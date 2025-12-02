LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-NIO, Warner Bros Discovery, mineurs d'or

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient stables ou légèrement plus élevés mardi, se stabilisant après les pertes subies par Wall Street lors de la session précédente, les investisseurs attendant de nouvelles données pour déterminer la prochaine décision de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire. .N

** NIO Inc NIO.N :

BUZZ - Les actions de Hong Kong ont atteint leur plus bas niveau en 3 mois et demi, les livraisons ayant diminué

nL1N3X803X

** Warner Bros Discovery Inc WBD.O :

BUZZ - L'action de Warner Bros Discovery Inc est en hausse après l'annonce d'une offre de Netflix, principalement en numéraire nL6N3X80J0

** Newmont Corp NEM.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent à cause de la prise de bénéfices et de la hausse des rendements des bons du Trésor

nL4N3X80LW

** Janux Therapeutics Inc JANX.O :

BUZZ - La société chute après avoir reçu des données préliminaires sur un médicament contre le cancer de la prostate

nL4N3X80LO

** Credo Technology Group Holding Ltd CRDO.O :

BUZZ - L'action Credo Technology Group Holding Ltd gagne après que ses bénéfices et ses revenus du deuxième trimestre aient dépassé les estimations nL4N3X80IF

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les investisseurs enregistrent des profits et que les rendements des bons du Trésor augmentent nL6N3X80LG

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

BUZZ - L'action chute après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 300 millions de dollars

nL6N3X80LM

** CF Industries Holdings Inc CF.N :

BUZZ - CIBC initie une couverture pour CF Industries sur la base d'un flux de trésorerie important nL6N3X80LU