information fournie par Reuters • 11/11/2025 à 15:09

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nebius, Estee Lauder, Soleno

11 novembre - Le S&P 500 et le Nasdaq devaient ouvrir en baisse mardi, alors que les inquiétudes concernant les valorisations technologiques élevées refaisaient surface, tandis que les marchés surveillaient de près les progrès vers la fin de la fermeture du gouvernement la plus longue de l'histoire des États-Unis. .N

** Beyond Meat Inc BYND.O :

BUZZ - L'action plonge suite à de faibles perspectives de ventes trimestrielles nL6N3WN0HP

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - Les actions chutent alors que le retard des centres de données assombrit les perspectives de croissance de l'infrastructure de l'intelligence artificielle nL4N3WN0LX

** Paramount Skydance Corp PSKY.O :

BUZZ - S'envole alors que le géant des médias mise beaucoup sur la diffusion en continu nL3N3UY0SJ

** Yatra Online Inc YTRA.O :

BUZZ - S'envole grâce à un bond de son bénéfice trimestriel

nL4N3WN0NS

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - S'envole après avoir battu son chiffre d'affaires et ses prévisions pour le troisième trimestre nL6N3WN0JD

** Rigetti Computing Inc RGTI.O :

BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires trimestriel raté

nL4N3WN0NC

** BigBear.ai Inc BBAI.N :

BUZZ - grimpe suite à l'acquisition d'une plateforme d'IA générative pour la défense pour 250 millions de dollars

nL6N3WN0KM

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - baisse suite à la vente par SoftBank du reste de ses parts dans le pionnier de l'IA nL6N3WN0L3

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZ - Chute après un manque à gagner au troisième trimestre

nL6N3WN0KI

** Newmont Corp NEM.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint son plus haut niveau depuis près de trois semaines nL6N3WN0LL

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EVX.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent du terrain grâce à la hausse des prix des métaux nL4N3WN0S2

** RealReal Inc REAL.O :

BUZZ - S'envole après des résultats trimestriels optimistes

nL6N3WN0M5

** Vor Biopharma Inc VOR.O :

BUZZ - chute après une offre d'actions de 100 millions de dollars fortement escomptée nL6N3WN0MZ

** CleanSpark Inc CLSK.O :

BUZZ - Glisse après la vente accrue d'obligations convertibles pour un montant de 1,15 milliard de dollars

nL6N3WN0ND

** Rollins Inc ROL.N :

BUZZ - baisse après que les principaux actionnaires se soient délestés de 1 milliard de dollars d'actions nL6N3WN0NR

** Sea Ltd SE.N :

BUZZ - Baisse suite à un bénéfice du troisième trimestre inférieur aux attentes nL6N3WN0O7

** C3 AI Inc AI.N :

BUZZ - Baisse après un rapport indiquant que la société envisageait une vente potentielle nL6N3WN0MC

** Hallador Energy Co HNRG.O :

BUZZ - Remonte après la publication d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires supérieurs à ceux du troisième trimestre

nL4N3WN0SI

** Viasat Inc VSAT.O :

BUZZ - Remonte après le relèvement de sa notation par J.P. Morgan nL6N3WN0PK

** Nebius Group NV NBIS.O :

BUZZ - Remonte après un accord de 3 milliards de dollars avec Meta nL6N3WN0O5

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - chute après que Shell ait contesté sa défaite en arbitrage nL6N3WN0PP

** Sunoco Corp LLC SUNC.N :

BUZZ - reçoit une note d'achat alors que Citi initie sa couverture nL6N3WN0Q5

** Estee Lauder Companies Inc EL.N :

BUZZ - Remonte après le relèvement de sa notation par Argus Research nL6N3WN0Q8

** Soleno Therapeutics Inc SLNO.O :

BUZZ - Remonte après un programme de rachat d'actions de 100 millions de dollars nL4N3WN0Y1