BUZZ - L'action Credo Technology Group Holding Ltd gagne après que ses bénéfices et ses revenus du deuxième trimestre aient dépassé les estimations nL4N3X80IF

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les investisseurs enregistrent des profits et que les rendements des bons du Trésor augmentent nL6N3X80LG

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

BUZZ - L'action chute après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 300 millions de dollars

nL6N3X80LM

** CF Industries Holdings Inc CF.N :

BUZZ - CIBC initie une couverture pour CF Industries sur la base d'un flux de trésorerie important nL6N3X80LU

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
172,030 USD NYSE -1,29%
CF INDUSTRIES HL
79,860 USD NYSE +1,43%
COEUR MINING
16,965 USD NYSE -1,85%
CRDO
171,1300 USD NASDAQ -3,64%
ENDEAVOUR SILVER
9,400 USD NYSE -5,29%
HARMONY GOLD SP ADR
19,340 USD NYSE -1,63%
HECLA MINING
17,110 USD NYSE +1,75%
JANUX THERAPEUTS
33,9900 USD NASDAQ -0,29%
KINROSS GOLD
28,345 USD NYSE +0,71%
NEWMONT
91,870 USD NYSE +1,26%
NIO SP ADS-A
5,185 USD NYSE -5,81%
NIO-A
4,621 EUR Tradegate 0,00%
WARNER BROS RG-A
23,8700 USD NASDAQ -0,54%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

