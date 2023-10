LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-National Western Life, Imperial Petroleum, Natgas firms

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 9 octobre - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont chuté lundi, alors que l'aggravation du conflit entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas a ébranlé les marchés mondiaux et poussé les investisseurs vers les valeurs sûres, tandis que les prix du pétrole brut ont bondi d'environ 4%. .N À 11:38 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,03% à 33 397,74. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,1% .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,55% à 13 358,054. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX sont: ** Northrop Grumman NOC.N , en hausse de 11,3% ** L3Harris Technologies LHX.N , en hausse de 8,7% ** General Dynamics GD.N , en hausse de 8% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Carnival Corp CCL.N , en baisse de 5,8% ** SolarEdge Technologies SEDG.O , en baisse de 5,5% ** United Airlines Holdings UAL.O , en baisse de 5,4% Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** M-tron Industries MPTI.N , en hausse de 29,4% ** Houston American Energy HUSA.N , en hausse de 21,6% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** Blue Ridge Bankshares BRBS.N , en baisse de 11,3% ** Xpeng XPEV.N , en baisse de 11,2% ** Enviva Inc EVA.N , en baisse de 10% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Parazero PRZO.O , en hausse de 100% ** Acurx Pharmaceuticals ACXP.O , en hausse de 40,6% ** Turnstone Biologics TSBX.O , en hausse de 23,1% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** FAST Acquisition FBYD.O , en baisse de 36,6% ** Tigo Energy TYGO.O , en baisse de 20,8% ** American Oncology Network AONC.O , en baisse de 16,6% ** Lockheed Martin LMT.N : en hausse de 7,5% *rTX Corp RTX.N : hausse de 4,3% * Northrop Grumman Corp ** Northrop Grumman Corp NOC.N : +11,3% BUZZ - Les entreprises de défense américaines augmentent en raison du conflit au Moyen-Orient nL4N3BF2O9 *check Point Software Technologies Ltd CHKP.O : baisse de 1,8% * SentinelOne Inc ** SentinelOne Inc S.N : baisse de 1,6% ** CyberArk Software Ltd CYBR.O : baisse de 2,5% BUZZ - Les valeurs de la cybersécurité chutent, J.P.Morgan voit des risques pour les entreprises exposées à Israël nL4N3BF1GW ** Tesla Inc TSLA.O : baisse de 2,7% BUZZ - Baisse des livraisons de véhicules électriques fabriqués en Chine nL4N3BF1KZ ** Mirati Therapeutics Inc MRTX.O : baisse de 5,3% BUZZ - chute après l'accord de rachat par Bristol-Myers Squibb nL4N3BF20S ** SolarEdge Technologies Inc SEDG.O : baisse de 5,5% BUZZ - Baisse sur fond de conflit au Moyen-Orient nL4N3BF1O2 ** Teva Pharmaceutical Industries Ltd TEVA.N : en baisse de 4,6% ** Gamida Cell Ltd GMDA.O : baisse de 6,6% ** Vascular Biogenics Ltd VBLT.O : baisse de 4 ** IceCure Medical Ltd ICCM.O : en baisse de 16,7% BUZZ - Les actions du secteur de la santé cotées aux Etats-Unis chutent en raison du conflit au Moyen-Orient nL4N3BF2MJ ** Intel Corp INTC.O : baisse de 1,5% ** Qualcomm Inc QCOM.O : baisse de 0,6% ** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : baisse de 1,6% BUZZ - Les actions américaines du secteur des puces chutent à cause de l'escalade du conflit au Moyen-Orient nL4N3BF1OB *barrick Gold Corp GOLD.N : hausse de 2,3% * Sibanye Stillwater Ltd ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : hausse de 5 ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : +5,8% BUZZ - Les mineurs d'or gagnent sur la demande de valeurs refuges après le conflit au Moyen-Orient nL4N3BF2UT ** Exxon Mobil Corp XOM.N : + 3,6% ** Chevron Corp CVX.N : + 2,9% *pioneer Natural Resources Co PXD.N : hausse de 0,2% * Coterra Energy Inc ** Coterra Energy Inc CTRA.N : +4% BUZZ - Les compagnies pétrolières progressent sur fond de hausse du brut au Moyen-Orient nL4N3BF2P2 *amazon.com Inc AMZN.O : baisse de 1,4% * Nvidia Corp ** Nvidia Corp NVDA.O : baisse de 2,6 ** Apple Inc AAPL.O : baisse de 0,2% BUZZ - Baisse importante des Big Tech sur fond de conflit au Moyen Orient nL4N3BF2SE *united Airlines Holdings Inc UAL.O : baisse de 5,4% * Delta Air Lines Inc ** Delta Air Lines Inc DAL.N : baisse de 5,0 ** American Airlines Group Inc AAL.O : baisse de 5,2 ** Spirit Airlines Inc SAVE.N : moins 0,8% BUZZ - Les compagnies aériennes américaines chutent alors que les prix du brut augmentent en raison du conflit au Moyen-Orient nL4N3BF1T2 ** Mobileye Global Inc MBLY.O : baisse de 5,3% BUZZ - Chute après l'attaque du Hamas contre Israël nL4N3BF250 ** iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF TLT.O : hausse de 1,4 *iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF.O : +1% * iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF IEF.O : +1% ** iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY.O : en hausse de 0,2% BUZZ - Les ETFs d'obligations du Trésor augmentent alors que le conflit au Moyen-Orient stimule la demande de valeurs refuges nL4N3BF2RG ** Johnson Controls International PLC JCI.N : baisse de 0,5% BUZZ - Citi réduit le PT de Johnson Controls en raison de l'incertitude liée à la cyber-attaque nL4N3BF21M ** Walt Disney Co DIS.N : +1,2% BUZZ - Hausse suite à l'annonce d'une augmentation de la participation de Nelson Peltz, qui souhaite siéger au conseil d'administration nL1N3BF0XC ** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : baisse de 4,6% ** Carnival Corp CCL.N : - 5,8 % BUZZ - Les croisiéristes s'inquiètent des coûts élevés du carburant dans le contexte du conflit au Moyen-Orient nL4N3BF2PC ** Royal Caribbean Group Ltd RCL.N : baisse de 4,2% BUZZ - Wells Fargo réduit ses prévisions sur Royal Caribbean; les actions baissent nL4N3BF25Z ** Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : baisse de 9,7% BUZZ - La FDA refuse d'approuver l'utilisation élargie d'un médicament contre les maladies cardiaques nL4N3BF2B6 ** Spotify Technology SA SPOT.N : baisse de 2,8% BUZZ - baisse après que Redburn Atlantic ait rétrogradé le titre à "neutre" en raison de l'érosion des marges nL4N3BF2PV ** Applied Digital Corp APLD.O : moins 0,4% BUZZ - Remontée après que les résultats du 1er trimestre aient dépassé les estimations nL4N3BF2AY ** AnaptysBio Inc ANAB.O : en hausse de 2,8% BUZZ - La société monte en flèche après le succès d'une étude de phase avancée sur un traitement pour une maladie de la peau nL4N3BF2EP ** Illumina Inc ILMN.O : baisse de 3,0% BUZZ - Baisse suite à la publication d'une ordonnance de l'UE sur l'accord Grail nL4N3BF2ER ** Oddity Tech Ltd ODD.O : -3,7% BUZZ - Baisse suite à l'attaque du Hamas contre Israël nL1N3BF1CS ** National Western Life Group Inc NWLI.O : + 14,7 % BUZZ - L'opération de rachat de 1,9 milliard de dollars fait bondir l'action nL4N3BF2HW ** Imperial Petroleum Inc IMPP.O : +4,8% BUZZ - Hausse suite au rachat de warrants nL4N3BF2NM ** Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : +8% BUZZ - Gains après que Citi ait revu à la hausse le potentiel de profit nL4N3BF2M5 ** Tigo Energy Inc TYGO.O : baisse de 20,8% BUZZ - baisse suite à des estimations préliminaires inférieures pour le chiffre d'affaires du 3ème trimestre nL4N3BF2KW ** Wayfair Inc W.N : baisse de 6,4 BUZZ - La réduction de l'objectif de cours contribue à renforcer les signaux techniques déjà baissiers nL1N3BF1QC ** Comtech Telecommunications Corp CMTL.O : +6,6% BUZZ - Gain sur un contrat avec l'armée américaine nL4N3BF2X7 ** CNX Resources Corp CNX.N : +1,7% ** EQT Corp EQT.N : +2,8 *energy Transfer LP ET.N : hausse de 1,3% * NextDecade Corp ** NextDecade Corp NEXT.O : +2,8% BUZZ - Les entreprises du secteur du gaz naturel progressent grâce à l'augmentation des exportations et à des prévisions plus fraîches nL4N3BF2YN Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,44% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 1,29 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,83 Energie .SPNY en hausse de 3,22 Finance .SPSY en baisse de 0,48 Santé .SPXHC en baisse de 0,15% Industrie .SPLRCI en hausse de 0,78 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,55 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,40 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,97 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,09