 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 780,08
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nike, fabricants de puces américains, Greenwich LifeSciences
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

10 septembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains liés au S&P 500 ont atteint un record historique mercredi, propulsés par une hausse de la société d'informatique dématérialisée Oracle, alors que les investisseurs attendent les données sur les prix à la production prévues plus tard dans la journée pour avoir un aperçu de l'inflation aux États-Unis. .N

** Baidu Inc < BIDU.O >:

BUZZ - L'action HK atteint un pic de 11 mois suite à la publication d'un nouveau modèle de raisonnement d'intelligence artificielle nL2N3UX03Q

** SAP SE < SAP.N >:

BUZZ - Les actions sont en hausse dans les premiers échanges après qu'Oracle ait augmenté ses perspectives pour 2026

nL6N3UX0B6

** Apple Inc < AAPL.O >

BUZZ - Les actions baissent après l'absence de hausse de prix sur les nouveaux iPhones et autres appareils nL6N3UX0FK

** Nike Inc < NKE.N >

BUZZ - Hausse après que TD Cowen ait relevé le prix de l'action à "acheter" nL6N3UX0GU

** Oracle Corp < ORCL.N >: ** Nvidia Corp < NVDA.O >: ** Advanced Micro Devices Inc < AMD.O >: ** Broadcom Inc < AVGO.O >:

BUZZ - Les actions des fabricants de puces américains sont en hausse alors qu'Oracle prévoit 500 milliards de dollars de commandes dans le nuage nL3N3UX0LW

** GameStop Corp < GME.N >

BUZZ - Hausse après un chiffre d'affaires trimestriel élevé

nL3N3UX0MF

** Vistra Corp < VST.N >:

** Constellation Energy Corp < CEG.O >:

** GE Vernova Inc < GEV.N >: ** NuScale Power Corp < SMR.N >:

BUZZ - Les entreprises américaines de production d'électricité en hausse grâce à Oracle nL3N3UX0NC

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot se rapproche de son niveau record nL3N3UX0N2

BUZZ - RBC augmente le PT des minières aurifères sur des perspectives haussières pour le lingot nL3N3UX0R0

** Ametek Inc < AME.N >:

BUZZ - Barclays commence à couvrir Ametek avec une note de 'poids égal' nL3N3UX0O8

** Synopsys Inc < SNPS.O >:

BUZZ - Les résultats du troisième trimestre ne sont pas à la hauteur des attentes nL3N3UX0KW

** Greenwich LifeSciences Inc < GLSI.O >:

BUZZ - s'envole grâce à l'étiquette 'fast track' de la FDA américaine pour une thérapie contre le cancer du sein

nL3N3UX0PU

** Amylyx Pharmaceuticals Inc < AMLX.O >:

BUZZ - Glisse sur l'offre d'actions de 175 millions de dollars nL6N3UX0J5

** Tourmaline Bio Inc < TRML.O >:

BUZZ - H.C. Wainwright rétrograde Tourmaline Bio à 'neutre' après l'accord de rachat de 1,4 milliard de dollars

nL3N3UX0RG

** Rocket Companies Inc < RKT.N >:

BUZZ - Le titre monte après que BofA l'ait reclassé à "acheter" en raison de la baisse des taux d'intérêt

nL6N3UX0JY

** Travere Therapeutics Inc < TVTX.O >:

BUZZ - Le groupe s'envole suite à la décision de la FDA de passer outre le comité consultatif pour son médicament contre les maladies rénales nL3N3UX0T2

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
155,8200 USD NASDAQ +2,91%
AMETEK
187,480 USD NYSE -0,64%
AMYLYX PHARM
10,5100 USD NASDAQ +0,67%
ANGLOGOLD ASH
61,920 USD NYSE -0,48%
APPLE
234,3500 USD NASDAQ -1,48%
BAIDU RG-A
11,840 EUR Tradegate +2,96%
BAIDU SP ADR-A
108,4700 USD NASDAQ -0,17%
BROADCOM
336,6700 USD NASDAQ -2,60%
CNSTLLTN ENER CO
300,8200 USD NASDAQ +0,67%
GAMESTOP
23,595 USD NYSE +1,55%
GE VERNOVA
605,795 USD NYSE +0,92%
GOLD FIELDS
31,200 EUR Tradegate +2,30%
GOLD FIELDS SP ADR
35,735 USD NYSE +0,35%
GRNWICH LIFESCI
11,0000 USD NASDAQ -1,52%
HARMONY GOLD MIN
12,850 EUR Tradegate +2,80%
HARMONY GOLD SP ADR
14,720 USD NYSE +0,68%
NEWMONT
75,920 USD NYSE +0,20%
NIKE -B-
73,580 USD NYSE -0,85%
NUSCALE POWER
35,360 USD NYSE +4,18%
NVIDIA
170,7600 USD NASDAQ +1,46%
ORACLE
241,560 USD NYSE +1,23%
ROCKET COS RG-A
20,455 USD NYSE -0,15%
SAP SP ADR
271,465 USD NYSE +0,49%
SYNOPSYS
604,3700 USD NASDAQ -0,77%
TOURMALINE BIO
47,6400 USD NASDAQ +57,85%
TRAVERE THERAPET
21,6400 USD NASDAQ +2,08%
VISTRA
193,790 USD NYSE +3,10%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2025 à 13:46:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • apple (Crédit: thiago japyassu / Pexels)
    Street View : Les nouveaux iPhones d'Apple pourraient susciter un intérêt mondial
    information fournie par Reuters 10.09.2025 13:45 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 10 septembre - ** Apple AAPL.O a dévoilé mardi sa dernière gamme d'iPhone , avec un iPhone ... Lire la suite

  • Le siège d'Oracle à Austin (Texas). (Crédit: / Oracle)
    Oracle attendu en forte hausse sur des perspectives solides
    information fournie par Zonebourse 10.09.2025 13:45 

    (Zonebourse.com) - Oracle est attendu en forte progression à Wall Street ce mercredi, au lendemain de la publication trimestrielle du groupe de solutions informatiques pour entreprises, marquée avant tout par la grande confiance affichée par sa direction dans ses ... Lire la suite

  • L'entrée de Wall Street à la Bourse de New York
    Wall Street attend l'inflation US, l'Europe tirée par Inditex et Novo Nordisk
    information fournie par Reuters 10.09.2025 13:43 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en ordre dispersé mercredi à l'ouverture au lendemain des records des indices et les Bourses européennes sont sur de faibles variations à la mi-séance avant les données sur l'inflation américaine. Les futures sur indices ... Lire la suite

  • Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?
    Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?
    information fournie par Boursorama 10.09.2025 13:36 

    Après plusieurs années de désillusion, les actions chinoises connaissent un spectaculaire retour en grâce. Portée par une croissance encore solide, un regain de confiance des investisseurs locaux et des mesures plus pro-business à Pékin, la Bourse de Shanghai a ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank